Estados Unidos retiró los 2 grupos aeronavales, encabezados por los portaviones USS Theodore Roosevelt et USS Abraham Lincoln, que había desplegado en el Medio Oriente.

El 15 de septiembre, el movimiento yemenita Ansar Allah (“Los Partidarios de Dios”), que la propaganda atlantista denomina despectivamente “hutis” o “hutistas” –algo así como “La banda de la familia Huti”, en referencia al apellido de su líder–, disparó un misil que alcanzó el centro de Israel. El vocero del movimiento precisó posteriormente que el misil recorrió 2 040 kilómetros en sólo 11 minutos.

Sin embargo, según las fuerzas armadas de Israel, el artefacto no era un misil hipersónico. Según la misma fuente israelí, el misil disparado desde Yemen fue alcanzado por la defensa antiaérea de Israel, pero sin llegar a ser derribado, y finalmente cayó en la región central de Israel, donde al parecer provocó un incendio cerca de la localidad de Lod.

Imitando irónicamente el comportamiento del ejército de Israel en la franja de Gaza, el movimiento yemenita Ansar Allah ha publicado un comunicado donde anuncia a los israelíes que Tel Aviv es ahora una “zona de guerra” y les hace saber que deben trasladarse masivamente al desierto de Neguev, región que declara “zona humanitaria”.

El 16 de septiembre, Ansar Allah reveló que el gobierno de Estados Unidos le propuso “reconocerlo” a cambio de que cese sus ataques contra Israel. El Departamento de Estado desmintió esa información.

☞ Es interesante observar que se ha producido un cambio en las reglas del juego, no sólo en lo concerniente a Israel y Palestina sino a escala mundial. La defensa israelí fue no pudo interceptar el misil del movimiento yemenita Ansar Allah. Al parecer se trataba de un misil hipersónico guiado vía satélite, comparable a los 7 misiles iraníes que alcanzaron el territorio de Israel el pasado 14 de abril. El movimiento yemenita Ansar Allah no dispone de tecnología espacial, lo cual abre la siguiente interrogante: ¿Quién le proporcionó los datos necesarios para dirigir el artefacto hacia el centro de Israel?

Parece poco probable que el gobierno iraní lo haya hecho precisamente en momentos en que el presidente iraní, Masud Pezeshkian, está tratando de reanudar los contactos con las potencias occidentales.

Según informaciones que han llegado a Red Voltaire, el primer ministro de Israel, Benyamin Netanyahu, viajó en secreto a Rusia, la semana pasada –la información sobre esta visita, de sólo unas pocas horas, fue silenciada en Israel por la más estricta censura militar. El encuentro de Netanyahu con el presidente ruso, Vladimir Putin, no fue satisfactorio para el jefe del gobierno israelí.

La retirada antes mencionada de los 2 portaviones estadounidenses y los grupos aeronavales que los acompañan podría ser un indicio de que Estados Unidos no tiene intenciones de intervenir en una querella entre Israel y Rusia.

Pero lo más importante no es eso.

El gobierno ruso había advertido que podría responder a Estados Unidos –cuyo gobierno arma a Ucrania contra Rusia– armando a su vez a los enemigos de Washington. Precisamente, Ucrania acaba de utilizar armamento estadounidense para atacar un gasoducto ruso. En respuesta, el movimiento yemenita Ansar Allah atacó el oleoducto Ascalón-Eilat, en Israel, gracias a los datos proporcionados por los satélites rusos.