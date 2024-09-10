Общественное мнение Израиля меняется. Отвернувшись от премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который продемонстрировал неэффективность во время атаки 7 октября, некоторые израильтяне вновь сплотились вокруг него после иранского возмездия 11 апреля. Теперь его поддерживает около трети населения. Это и колонисты, незаконно обосновавшиеся на Западном берегу, и граждане, считающие арабов, турок и персов врагами.

Оставшиеся две трети постепенно открывают глаза. Казнь шести заложников ХАМАСом 31 августа, в тот самый момент, когда «Силы обороны» (ЦАХАЛ) собирались их освободить, показала, что присутствие солдат в Газе не только не позволяет им освободиться, но и обрекает их на смерть. Упорство премьер-министра во вторжении в Газу и на Западный берег в ущерб жизни заложников они рассматривают как доказательство того, что он служит интересам только колонистов, а не всех израильских евреев. При этом они не замечают страданий израильских арабов, погромов на Западном берегу и тем более этнических чисток в Газе.

Именно в такой атмосфере легендарный профсоюз Израиля, Гистадрут, который был главной организацией Ишувы в межвоенный период, объявил всеобщую забастовку. Как и во всех западных профсоюзах, ряды этой организации значительно поредели по сравнению с тем временем, когда она была ответвлением движения кибуцимов. Сейчас она насчитывает всего 400 000 членов, но всё ещё имеет моральный авторитет. На одном из собраний её генеральный секретарь Арнон Бар-Давид заявил: «Я здесь, чтобы бороться, чтобы никто не остался в стороне. Евреи не бросают евреев, кто этого не знает? Мы не можем допустить, чтобы наши дети гибли в туннелях по политическим соображениям». Посчитав, что профсоюз сам играет в политику, а не защищает рабочих, правительство добилось от Национального суда по трудовым спорам признания всеобщей забастовки незаконной. Что касается министра финансов Бецалеля Смотрича, то он дал указание своим службам не платить бастующим госслужащим. Тем не менее, забастовка удалась. Она закрепила в сознании израильтян, что Биньямин Нетаньяху не защищает евреев, и что он никогда их не защищал.

В то же время один из 32 членов правительства, министр обороны генерал Йоав Галланд, заявил в Совете министров, что новая цель премьер-министра - оккупация Филадельфийского коридора (т. е. небольшой приграничной полосы между Египтом и Газой) - нарушает Кэмп-Дэвидские соглашения, не давая ни малейшего стратегического преимущества. После того как обсуждение в кабинете министров перешло в ругань, генерал Галлант предал дело огласке.

По данным интернет-портала Ynet (часть Yediot Aharonot), считающегося центристским и близким к администрации, если в мае с ХАМАСом уже было достигнуто соглашение, то 27 июля всё было отвергнуто официальным документом с разъяснениями израильской стороны. В этом документе неожиданно появились новые требования, которые сделали невозможным любое соглашение. Впервые было изложено требование о присутствии ЦАХАЛа в Филадельфийском коридоре.

Те, кто следит за израильской политикой, понимают взаимосвязь между всеобщей забастовкой и вомущениями Галланта. Это, наконец, позволяет понять, что произошло в прошлом году.

Весной 2023 года демократические партии оказали давление на Гистадрут, потребовав организовать всеобщую забастовку против проекта реформы основных законов (эквивалент конституции), иными словами, против государственного переворота, который осуществляли сионисты-ревизионисты. Однако вместо того, чтобы ограничиться защитой демократии, левый центр также поддержал правого генерала Йоава Галланта, которого Биньямин Нетаниягу только что внезапно уволил с поста министра обороны. Но его влияние было настолько сильным, что Премьер-министр восстановил его в правительстве.

В то время никто не понимал, какая связь между профсоюзными активистами и генералом. Однако позже мы узнали, что он был уволен за то, что вспылил в Совете министров и потребовал объяснений по поводу того, что Премьер-министр не отреагировал на сообщения Шин Бет (контрразведка) и ЦАХАЛа. За четыре месяца до нападения 7 октября все израильские спецслужбы готовили доклад за докладом, сообщая о «Идеальном шторме» (кодовое название операции «Потоп Аль-Аксы» 7 октября), который готовило палестинское Сопротивление. Премьер-министр не хотел их слушать. Он остался глух к словам генерала Галланта. Он не защитил свою страну во время атаки 7 октября, а использовал её для этнической чистки Газы и позволил антиарабским погромам возродиться на Западном берегу.

В результате вопрос, который мы задаем с середины ноября [1], начинает находить отклик и у израильтян: что, если Биньямин Нетаньяху не был застигнут врасплох, а был соучастником нападения?

Этот вопрос волнует некоторых израильтян, которые призывают к созданию государственной комиссии по расследованию всех аспектов теракта 7 октября, его подготовки и ответных действий. К этому же призывает и Генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав Миара, которая считает этот вопрос актуальным. Однако Биньямин Нетаньяху и его сообщники выступили против этого предложения.

Этот вопрос сейчас у всех на устах, поскольку в израильской прессе появилась информация о том, что контрразведка «Шин Бет»/«Шабак» предупреждала Премьер-министра о неизбежности теракта за 10 недель до его совершения [2]. На этот раз речь идёт уже не об иностранных источниках, а об одной из израильских спецслужб.

Недавно всплыла история с нынешней правительственной коалицией. Еврейские супрематисты (каханисты) - это не просто еврейская секта. Конечно, они выступают за разрушение мечети Аль-Акса и восстановление на её месте храма царя Соломона, в то время как раввины-хареди, как ашкеназы, так и сефарды, а также ведущие израильские раввины, считают её нечистой и запрещают евреям входить во двор мечети Аль-Акса. Таким образом они как бы отделяют себя от сионистов-ревизионистов Владимира Жаботинского и Бенциона Нетаньяху, которые ратовали за создание еврейского государства от Нила до Евфрата. В действительности раввин Мейр Кахане был агентом Ицхака Шамира (преемника Жаботинского) в США, который финансировал его через Моссад, одним из руководителей которого он в то время являлся. Во время своего первого срока на посту Премьер-министра в 1996 году Биньямин Нетаньяху приказал прорыть туннель под мечетью Аль-Акса.

Никто в Израиле уже не помнит, что Владимир Жаботинский и Бенцион Нетаньяху (отец премьер-министра) были соратниками Бенито Муссолини, который принимал их ополчение «Бетар» в Риме [3]. Тем более, что ни один израильтянин не осмеливается задаться вопросом о связях между этими фашистами и нацизмом. Правда, Жаботинский умер в начале войны 4 августа 1940 года в Нью-Йорке так и не высказавшись о своей расовой идеологии. Но в межвоенный период, когда он был директором (Всемирной) сионистской организации, он вступил в союз с украинскими интегральными националистами Симоном Петлюрой и Дмитрием Донцовым против Советов. Их бойцы массово уничтожали евреев без малейшей реакции с его стороны. Когда Сионистская организация потребовала от него объяснений, он подал в отставку, уйдя от ответа.

Давид Бен-Гурион, первый Премьер-министр Израиля, ставший на сторону Союзников, сказал, что Жаботинский, несомненно, был фашистом и, возможно, нацистом, поэтому он выступает против переноса его праха в Иерусалим.

Вопрос возникает по двум причинам: во-первых, сионисты-ревизионисты вели переговоры с нацистами на протяжении всей Второй мировой войны против Союзников. Именно немцы отказывались идти дальше в своем сотрудничестве, в то время как еврейские сторонники Жаботинского требовали этого.

Кроме того, в мае прошлого года историк Надав Каплан обнаружил [4], что ученики Жаботинского тщательно следили за переговорами венгра Реццо Каштнера (известного как «Рудольф Исраэль Кастнер») с нацистами на протяжении всей Второй мировой войны, в том числе с Адольфом Эйхманом, который отвечал за передачу евреев в концентрационные лагеря. Он выдвинул гипотезу (на данный момент недостаточно подтвержденную), что Бен Гурион приказал убить его во время суда, чтобы не вскрывать рану. Если бы работа Каплана получила развитие, то можно было бы говорить о преемственности между массовым убийством евреев нацистами и массовым убийством палестинцев сионистами-ревизионистами.

Следует признать, что израильтяне - не жертвы ХАМАСа, а, как и палестинцы, жертвы сионистов-ревизионистов.