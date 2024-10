Naast deze gratis website publiceren we een betaalde nieuwsbrief in PDF-formaat, Voltaire, actualité internationale. Elke donderdagavond of vrijdagochtend ontvang je een downloadlink naar het nummer van die week.

Deze nieuwsbrief is een uitzonderlijke bron van informatie over de snelle transformatie van internationale betrekkingen, het einde van de hypermacht van de VS en de opkomst van een multipolaire wereld. Abonneer u nu.

Deze nieuwsbrief is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits of Spaans.

Inhoud van nummer 100:

EDITORIAL

• 1927 Rusland bewapent Ansar Allah tegen Israël als vergelding voor het bewapenen van Oekraïne door de VS

AMERIKA’S

• 1928 De Jewish Defence League duikt weer op in Canada

• 1929 Democratische politici eisen een Amerikaans onderzoek naar de dood van Aysenur Ezgi Eygi

• 1930 Hillary Clinton trekt Benyamin Netanyahu’s verantwoordelijkheid voor de aanslag op 7 oktober in twijfel

• 1931 Een Amerikaan met banden met Oekraïense fundamentalistische nationalisten probeert Donald Trump te vermoorden.

• 1932 Washington probeert RT overal te verbieden

• 1933 Linda Thomas-Greenfield beschrijft Israëlische bombardementen op burgers als “vermijdbaar”.

• 1934 Alexandria Ocasio-Cortez stelt Amerikaanse betrokkenheid bij Israëlische aanval op burgerpiepers in Libanon ter discussie

• 1935 Venezuela neemt een zending Amerikaanse wapens in beslag die bedoeld zijn voor terroristisch gebruik

• 1936 Venezuela vaardigt arrestatiebevelen uit tegen Javier en Karina Milei

EUROPA

• 1937 Benyamin Netanyahu probeert zijn vergiftigingen te laten valideren door de Jewish Chronicle

• 1938 Intergouvernementele bijeenkomst in Madrid over de “tweestatenoplossing

• 1939 Rusland protesteert tegen het achterhouden van informatie door Duitsland in de Nord Stream-affaire

• 1940 De EU bereidt dwangmaatregelen voor tegen Iran Air

• 1941 De EU is verdeeld over sancties tegen Rusland

• 1942 Ursula von der Leyen wil de financialisering van ecologie uitbreiden

• 1943 Het nieuwe team van de Europese Commissie

• 1944 Het Hof van Justitie van de EU veroordeelt Hongarije om het geslacht van een persoon te veranderen zonder een bewijs van een operatie te eisen.

• 1945 Het Hof van Justitie van de EU vernietigt de boete van Google.

• 1946 Georgië verbindt zich tot de “Middencorridor

• 1947 Georgische onderzoekscommissie naar de oorlog van 2008

• 1948 Alexei Navalny werd niet vermoord op bevel van Vladimir Poetin, maar van Leonid Nevzlin

• 1949 Het Kremlin maakt zich zorgen over de gevolgen van de explosies in Libanon en Irak

AFRIKA

• 1950 Niemand verdedigt de oprechtheid van de Algerijnse presidentsverkiezingen.

• 1951 De Alliantie van Sahelstaten viert haar eerste verjaardag

• 1952 Geheime bijeenkomst van Afrikaanse bedrijfsleiders

AZIË

• 1953 Demonstraties houden aan in Israël tegen Benyamin Netanyahu

• 1954 Regering Netanyahu ontkent verantwoordelijkheid voor Gaza

• 1955 Ontslag van generaal Yossi Sariel

• 1956 IDF herhaalt beschuldigingen tegen UNRWA

• 1957 IDF werft buitenlandse huurlingen

• 1958 Yoav Galant voorwaardelijk vrij

• 1959 Yair Lapid roept de Verenigde Staten om hulp

• 1960 Israël is doorgedrongen tot de belangrijkste VPN’s

• 1961 Benyamin Netanyahu bekritiseert Keir Starmer

• 1962 Khaled Mechal denkt dat Hamas aan de winnende hand is

• 1963 Nawaf Moussaoui lokt controverse uit over de invloed van Hezbollah

• 1964 De Verenigde Staten laten piepers en walkietalkies ontploffen waarmee Israël heeft geknoeid in Libanon, Syrië en Irak.

• 1965 De IDF valt een Syrisch militair onderzoekscentrum aan.

• 1966 Bashar al-Assad benoemt een nieuwe secretaris in de ministerraad.

• 1967 De Moslimbroederschap wint de Jordaanse parlementsverkiezingen.

• 1968 Mohammed bin Salman bevestigt Saudische steun voor een Palestijnse staat.

• 1969 Masoud Pezeshkian probeert de banden met de twee Iraaks-Koerdische partijen aan te halen.

• 1970 Geheime bijeenkomst voor Israëlische gijzelaars in Parijs

• 1971 De Emiraten sturen mogelijk een vredesmacht naar Gaza.

• 1972 Türkiye onderzoekt de moord op Aysenur Ezgi

• 1973 Masoud Pezeshkian beweert dat Iraniërs broeders van de Verenigde Staten zijn.

• 1974 Washington probeert Bharat te dwingen RT te verbieden

• 1975 China onderneemt actie tegen bedrijven die de regio Taiwan bewapenen.

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• 1976 De Algemene Vergadering eist dat Israël de bezette Palestijnse gebieden binnen 12 maanden ontruimt.

• 1977 Rusland bedreigt de NAVO in de Veiligheidsraad

• 1978 De WHO bevestigt dat ze de eerste golf vaccinaties in Gaza heeft uitgevoerd.

• 1979 Voorbereidingen voor een internationaal tribunaal om Russische misdaden in Oekraïne te berechten