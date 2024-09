De huidige Britse premier Keir Starmer voerde campagne voor Brexit in lijn met de belangen van de heersende klasse en de visie van Winston Churchill. Hij was de schaduwminister van Labour die verantwoordelijk was voor het referendum. Buiten medeweten van Jeremy Corbin, de toenmalige eerste secretaris van de partij, sloot hij zich aan bij de Trilaterale Commissie, opgericht door David Rockefeller, Henry Kissinger en Zbigniew Brzeziński om de economische banden van de Verenigde Staten en hun Noord-Amerikaanse, Europese en Japanse bondgenoten te versterken, in de geest van het Atlantisch Handvest (d.w.z. Angelsaksische wereldheerschappij). In strijd met de regels van het Lagerhuis heeft hij zijn lidmaatschap van de Trilaterale Commissie niet bekend gemaakt.

– De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, en de nationale veiligheidsadviseur, Jacob ’Jake’ Sullivan, zijn ook lid geweest van deze organisatie, net als de huidige Deense premier, Mette Frederiksen, en de Deense Europese commissaris voor mededinging, Margrethe Vestager. Sinds ze officiële functies bekleden, wonen ze de vergaderingen niet meer bij.

– De Franse leden zijn: Jacques Aschenbroich (Valeo), Laurent Bigorgne (directeur van het Institut Montaigne waar Macron’s partij werd opgericht), Sophie Boissard (Korian Group), Stéphane Boujnah (Euronext), Jean-Louis Bourlanges (voormalig lid van het Europees Parlement), Patrick Buffet (voormalig CEO van Eramet), François Bujon de l’Estang (voormalig Frans ambassadeur in Washington), Patrick Combes (Compagnie Financière Tradition), Yves-Louis Darricarrère (Lazard frères), Thierry Déau (Méridiam), Marie-Ange Debon, Élisabeth Guigou (voorzitter van de Anna Lindh Stichting), Sylvie Kauffmann (redactrice bij Le Monde), Jean Lemierre, (BNP Paribas), Hervé Mariton ( Federatie van overzeese Ondernemingen), Denis Simonneau (EuropaNova) en Jean-Claude Trichet (voormalig voorzitter van de Europese Centrale Bank).