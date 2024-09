La Agencia de seguridad israelí Shin Bet/Shabak forma parte de la Comunidad de Espionaje, junto al Mossad (espionaje en el exterior) y Aman (espionaje militar).

Shin Bet/Shabak depende directamente del primer ministro en turno y comporta tres alas operativas: el departamento árabe (sic); el departamento de extranjeros, y el departamento de protección a funcionarios [1].

Un reporte aparecido en el portal Ynet News, retomado en su conjunto por la prensa israelí [2], delata que Ronen Bar (RB), mandamás de Shin Bet/Shabak, advirtió al premier Netanyahu 10 semanas (¡mega-sic!) antes del ataque del icónico 7 de octubre de Hamas.

La oficina de Netanyahu, cual su costumbre, se defendió alegando que la advertencia no fue "sobre la guerra en Gaza" y que, según la hermenéutica de The Times of Israel (muy cercano a Netanyahu), se refería a una guerra con Hezbolá en Líbano o una “tercera Intifada [3]” en Cisjordania.

Aluf Benn, del rotativo Haaretz, anti-Netanyahu, aduce que "existe una persona que tiene el panorama completo de lo que Netanyahu supo antes del 7 de octubre" [4] y reporta que el líder de la oposición Yair Lapid señaló que el "principal testigo sobre el fracaso del 7 de octubre es el mayor general Avi Gil (AG), secretario militar de Netanyahu antes de la guerra y en sus estadios iniciales".

El general AG no formaba parte del círculo íntimo de Netanyahu, por lo que solicitó su retiro anticipado, confesando después que había reportado al fiscal general, Gali Baharav-Miara, los "intentos de los asociados (sic) de Netanyahu para falsificar la documentación de la toma de decisiones al inicio de la guerra".

En este delicado asunto de las advertencias del Shin Bet/Shabak y del mayor general AG, el escurridizo Netanyahu metió a su familia a defenderlo: su esposa Sara –quien afirmó que su cónyuge "no sabía nada" al respecto– y hasta su hijo Yair, cómodamente instalado en Miami, quien atacó al establishment militar: "Si no existió traición (¡mega-sic!), ¿por qué tienen miedo de una investigación?" [5].

Yair ha declarado una "guerra de memes" a George Soros (GS), proponente del nuevo orden unipolar globalista [6].

Los clásicos alegatos tectónicos en Israel fueron superados por el reporte del 30 de noviembre de 2023 de que "Israel supo del plan de ataque de Hamas más de un año antes" [7].

Los reporteros del NYT –más cercano al Partido Laborista, hoy de oposición, debido a sus vínculos con GS, los Clinton (Bill y Hillary) y Obama/Biden– afirman haber "revisado el plan de ataque en detalle de Hamas", que los funcionarios de Israel rechazaron como "aspiracional" ya que era "muy difícil que Hamas lo llevara a cabo".

Ya desde hace 10 meses inquirí en Bajo la Lupa: "¿Entregó Netanyahu a sus entonces aliados de ocasión de Hamas secretos del Estado israelí?, o ¿dejó hacer; dejó pasar Netanyahu para operar su falsa bandera?, o ¿se trató de un deliberado sabotaje de un sector del ejército y del servicio de espionaje israelí para derrocar al insípido, para ellos, Netanyahu?". Comenté que "aún no existen respuestas inapelables, pero algún día se sabrán" [8].

Ahora, de nueva cuenta RB, polémico mandamás de Shin Bet/Shabak, arremetió contra el "terrorismo (sic) judío" [9].

Pues ya casi un año después, en medio de los prolegómenos de una guerra civil en Israel y a 62 días de la crucial elección presidencial en EU, surge la alta probabilidad de que el premier Netanyahu supo desde hace más de un año el ataque de Hamas que, al parecer, convino a su estratagema para abrir los "7 frentes" de guerra de Israel y finalmente seducir y empinar a EU a una guerra final, al estilo de Gog y Magog/Armagedón, contra Irán [10].

Lo más cómico es que hoy, en medio de la huelga general en Israel, Netanyahu acuse a los ciudadanos de su país de hacer el juego a Hamas y su líder Yahya Sinwar [11].