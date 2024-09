Les gouvernements de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni condamnent fermement les exportations par l’Iran et l’acquisition par la Russie de missiles balistiques iraniens. Il s’agit d’une nouvelle escalade dans le soutien militaire que l’Iran apporte à la Russie dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine, qui entraînera l’arrivée de missiles iraniens sur le sol européen et accentuera la souffrance du peuple ukrainien. Cette escalade, provoquée à la fois par l’Iran et la Russie, constitue une menace directe pour la sécurité européenne.

Les E3 ont, en public comme en privé, indiqué clairement qu’ils adopteraient des mesures nouvelles et significatives contre l’Iran si ces transferts avaient lieu. Nous avons maintenant la confirmation que l’Iran a effectué ces transferts. Nous prendrons des mesures immédiates pour dénoncer nos accords bilatéraux de services aériens avec l’Iran. En outre, nous allons travailler à la désignation d’individus et d’entités impliqués dans le programme de missiles balistiques de l’Iran et le transfert à la Russie de missiles balistiques et d’autres armes. Nous travaillerons également à la mise sous sanctions de la compagnie aérienne Iran Air.

Les E3 travaillent en étroite concertation avec leurs partenaires européens et internationaux pour apporter une réponse ferme à ces transferts. Nous appelons l’Iran à cesser immédiatement son soutien à la Russie dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine et à mettre fin au développement et aux transferts de missiles balistiques.