Inhoud van nummer 98 :

EDITORIAL

• 1837 Keir Starmer, agent van de Trilaterale Commissie

AMERIKA

• 1838 De Bibi-dossiers

• 1839 Democraten van de VS veroordelen Hamas

• 1840 Het Hooggerechtshof moet ophelderen of sociale netwerken verantwoordelijk zijn voor het automatische advies van hun algoritmen

• 1841 De regering Biden hekelt Russische inmenging in de media

• 1842 Het Witte Huis grijpt in om spyware in de EU te verbieden

• 1843 Mexico wil dat zijn rechters worden gekozen

• 1844 De Dominicaanse Republiek neemt het Venezolaanse presidentiële Falcon vliegtuig in beslag.

• 1845 Het Venezolaanse Openbaar Ministerie vaardigt een arrestatiebevel uit tegen Edmundo González.

• 1846 Brazilië verbiedt sociaal netwerk X

EUROPA

• 1847 Het Verenigd Koninkrijk schort enkele wapenleveranties aan Israël op.

• 1848 Pavel Durov en Xavier Niel

• 1849 Emmanuel Macron annuleert de Conferentie van ambassadeurs voor Frankrijk 2024.

• 1850 Generaal Thierry Burkhard is zich bewust van het einde van de westerse overheersing

• 1851 Succes voor de AfD en BSW in het voormalige Oost-Duitsland

• 1852 Polen onderhandelt met Oekraïne over het herschrijven van zijn geschiedenis

• 1853 De Europese Commissie maakt zich zorgen over een paar visa die Hongarije verleent aan Wit-Russen en Russen.

• 1854 X wil zijn AI-model niet verbeteren met Europese waardes

• 1855 Nieuwe linkse fractie in het Europees Parlement

• 1856 Het Draghi-rapport is klaar

• 1857 De EU en de opleiding van Oekraïense soldaten

• 1858 Naar een verhoging van het satellietbudget van de EU

• 1859 Servië koopt Franse militaire vliegtuigen

• 1860 Eerste Oekraïense F-16 gaat verloren

• 1861 Kabinetswijziging in Oekraïne

• 1862 Recordwinst voor Gazprom

• 1863 Rusland stelt zich open voor de regio Azië-Stille Oceaan

• 1864 Rusland bouwt een vloot van spook LNG-tankers

AFRIKA

• 1865 Het Forum voor Chinees-Afrikaanse samenwerking opent brede perspectieven

• 1866 Crisis in Libië

• 1867 Rusland trekt officieren terug uit Burkina Faso

• 1868 Nicolas Sarkozy in Kameroen

• 1869 Voorstel van Djibouti aan Ethiopië

• 1870 Rwandese legerzuivering

AZIË

• 1871 Zes gijzelaars geëxecuteerd door Hamas als IDF nadert

• 1872 Algemene staking in Israël

• 1873 Verandering van beleid door Benyamin Netanyahu

• 1874 De Kahanisten voor de wederopbouw van de Tempel op de ruïnes van de Al-Aqsa Moskee

• 1875 Generaal Elad Goren stelt opnieuw een bezettingsautoriteit in voor de Gazastrook

• 1876 De IDF maakt zich klaar om de Westelijke Jordaanoever te bezetten.

• 1877 Generaal Yitzhak Brik kondigt de ineenstorting van Israël binnen een jaar aan.

• 1878 De IDF bereidt zich voor op een opschorting van Amerikaanse wapenleveranties.

• 1879 Hezbollah vernietigt IDF-eenheid 8200.

• 1880 Riad Salamé in voorlopige hechtenis.

• 1881 Parlementsverkiezingen in Azerbeidzjan

• 1882 Mongolië ontvangt Vladimir Poetin ondanks arrestatiebevel ICC

• 1883 Noord-Korea levert munitie aan het Russische leger

• 1884 China verzet zich tegen westerse overheersing

• 1885 Rusland en China schikken hun territoriale geschillen

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIE

• 1886 Het Internationaal Strafhof onderzoekt mogelijke aanklacht tegen Palestijnse en Israëlische leiders