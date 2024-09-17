10 сентября 2024 года израильские поселенцы, якобы выполняющие божественный замысел и поселившиеся на Западном берегу (по их словам, в Иудее-Самарии), превратились из граждан Израиля, живущих на спорных территориях, в нелегальных иммигрантов в суверенном государстве Палестина.

На семьдесят девятой сессии Генеральная Ассамблея ООН исполнила свою резолюцию ES-10/23 от 10 мая [1]. Государство Палестина стало полноправным членом Организации Объединенных Наций (ООН). Поэтому никто не может противостоять ему в осуществлении его прав как суверенного государства.

Если Палестина является суверенным государством, то в этом случае меняется толкование израильско-палестинского временного соглашения по Западному берегу и сектору Газа (известного как соглашение «Осло II»). Палестинская администрация больше не является временной администрацией, а правительством в полном смысле этого слова. Палестинские территории больше не являются «спорными зонами», а представляют собой территорию международно признанного суверенного государства.

После войны 1967 года (известной как «Шестидневная война») число израильских поселенцев неуклонно росло. В настоящее время на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и на Голанских высотах проживает более 700 000 поселенцев.

19 июля этого года Международный суд (МС) - внутренний суд Организации Объединенных Наций, к которому обратилась Генеральная Ассамблея ООН, - определил нормы права, касающиеся политики и действий Израиля на оккупированной палестинской территории [2]. Однако никаких действий за этим не последовало, поскольку только Совет Безопасности имеет право заставить Израиль применить эти нормы.

Напомним, что международное право, в отличие от уголовного, не опирается на полицейские силы и исправительную систему. Оно просто требует от правительств соблюдать подпись своего государства. В данном случае, вступив в ООН, Израиль подписал её Устав [3]. Глава XIV Устава обязывает каждого члена «подчиняться решению Международного суда в любом споре, стороной которого он является».

Суд постановил (§229), что политика и действия Израиля нарушают Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. По мнению суда, Израиль де-факто осуществляет политику апартеида (см. статью 3 упомянутой Конвенции). Именно это провозгласила Генеральная Ассамблея ООН 10 ноября 1975 года: «Сионизм - это форма расизма и расовой дискриминации» (резолюция 3379) [4]. Этот текст был отменен только для того, чтобы облегчить проведение Мадридской мирной конференции в 1991 году [5]. Однако, поскольку Израиль не выполнил свои обязательства, взятые на себя в то время, и активизировал свою политику и практику, этот текст должен быть восстановлен.

Суд также отметил (§ 263), что соглашения в Осло не дают Израилю права аннексировать части оккупированной палестинской территории, с тем чтобы удовлетворить свои потребности и обязательства в области безопасности. Они также не дают ему права сохранять постоянное присутствие на оккупированной палестинской территории с той же целью». То, что было законным в июле, тем более законно теперь, когда Палестина стала международно признанным суверенным государством.

В результате, на прошлой неделе, после этого решения и до того, как Палестина вступила в Генеральную Ассамблею, Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) внезапно покинули основные города Западного берега, которые они оккупировали. С другой стороны, 12 сентября правительство Израиля заявило Высокому суду правосудия, что нет никаких причин увеличивать объем гуманитарной помощи Газе, поскольку Израиль не контролирует эту территорию и, следовательно, не несет за неё никакой ответственности.

Исходя из этого, Суд пришел к выводу, что «Израиль обязан полностью возместить ущерб, причиненный его международно признанными противоправными деяниями [оккупацией и апартеидом] всем пострадавшим физическим и юридическим лицам» (§ 269). А это включает «обязанность Израиля вернуть землю и другую недвижимость, а также все активы, конфискованные у любого физического или юридического лица с начала оккупации в 1967 году, и все культурные ценности и здания, отнятые у палестинцев и их учреждений, включая архивы и документы». Он также требует, чтобы все поселенцы в существующих поселениях были эвакуированы, чтобы те части стены, построенные Израилем, которые находятся на оккупированной палестинской территории, были демонтированы, и чтобы всем палестинцам, перемещенным во время оккупации, было разрешено вернуться в места их первоначального проживания» (§ 270).

Следует отметить, что решение суда не предусматривает компенсацию за ущерб, причиненный до 1967 года. Такой вопрос перед ним не ставился. К тому же, оружие сказало свое слово, и палестинцы проиграли несколько военных операций, за которые они также должны нести ответственность. Виноваты обе стороны, однако вина палестинцев и их ущерб несопоставимы с тем, что натворили израильтяне.

Суд выносит решения о последствиях оккупации после 1967 года. Его решения не имеют обратной силы. Он констатирует факты, которые продолжали усугубляться с 1967 года.

Обращаясь ко всем государствам - членам Организации Объединенных Наций, Суд уведомил их, что им «следует не признавать никаких изменений в физическом характере, демографическом составе, институциональной структуре или статусе территории, оккупированной Израилем 5 июня 1967 года, включая Восточный Иерусалим, кроме тех, которые были согласованы сторонами в ходе переговоров, и проводить в своих отношениях с Израилем различие между территорией Государства Израиль и территориями, оккупированными с 1967 года». Суд считает, что обязанность проводить в отношениях с Израилем различие между собственной территорией этого государства и оккупированной палестинской территорией включает в себя, в том числе, обязанность не вступать в договорные отношения с Израилем в любом случае, когда последний пытается действовать от имени оккупированной палестинской территории или её части в вопросах, касающихся этой территории; не поддерживать в отношении оккупированной палестинской территории или её части экономические или торговые отношения с Израилем, которые могли бы укрепить незаконное присутствие последнего на этой территории; воздерживаться при учреждении и содержании дипломатических представительств в Израиле от признания каким-либо образом его незаконного присутствия на оккупированной палестинской территории; и принимать меры по предотвращению торговых обменов или инвестиций, которые способствуют поддержанию незаконной ситуации, созданной Израилем на оккупированной палестинской территории» (§ 278).

Именно поэтому 9 сентября Фолькер Терк, Верховный комиссар ООН по правам человека, открывая 57-ю сессию Совета по правам человека, заявил: «Государства не должны и не могут смириться с вопиющим пренебрежением международным правом, включая обязательные к исполнению решения Совета Безопасности ООН и Международного суда, ни в этой ситуации (израильская оккупация Палестины), ни в любой другой».

Каждый из нас должен осознать, что правила изменились. Израильская оккупация государства Палестина незаконна. С 10 сентября это государство получило международное признание, хотя несколько постоянных членов Совета Безопасности это не допускали. Теперь у него есть правовые средства, которых до сих пор оно был лишено. Англосаксонского зонтика, за которым раньше укрывался Тель-Авив, больше не существует на законодательном уровне. Мы вступаем в новый период, когда Вашингтон и Лондон будут вынуждены применить силу, чтобы сохранить эту систему угнетения.

Эта правовая революция знаменует собой победу стратегии президента Махмуда Аббаса (89). Парадоксально, но она произошла лишь в конце его жизни, в то время, когда его правительство дискредитировано за сотрудничество с Израилем и коррупцию.