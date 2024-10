De Verenigde Staten hebben hun twee marineschepen uit het Midden-Oosten teruggetrokken, de USS Theodore Roosevelt en de USS Abraham Lincoln.

Ansar Allah (de “volgelingen van God”, door de Atlantische propaganda schertsend aangeduid als “Houthi’s”, d.w.z. de “Houthi-familiebende”) vuurde op 15 september een raket af op Centraal-Israël. Volgens de woordvoerder legde de raket 2.040 kilometer af in 11 minuten.

Volgens de IDF was het echter geen hypersonische raket. Het werd door het Israëlische luchtafweer geraakt, maar niet neergehaald.

Er brak brand uit in de buurt van Lod, veroorzaakt door de raket of brokstukken ervan.

Ansar Allah herinnerde aan het gedrag van de IDF in Gaza en stuurde een bericht naar Israëliërs waarin stond dat Tel Aviv een “oorlogsgebied” zou zijn en dat ze moesten evacueren naar de Negev-woestijn, die ze als een “humanitaire zone” beschouwen.

Op 16 september zei Ansar Allah dat de Amerikaanse regering had aangeboden Ansar Allah te erkennen op voorwaarde dat het zou stoppen met het aanvallen van Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende dit.

☞ Let op de verandering van de spelregels, niet in Israël en Palestina, maar op wereldschaal. De Jemenitische raket werd niet onderschept door de Israëlische verdediging. Het was dus een satellietgeleide hypersonische raket, vergelijkbaar met de zeven Iraanse hypersonische raketten die op 14 april hun doel troffen. Aangezien Ansar Allah niet over ruimtetechnologie beschikte, wie heeft het dan voorzien van de geleidingsgegevens? Het is onwaarschijnlijk dat Teheran dit avontuur zou zijn aangegaan op een moment dat president Masoud Pezeshkian probeert de banden met het Westen aan te halen.

We hebben vernomen dat de Israëlische premier Benyamin Netanyahu vorige week een paar uur in het geheim Rusland heeft bezocht. De informatie werd streng gecensureerd door de IDF in Israël. Zijn ontmoeting met zijn ex-vriend, president Vladimir Poetin, verliep niet goed.

De terugtrekking van de Amerikaanse vliegdekschepen geeft aan dat Washington niet van plan was om zich te mengen in de Russisch-Israëlische geschil.

Maar het belangrijkste ligt ergens anders: Moskou had gewaarschuwd dat het zou reageren als de Verenigde Staten wapens zouden leveren aan Oekraïne om Rusland aan te vallen en dat het ook wapens zou geven aan de vijanden van Washington om terug te slaan. Oekraïne heeft onlangs een Russische gaspijpleiding geraakt met Amerikaanse wapens. Als vergelding heeft Jemen de oliepijplijn tussen Ashkelon en Eilat geraakt met Russische satellietgegevens.