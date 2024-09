Shin Bet/Shabak, het Israëlische veiligheidsagentschap, maakt deel uit van de spionagegemeenschap, naast Mossad (buitenlandse spionage) en Aman (militaire spionage).

Shin Bet/Shabak rapporteert rechtstreeks aan de premier en heeft drie operationele vleugels: de Arabische afdeling (sic), de afdeling voor buitenlanders en de afdeling voor de bescherming van ambtenaren [1].

Een rapport van het Ynet News portaal, volledig overgenomen door de Israëlische pers [2], onthult dat Ronen Bar (RB), hoofd van Shin Bet/Shabak, premier Netanyahu 10 weken (sic!) voor de emblematische Hamas aanval op 7 oktober waarschuwde.

Netanyahu’s kantoor verdedigde zich, zoals gewoonlijk, door te beweren dat de waarschuwing geen betrekking had op de oorlog in Gaza en dat het, volgens de bewoordingen van de Times of Israel (zeer dicht bij Netanyahu), verwees naar een oorlog met Hezbollah in Libanon of een “derde intifada [3]” in de West Bank.

Aluf Benn van de anti-Netanyahu krant Haaretz beweert dat slechts één persoon het volledige beeld heeft van wat Netanyahu wist vóór 7 oktober [4] en meldt dat oppositieleider Yair Lapid heeft benadrukt dat de belangrijkste getuige van de mislukking van 7 oktober generaal-majoor Avi Gil (AG) is, Netanyahu’s militaire secretaris vóór de oorlog en bij het begin ervan.

AG maakte geen deel uit van Netanyahu’s inner circle, daarom vroeg hij vervroegd pensioen aan en bekende later dat hij aan de procureur-generaal, Gali Baharav-Miara rapporteerde over de pogingen van Netanyahu’s medewerkers (sic) om besluitvormingsdocumenten aan het begin van de oorlog te vervalsen.

In deze delicate zaak van de waarschuwingen van de Shin Bet/Shabak en de procureur-generaal, deed de ongrijpbare Netanyahu een beroep op zijn familie om hem te verdedigen: zijn vrouw Sara - die beweerde dat haar echtgenoot van niets wist - en zelfs zijn zoon Yaïr, comfortabel geïnstalleerd in Miami, die het militaire establishment aanviel. Maar, als er geen sprake was van verraad (mega-sic!), waarom zijn ze dan bang voor een onderzoek?” [5].

Yair heeft een meme oorlog ontketend tegen George Soros (GS) een aanhanger van de nieuwe unipolaire globalistische orde [6].

Maar de berichten over tektonische gevaren, klassiek in Israël, werden van tafel geveegd door het rapport van 30 november 2023 volgens welke Israël al meer dan een jaar eerder op de hoogte was van het aanvalsplan van Hamas [7].

De journalisten van de NYT - dicht bij de Arbeiderspartij , die nu in de oppositie zit vanwege haar banden met Soros, de Clintons (Bill en Hillary) en Obama/Biden - beweren dat ze het aanvalsplan van Hamas, dat Israëlische functionarissen te ambitieus hadden geacht omdat het te moeilijk was voor Hamas om uit te voeren, in detail hebben onderzocht.

Tien maanden geleden stelde ik in deze rubriek van La Jornada’s ’Bajo la lupa’ de volgende vraag: had Netanyahu Israëlische staatsgeheimen doorgespeeld aan zijn Hamas-bondgenoten of had hij dit laten gebeuren? Heeft Netanyahu dit laten gebeuren zodat hij naar eigen goeddunken kon opereren onder een valse vlag, of was het opzettelijke sabotage door een deel van het Israëlische leger en de spionagediensten om Netanyahu, die zij smakeloos en ineffectief vinden, ten val te brengen? Ik heb erop gewezen dat er nog geen onweerlegbare antwoorden zijn, maar dat die op een dag wel bekend zullen zijn [8].

Vandaag valt RB, het controversiële hoofd van de Shin Bet/Shabak, opnieuw het Joodse terrorisme (sic) aan [9].

Nu, bijna een jaar later, midden in de Israëlische burgeroorlog en 62 dagen voor de cruciale Amerikaanse presidentsverkiezingen, is het zeer waarschijnlijk dat premier Netanyahu al meer dan een jaar voor de geplande Hamas-aanval op de hoogte was, wat, zo lijkt het, deel uitmaakte van zijn list om vanuit Israël 7 oorlogsfronten te openen om uiteindelijk de VS te verleiden en te lokken in een laatste, Gog en Magog/Armageddon-achtige oorlog tegen Iran [10].

Het meest komische deel van het verhaal is dat Netanyahu vandaag, midden in een algemene staking in Israël, de burgers van zijn land ervan beschuldigt Hamas en haar leider Yahya Sinwar in de kaart te spelen [11].