Генеральная Ассамблея,

руководствуясь целями и принципами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций и международном праве, включая неотъемлемое право народов на самоопределение и принцип недопустимости приобретения территории силой,

ссылаясь на все свои соответствующие резолюции, в том числе принятые на ее десятой чрезвычайной специальной сессии,

ссылаясь также на все соответствующие резолюции Совета Безопасности, включая резолюцию 2334 (2016) от 23 декабря 2016 года,

подчеркивая обязанность всех государств-членов добросовестно выполнять обязательства, принятые ими в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, в том числе подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их,

ссылаясь на свою резолюцию 77/247 от 30 декабря 2022 года, в которой она по-становила в соответствии со статьей 96 Устава Организации Объединенных Наций про-сить Международный Суд согласно статье 65 Статута Суда вынести консультативное заключение по следующим вопросам:

a) Каковы правовые последствия продолжающегося нарушения Израилем права палестинского народа на самоопределение, его длительной оккупации, заселе-ния и аннексии палестинской территории, оккупируемой с 1967 года, включая меры, направленные на изменение демографического состава, характера и статуса Священно-го города Иерусалима, и принятия им соответствующего дискриминационного законо-дательства и мер?

b) Как политика и действия Израиля, о которых говорится выше, влияют на правовой статус оккупации и каковы правовые последствия этого статуса для всех государств и Организации Объединенных Наций?

получив консультативное заключение Международного Суда, вынесенное 19 июля 2024 года , в котором Суд определил, в частности, что:

a) продолжающееся присутствие Израиля на оккупированной палестинской территории является незаконным,

b) Израиль обязан как можно скорее положить конец своему незаконному присутствию на оккупированной палестинской территории,

c) Израиль обязан немедленно прекратить всю новую поселенческую дея-тельность и эвакуировать всех поселенцев с оккупированной палестинской террито-рии,

d) Израиль обязан возместить ущерб, причиненный всем затронутым физи-ческим или юридическим лицам на оккупированной палестинской территории,

e) все государства обязаны не признавать в качестве законной ситуацию, сложившуюся в результате незаконного присутствия Израиля на оккупированной па-лестинской территории, и не оказывать помощь или содействие в сохранении ситуа-ции, сложившейся в результате продолжающегося присутствия Израиля на оккупиро-ванной палестинской территории,

f) международные организации, включая Организацию Объединенных Наций, обязаны не признавать в качестве законной ситуацию, сложившуюся в результате не-законного присутствия Израиля на оккупированной палестинской территории,

g) Организации Объединенных Наций, и особенно Генеральной Ассамблее, которая запросила это заключение, и Совету Безопасности следует рассмотреть кон-кретные механизмы и дальнейшие действия, необходимые для того, чтобы как можно скорее положить конец незаконному присутствию Израиля на оккупированной пале-стинской территории,

подтверждая в соответствии с консультативным заключением Международного Суда, что:

a) израильские поселения и связанный с ними режим, в том числе перемеще-ние Израилем поселенцев на Западный берег, включая Восточный Иерусалим, а также поддержание Израилем их присутствия, конфискация или реквизиция земли, эксплуа-тация природных ресурсов, распространение израильского законодательства на окку-пированную территорию, насильственное перемещение палестинского населения и насилие со стороны поселенцев и оккупационных сил в отношении палестинцев, были созданы и сохраняются в нарушение международного права,

b) политика и действия Израиля, включая сохранение и расширение поселе-ний, строительство сопутствующей инфраструктуры, в том числе стены, эксплуатацию природных ресурсов, провозглашение Иерусалима столицей Израиля, всеобъемлю-щее применение израильского внутреннего законодательства в Восточном Иерусалиме и его широкое применение на Западном берегу, закрепляют контроль Израиля над ок-купированной палестинской территорией, в частности над Восточным Иерусалимом и частями Западного берега, и рассчитаны на то, чтобы оставаться в силе неопределен-ное время и вызывать необратимые последствия на местах, а также равносильны ан-нексии значительных частей оккупированной палестинской территории,

c) стремление приобрести суверенитет над оккупированной территорией, о чем свидетельствуют политика и действия Израиля, противоречит запрету на примене-ние силы в международных отношениях и вытекающему из него принципу неприоб-ретения территории силой и представляет собой нарушение обязательства уважать территориальную целостность и суверенитет в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом,

d) широкий спектр законодательных актов и мер, принятых Израилем в каче-стве оккупирующей державы, предусматривает дифференцированное обращение с па-лестинцами на основаниях, запрещенных международным правом, и что, соответ-ственно, режим всеобъемлющих ограничений, введенных Израилем в отношении па-лестинцев на оккупированной палестинской территории, включая режим выдачи Из-раилем разрешений на проживание в Восточном Иерусалиме, его политику ограниче-ния свободы передвижения палестинцев, его политику в области планирования и его практику сноса палестинской собственности, равносилен запрещенной дискриминации и представляет собой системную дискриминацию по признакам, в частности, расы, ре-лигии или этнического происхождения в нарушение соответствующих норм междуна-родного гуманитарного права и международного права прав человека, включая чет-вертую Женевскую конвенцию , Международный пакт о гражданских и политических правах , Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации , а также обычного международного права,

e) законодательство и меры Израиля устанавливаются и служат для поддер-жания почти полного разделения на Западном берегу, включая Восточный Иеруса-лим, между общинами поселенцев и палестинцев и представляют собой нарушение статьи 3 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в которой говорится о двух особо жестоких формах расовой дискриминации и которая гласит, что «государства-участники особо осуждают расовую сегрегацию и апартеид и обязуются предупреждать, запрещать и искоренять всякую практику такого характера на территориях, находящихся под их юрисдикцией»,

f) палестинский народ имеет право на самоопределение в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций — право, которое представляет собой им-перативную норму международного права в такой ситуации иностранной оккупации, и что Израиль как оккупирующая держава обязан не препятствовать палестинскому народу в осуществлении его права на самоопределение, включая его право на созда-ние независимого и суверенного государства, на всей оккупированной палестинской территории,

g) политика и действия Израиля, продолжающиеся десятилетиями, включая его поселения и связанный с ними режим, проводимую им аннексию, его законода-тельство и меры, дискриминирующие палестинцев на оккупированной палестинской территории, а также насильственное перемещение палестинцев и строгие ограничения на их передвижение, нарушили целостность оккупированной палестинской террито-рии, подорвали целостность палестинского народа и защиту от действий, направлен-ных на его расселение, лишили палестинский народ возможности пользоваться при-родными ресурсами на оккупированной палестинской территории в нарушение его постоянного суверенитета над своими природными ресурсами и препятствуют осу-ществлению права палестинского народа свободно определять свой политический ста-тус и добиваться своего экономического, социального и культурного развития и что эти политика и действия представляют собой длительное нарушение основополагаю-щего права палестинского народа на самоопределение,

h) существование права палестинского народа на самоопределение, учитывая его характер как неотъемлемого права, не может зависеть от условий со стороны ок-купирующей державы,

i) Израиль не имеет права на суверенитет над какой-либо частью оккупиро-ванной палестинской территории или осуществление суверенных полномочий на ней в силу своей оккупации, и соображения безопасности Израиля не могут превалировать над принципом запрета на приобретение территории силой,

j) нарушения Израилем запрета на приобретение территории силой и права палестинского народа на самоопределение непосредственно влияют на законность про-должающегося присутствия Израиля как оккупирующей державы на оккупированной палестинской территории, и что постоянное злоупотребление Израилем своим поло-жением оккупирующей державы путем аннексии оккупированной палестинской терри-тории и установления постоянного контроля над ней и продолжающегося ущемления права палестинского народа на самоопределение нарушает основополагающие принци-пы международного права и делает присутствие Израиля на оккупированной пале-стинской территории незаконным, и что эта незаконность относится ко всей палестин-ской территории, оккупированной Израилем в 1967 году,

k) Израиль обязан как можно скорее положить конец своему присутствию на оккупированной палестинской территории, поскольку оно представляет собой проти-воправное деяние длящегося характера, влекущее за собой его международную ответ-ственность, которая наступила в результате нарушений Израилем, посредством его по-литики и действий, запрета на приобретение территории силой и права на самоопреде-ление палестинского народа,

вновь подтверждая необходимость всеобщего обеспечения и соблюдения вер-ховенства права как на национальном, так и на международном уровнях и свою неиз-менную приверженность международному порядку, основанному на верховенстве права и международном праве, что, наряду с принципами справедливости, абсолютно необходимо для мирного сосуществования и сотрудничества между государствами,

считая, что уважение Международного Суда и его функций, в том числе при осуществлении его консультативной юрисдикции, имеет существенно важное значение для международного права и правосудия и для международного порядка, основанного на верховенстве права,

напоминая о постоянной ответственности Организации Объединенных Наций в отношении вопроса о Палестине до его решения во всех его аспектах согласно меж-дународному праву и соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций,

вновь подтверждая свою приверженность реализации права палестинского народа на самоопределение, включая его право на создание независимого и суверен-ного государства, живущего бок о бок с Израилем в условиях мира и безопасности, согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности и Генеральной Ассам-блеи,

будучи убеждена в том, что достижение справедливого, прочного и всеобъем-лющего урегулирования вопроса о Палестине, который лежит в основе арабо-израильского конфликта, согласно международному праву и соответствующим резо-люциям Организации Объединенных Наций, настоятельно необходимо для обеспече-ния всеобъемлющего и прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке, и вновь подтверждая право всех государств региона жить в мире в пределах безопасных и международно признанных границ,

подчеркивая настоятельную необходимость скорейшего прекращения израиль-ской оккупации, начавшейся в 1967 году,

вновь подтверждая свою приверженность уважению и сохранению территори-альной целостности и единства оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим,

вновь подтверждая незаконность израильских поселений и связанного с ними режима, а также всех других мер, направленных на изменение демографического со-става, характера и статуса города Иерусалима и оккупированной палестинской терри-тории в целом, и отвергая в этой связи любые попытки демографических или терри-ториальных изменений в секторе Газа, включая любые действия, направленные на сокращение территории сектора Газа, которая является неотъемлемой частью оккупи-рованной палестинской территории,

подчеркивая, что, как указал Международный Суд, обязательства, нарушенные Израилем, включают некоторые обязательства erga omnes, которые по своей природе «касаются всех государств», и ввиду важности соответствующих прав все государства могут быть признаны юридически заинтересованными в их защите, среди них обяза-тельство уважать право палестинского народа на самоопределение и обязательство, вытекающее из запрета на применение силы для приобретения территории, а также не-которые обязательства по международному гуманитарному праву и международному праву прав человека,

особо отмечая необходимость добиваться привлечения к ответу за все наруше-ния международного права, чтобы прекращать безнаказанность, обеспечивать право-судие, предотвращать дальнейшие нарушения, защищать гражданских лиц и содей-ствовать миру,

1. с удовлетворением отмечает консультативное заключение Международно-го Суда от 19 июля 2024 года относительно правовых последствий политики и дей-ствий Израиля на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и незаконности продолжающегося присутствия Израиля на оккупирован-ной палестинской территории;

2. требует, чтобы Израиль безотлагательно положил конец своему незакон-ному присутствию на оккупированной палестинской территории, которое представляет собой противоправное деяние длящегося характера, влекущее за собой его междуна-родную ответственность, и сделал это не позднее чем через 12 месяцев после приня-тия настоящей резолюции;

3. требует, чтобы Израиль безотлагательно выполнил все свои юридиче-ские обязательства по международному праву, в том числе предусмотренные Между-народным Судом, в частности, путем:

a) вывода всех своих вооруженных сил с оккупированной палестинской тер-ритории, включая ее воздушное и морское пространство;

b) прекращения своей незаконной политики и действий, включая немедленное прекращение всей новой поселенческой деятельности, эвакуацию всех поселенцев с оккупированной палестинской территории и демонтаж построенных Израилем частей стены, расположенных на территории, и отмены всех законов и мер, создающих или поддерживающих незаконную ситуацию, включая те, которые дискриминируют пале-стинский народ, а также всех мер, направленных на изменение демографического со-става, характера и статуса любых частей территории, включая все меры, нарушающие исторически сложившийся статус-кво в святых местах Иерусалима;

c) возврата земли и другого недвижимого имущества, а также всех активов, изъятых у любого физического или юридического лица с момента начала оккупации в 1967 году, и всех культурных ценностей и активов, изъятых у палестинцев и пале-стинских учреждений;

d) разрешения всем палестинцам, перемещенным во время оккупации, вер-нуться на прежнее место жительства;

e) возмещения ущерба, причиненного всем затронутым физическим или юридическим лицам на оккупированной палестинской территории;

f) незамедлительного выполнения обязательств по международному праву, указанных в соответствующих постановлениях Международного Суда о временных мерах по делу о применении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Южная Африка против Израиля) в связи с правом палестинского народа в секторе Газа на защиту от всех деяний, подпадающих под статьи II и III Конвенции;

g) непрепятствования осуществлению палестинским народом своего права на самоопределение, включая его право на создание независимого и суверенного госу-дарства на всей оккупированной палестинской территории;

4. призывает все государства соблюдать свои обязательства по международ-ному праву, в том числе указанные в консультативном заключении, включая их обяза-тельство:

a) содействовать с помощью совместных и индивидуальных действий реали-зации права палестинского народа на самоопределение, уважение которого является обязательством erga omnes, и воздерживаться от любых действий, лишающих пале-стинский народ этого права, и, уважая Устав Организации Объединенных Наций и международное право, обеспечить устранение любых препятствий, возникших в ре-зультате незаконного присутствия Израиля на оккупированной палестинской террито-рии, на пути осуществления палестинским народом своего права на самоопределение;

b) не признавать в качестве законной ситуацию, сложившуюся в результате незаконного присутствия Израиля на оккупированной палестинской территории;

c) не оказывать помощь или содействие в сохранении ситуации, сложившей-ся в результате незаконного присутствия Израиля на территории;

d) не признавать никаких изменений в физическом характере или демографи-ческом составе, организационной структуре или статусе территории, оккупированной Израилем 5 июня 1967 года, включая Восточный Иерусалим, за исключением случа-ев, согласованных сторонами в ходе переговоров, как подтверждено Советом Без-опасности в его резолюции 2334 (2016), и обязательство в этой связи, в частности, в контексте их дипломатических, политических, правовых, военных, экономических, коммерческих и финансовых взаимоотношений с Израилем проводить различие между Израилем и палестинской территорией, оккупируемой с 1967 года, в том числе путем:

i) воздержания от договорных отношений с Израилем во всех случаях, когда он пытается действовать от имени оккупированной палестинской территории или ее части по вопросам, касающимся оккупированной палестинской территории или части ее территории;

ii) воздержания от вступления с Израилем в экономические или торговые взаимоотношения, касающиеся оккупированной палестинской территории или ее частей и способные закрепить его незаконное присутствие на этой территории, в том числе в отношении поселений и связанного с ними режима;

iii) воздержания при учреждении и сохранении дипломатических представи-тельств в Израиле от любого признания его незаконного присутствия на оккупи-рованной палестинской территории, в том числе воздержания от учреждения дипломатических представительств в Иерусалиме в соответствии с резолюци-ей 478 (1980) Совета Безопасности от 20 августа 1980 года;

iv) принятия мер по предотвращению торговых или инвестиционных взаимо-отношений, способствующих поддержанию незаконной ситуации, созданной Из-раилем на оккупированной палестинской территории, в том числе в отношении поселений и связанного с ними режима;

e) обеспечивать в качестве государств — участников четвертой Женевской конвенции соблюдение международного гуманитарного права, воплощенного в этой Конвенции, в частности в соответствии с их обязательствами по статьям 146, 147 и 148, касающимися уголовных санкций и серьезных нарушений, уважая при этом Устав Организации Объединенных Наций и международное право и подчеркивая настоятельную необходимость принятия мер по обеспечению соблюдения Конвенции на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим;

f) предпринимать усилия, направленные на то, чтобы положить конец си-стемной дискриминации по признакам, в частности, расы, религии или этнического происхождения, в том числе предотвращать, запрещать и искоренять нарушения Из-раилем статьи 3 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискри-минации, выявленные в консультативном заключении;

5. призывает также в связи с этим все государства в соответствии с их обя-зательствами по международному праву:

a) принимать меры к тому, чтобы их граждане, компании и организации, находящиеся под их юрисдикцией, а также их органы власти не предпринимали ника-ких действий, которые могли бы повлечь за собой признание или оказание помощи или содействия в сохранении ситуации, сложившейся в результате незаконного при-сутствия Израиля на оккупированной палестинской территории;

b) принимать меры по прекращению импорта любых товаров, произведенных в израильских поселениях, а также поставки или передачи оружия, боеприпасов и связанных с этим материальных средств Израилю, оккупирующей державе, во всех случаях, когда есть разумные основания подозревать, что они могут быть использо-ваны на оккупированной палестинской территории;

c) вводить санкции, включая запрет на поездки и замораживание активов, в отношении физических и юридических лиц, участвующих в поддержании незаконного присутствия Израиля на оккупированной палестинской территории, в том числе в свя-зи с насилием со стороны поселенцев;

d) поддерживать усилия по привлечению к ответственности в интересах всех жертв;

6. призывает международные организации, включая Организацию Объеди-ненных Наций, и региональные организации не признавать в качестве законной ситуа-цию, сложившуюся в результате незаконного присутствия Израиля на оккупирован-ной палестинской территории, и проводить в рамках своих соответствующих взаимо-отношений различие между Израилем и оккупированной палестинской территорией, а также не признавать любые меры, принимаемые Израилем по эксплуатации природ-ных ресурсов оккупированной палестинской территории или какому-либо изменению демографического состава, географического характера или организационной структуры территории, не участвовать в принятии этих мер и не содействовать им в какой-либо форме;

7. призывает Организацию Объединенных Наций и ее структуры и органы уважать определения, вынесенные Международным Судом, и действовать в соответ-ствии с ними, в том числе применительно ко всем соответствующим картам, заявлени-ям и докладам, а также в рамках их соответствующих программ и действий;

8. решительно осуждает продолжающееся и полное игнорирование и нару-шения правительством Израиля своих обязательств по Уставу Организации Объеди-ненных Наций, международному праву и соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций и подчеркивает, что такие нарушения серьезно угрожают реги-ональному и международному миру и безопасности;

9. признает, что Израиль должен быть привлечен к ответственности за лю-бые нарушения международного права на оккупированной палестинской территории, включая любые нарушения международного гуманитарного права и международного права прав человека, и что он должен нести правовые последствия всех своих меж-дународно-противоправных деяний, включая возмещение вреда, в том числе любого ущерба, причиненного такими деяниями;

10. признает в этой связи необходимость создания международного механиз-ма для возмещения всего ущерба, потерь или вреда, понесенных в результате меж-дународно-противоправных деяний Израиля на оккупированной палестинской терри-тории, и призывает государства-члены создать в сотрудничестве с Организацией Объ-единенных Наций и соответствующими органами международного реестра ущерба для регистрации в документальной форме доказательств и содержащихся в заявлениях сведений в отношении ущерба, потерь или вреда, причиненных всем затронутым фи-зическим и юридическим лицам, а также палестинскому народу вследствие междуна-родно-противоправных деяний Израиля на оккупированной палестинской территории, а также для содействия сбору доказательств и координации такой деятельности и ини-циатив, направленных на обеспечение такого возмещения Израилем;

11. особо отмечает необходимость обеспечивать привлечение к ответствен-ности за наиболее серьезные преступления по международному праву путем проведе-ния надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления су-дебного преследования на национальном или международном уровне и обеспечивать восстановление справедливости для всех жертв и предотвращение будущих преступ-лений;

12. призывает созвать конференцию Высоких Договаривающихся Сторон четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны по вопросу о мерах обеспечения выполнения Конвенции на оккупированной палестин-ской территории, включая Восточный Иерусалим, и обеспечения ее соблюдения в со-ответствии с статьей 1, общей для всех четырех Женевских конвенций , и предлагает в этой связи правительству Швейцарии в его качестве депозитария Женевских конвен-ций созвать конференцию в течение шести месяцев после принятия настоящей резо-люции;

13. постановляет созвать в ходе семьдесят девятой сессии Генеральной Ас-самблеи международную конференцию под эгидой Ассамблеи для осуществления ре-золюций Организации Объединенных Наций, касающихся вопроса о Палестине и ре-шения, предусматривающего сосуществование двух государств, в целях достижения справедливого, прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке;

14. просит Генерального секретаря в консультации с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека и государствами-членами, об-ладающими соответствующим опытом и знаниями, представить в докладе, запрошен-ном в настоящей резолюции, предложения по созданию механизма для принятия по-следующих мер в связи с нарушениями Израилем статьи 3 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, выявленными Международным Су-дом в его консультативном заключении;

15. подтверждает свою решимость изучать дальнейшие практические пути и средства для обеспечения всестороннего соблюдения консультативного заключения и всестороннего выполнения всех соответствующих резолюций Организации Объеди-ненных Наций, в частности, в случае их несоблюдения;

16. настоятельно призывает все государства, Организацию Объединенных Наций и ее специализированные учреждения и организации, а также региональные ор-ганизации поддерживать палестинский народ и оказывать ему помощь в скорейшей реализации его права на самоопределение и активно предпринимать шаги по обеспе-чению всестороннего выполнения консультативного заключения и всех соответству-ющих резолюций Организации Объединенных Наций;

17. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее в те-чение трех месяцев доклад об осуществлении настоящей резолюции, в том числе о любых действиях, предпринятых Израилем, другими государствами и международны-ми организациями, включая Организацию Объединенных Наций, для выполнения ее положений или в связи с любыми ее нарушениями;

18. вновь подтверждает постоянную ответственность Организации Объеди-ненных Наций в отношении вопроса о Палестине до его решения во всех его аспектах согласно международному праву и соответствующим резолюциям Организации Объ-единенных Наций;

19. постановляет объявить перерыв в работе десятой чрезвычайной специ-альной сессии и уполномочить Председателя последней сессии Генеральной Ассам-блеи возобновить специальную сессию по требованию государств-членов.