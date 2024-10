Op 9 september presenteerde de Italiaanse bankier Mario Draghi zijn rapport over de “toekomst van het Europese concurrentievermogen”.

Het document, in twee delen van meer dan 400 pagina’s, stelt dat Europa door bankiers moet worden opgezet.

Het wijst op de beperkte mogelijkheden voor EU-investeringen (32% van het BBP) in vergelijking met de Verenigde Staten (142% van het BBP) als gevolg van het voortbestaan van omslagpensioenstelsels (behalve in Nederland, Denemarken en Zweden). Daarom wordt er in aanbevolen om in alle lidstaten private pensioenstelsels te ontwikkelen om kapitaal aan te trekken en naar de financiële markten te sluizen.

Het benadrukt de noodzaak om de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) om te vormen tot één echte toezichthouder, zoals de Securities and Exchange Commission (SEC) in de Verenigde Staten. “Een essentiële stap bij het omvormen van de ESMA is om haar bestuur en besluitvormingsprocessen in lijn te brengen met die van de Raad van Bestuur van de ECB, en ze zoveel mogelijk los te koppelen van de nationale belangen van de EU-lidstaten”.

Tot slot roept het op tot een opleving van de securitisatiemarkt om de financieringscapaciteit van banken te vergroten, en nodigde hij de Europese Commissie uit om een herziening van de prudentiële vereisten voor gesecuritiseerde activa voor te stellen.

Met andere woorden, Mario Draghi prijst schulden aan op een manier die ingaat tegen de Duitse doctrine die tot op heden van kracht is.

Dit verslag, met zijn onberispelijke redenering, doet een onweerlegbare constatering. Het schreeuwt om urgentie, waardoor elke reflectie over de methoden om hierop te reageren wordt afgekapt. Het ontwijkt de vraag naar de oorzaken van de industriële achteruitgang van de EU, namelijk haar onderdanigheid aan de VS, die de Nord Stream-gaspijpleiding heeft gesaboteerd en de oorlog in Oekraïne organiseert. Hij gaat ervan uit dat de opbouw van een federale EU essentieel is om de hervormingen te laten slagen, zonder te bedenken dat ze gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd door samenwerking tussen soevereine staten. Op dit punt is het verrassend om in de 21e eeuw een piramidestructuur te promoten in plaats van een netwerk om het bedrijfsleven te stimuleren. Maar Mario Draghi is de voormalige vicevoorzitter voor Europa bij Goldman Sachs.