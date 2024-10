Naast deze gratis website publiceren we een betaalde nieuwsbrief in PDF-formaat, Voltaire, actualité internationale. Elke donderdagavond of vrijdagochtend ontvang je een downloadlink naar het nummer van die week.

Inhoud van nummer 99 :

EDITORIAL

• 1887 De financiële lobby vindt dat de Europese integratie moet worden overgelaten aan de bankiers

AMERIKA’S

• 1888 Volgens Washington wil in Israël en Palestina geen van beide partijen een vredesakkoord.

• 1889 Washington overweegt een apart vredesakkoord met Hamas.

• 1890 Washington wordt geconfronteerd met de moord op een van zijn burgers door de IDF.

• 1891 De commissie buitenlandse zaken van het Huis analyseert het debacle in Afghanistan.

• 1892 Volgens de CIA waren de Russische dreigementen met een nucleaire oorlog niet geloofwaardig.

• 1893 Nicaragua laat 135 politieke gevangenen vrij

• 1894 Spanje volgt de strategie van alternatieve presidenten in Venezuela

EUROPA

• 1895 Lindsay Hoyle pleit voor censuur

• 1896 De Bondsdag debatteert over Covid-19, niet op basis van wetenschappelijke bevindingen, maar op basis van politieke instructies.

• 1897 Olaf Scholz wijzigt radicaal zijn beleid

• 1898 Hongarije stuurt busladingen illegale immigranten naar Brussel

• 1899 De Europese Commissie blijft Oekraïne steunen

• 1900 Volgens Washington levert Iran korteafstandsraketten aan Rusland

• 1901 De uitbreiding van de EU is onvermijdelijk

• 1902 Servië eist zijn alliantie met Rusland op

• 1903 Ruslan Stefantchuk vergezelt de ongekozen president Volodymyr Zelensky.

• 1904 De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk overleggen voordat ze een oorlog met Rusland beginnen.

• 1905 Oekraïne organiseert de vierde top van het Internationale Actieprogramma tegen de Krim.

• 1906 De Raad van Europa roept op tot de oprichting van een speciaal tribunaal voor de Russische misdaad van agressie tegen Oekraïne.

• 1907 Rusland heeft nog steeds geen informatie ontvangen over de sabotage van Nord Stream.

AFRIKA

• 1908 Slotverklaring FOCAC

• 1909 Libische rekeningen in VS geblokkeerd

• 1910 Algerijnse presidentsverkiezingen

AZIË

• 1911 Volgens Benyamin Netanyahu is Israël omsingeld

• 1912 Hamas verwerpt de inzet van Amerikaanse soldaten in de Philadelphia-corridor

• 1913 De Palestijnse Autoriteit organiseert een staatsbegrafenis voor de Amerikaans-Turkse vrouw die door de IDF is vermoord.

• 1914 Londen is naar verluidt van plan soldaten in Libanon te stationeren

• 1915 Hezbollah heeft nu FPV-drones

• 1916 Turkije stelt nieuwe eisen aan Syrië

• 1917 Egyptisch-Turkse alliantie

• 1918 Recep Tayyip Erdoğan hekelt Israëlisch expansionisme

• 1919 Beschuldigingen van Iraanse betrokkenheid in Oekraïne

OCEANIË

• 1920 De Five Eyes richten een informatie-uitwisselingsplatform op in Australië, “Migration 5”.

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• 1921 De Veiligheidsraad onderzoekt de situatie in Oekraïne

• 1922 De Veiligheidsraad onderzoekt de situatie in Soedan

• 1923 De Veiligheidsraad onderzoekt het militaire chemische programma van Syrië

• 1924 Palestina wordt toegelaten tot de Algemene Vergadering van de VN

• 1925 Volgens António Guterres verergert het voedseltekort in Gaza.

• 1926 Volker Turk eist dat de uitspraken van het ICJ consequenties hebben