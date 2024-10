De westerse dogma over het conflict tussen de Angelsaksen en Rusland duldt geen tegenspraak. Verschillende persoonlijkheden of bedrijven die verslag deden vanuit een afwijkend standpunt werden onderworpen aan willekeurige repressie.

In Frankrijk begon het allemaal tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen in mei 2017. Twee Russische mediakanalen, RT en Sputnik, verspreidden de gekraakte bestanden van het team van kandidaat Emmanuel Macron en de opmerkingen van een parlementslid op zijn vermeende offshore-rekening op de Bahama’s. Macron spande een rechtszaak aan tegen een onbekende dader, terwijl de betrokken media aankondigden dat ze van plan zijn een rechtszaak wegens smaad aan te spannen (maar de president kan niet worden berecht zolang hij in functie is). Dat blijft zo totdat Macron een maand later in Versailles een persconferentie geeft met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Hij beschrijft de Russische media als “een beïnvloedingsorgaan dat bij verschillende gelegenheden onwaarheden over mij en mijn campagne heeft geproduceerd (...) Russia Today en Sputnik gedroegen zich niet als persorganen en journalisten, maar ze gedroegen zich als beïnvloedingsorganen, propaganda en misleidende propaganda, niets meer en niets minder.”

In 2020 geven de Britse autoriteiten één interpretatie van de vergiftiging van Sergej en Joelia Skripal, terwijl RT een andere interpretatie geeft. De mediaregulator, het Office of Communication (Ofcom), stuurde een reeks aanmaningen naar de Russische zender en legde de zender uiteindelijk een boete van 200.000 pond op, die vervolgens werd bevestigd door het Hooggerechtshof in Londen.

Op 10 maart 2021 publiceerde de Amerikaanse Directrice van Nationale Inlichtingen een rapport over buitenlandse dreigingen tijdens de verkiezingen van 2020 [1]. Er wordt beweerd dat president Vladimir Poetin zijn media de opdracht heeft gegeven om de kandidatuur van Joe Biden in een kwaad daglicht te stellen en zo die van Donald Trump te steunen. Niets van dit alles is echter verwerpelijk en er worden geen media genoemd.

In 2022 waren de Duitse autoriteiten bezorgd over de berichtgeving van RT over “Russische agressie tegen Oekraïne”. De zender presenteerde de argumenten van het Kremlin over de “speciale militaire operatie” die noodzakelijk was geworden door de aanwezigheid van neonazi’s in de regering van Kiev. Daarom werd de zender verboden en dit werd al snel gevolgd door de EU. Op 27 februari kondigde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen het EU-brede verbod op RT en Sputnik aan. Een paar dagen later blokkeerde YouTube de Europese toegang tot de kanalen van de zender en het agentschap. Een maand later verbood Canada ook RT en Sputnik.

Censuur neemt toe in 2024. Op 27 maart 2024 verbood de Tsjechische regering de website Voice of Europe en legde sancties op tegen het voormalige Oekraïense parlementslid Viktor Medvedchuk, die de website zou financieren. Op dezelfde dag deed de Poolse politie een inval in de kantoren van de website in Warschau en nam contant geld in beslag. Op 17 mei 2024 verbood de EU RIA-Novosti, Voice of Europe en de kranten Izvestia en Rossiïskaïa Gazeta.

Noch in de VS, noch in de Europese Unie zijn er ooit gerechtelijke procedures geweest tegen RT, Spunik, RIA-Novosti, Voice of Europe, Izvestia en Rossiïskaïa Gazeta. Hun verboden zijn puur administratief. In de EU geldt de vrijheid van meningsuiting niet voor de Russische media.

Op 15 juli 2024 doorzocht de Duitse federale politie de woningen van de hoofdredacteur van Compact, Magazin für Souveränität, Jürgen Elsässer, en die van een twintigtal van zijn collega’s. Ze zochten naar bewijzen dat er een staatsgreep werd voorbereid en namen veel materiaal in beslag, maar vonden niets. Tegelijkertijd vaardigde de minister van Binnenlandse Zaken, de socialiste Nancy Fraeser, een administratief verbod uit op het tijdschrift.

Op 7 augustus 2024 deed de FBI een inval in het huis van Scott Ritter om bewijs te vinden van Russische financiering. Ook hier nam de federale politie veel in beslag, maar vond niets. De enige fout van de heer Ritter is dat hij sinds de oorlog tegen Irak niet is gestopt met het analyseren van de leugens van de Amerikaanse regering, een vorm van protest die in principe is toegestaan in een democratie.

Op 14 augustus 2024 heeft de Federale Administratieve Rechtbank van Leipzig het verbod op Compact, Magazin für Souveränität opgeheven totdat de regering Scholz het bewijs levert van de samenzwering waarvan het tijdschrift wordt beschuldigd. Zij eist dat de in beslag genomen goederen van Jürgen Elsässer en zijn collega’s aan hen worden teruggegeven. In werkelijkheid is de enige misdaad van de heer Elsässer dat hij heeft verklaard dat de regering-Scholz het Duitse volk verraadt en dat hij graag zou zien dat de regering omver wordt geworpen - een radicale mening, toegegeven, maar in principe toelaatbaar in een democratie. Naast zijn tijdschrift heeft hij een internetkanaal opgezet dat dagelijks door 1,2 miljoen Duitsers wordt bekeken.

Op 4 september kondigde Washington strafvervolging en sancties aan als reactie op pogingen tot inmenging in de verkiezingen, waarvan Rusland de schuld kreeg. Het ministerie van Buitenlandse Zaken legde visabeperkingen op aan de media van de Rossia Segodnia-groep.

Op 13 september 2024 veroordeelde minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in een interview met de pers de destabiliserende activiteiten van RT, dat hij beschreef als een “filiaal” van de Russische inlichtingendienst over de hele wereld. Bijna twee jaar eerder had zijn ministerie een speciaal rapport gepubliceerd met de titel Door het Kremlin gefinancierde media: de rol van RT en Sputnik in het Russische desinformatie- en propagandasysteem [2]. Drie dagen daarna, op 16 september, verklaarde Meta, dat eigenaar is van Facebook, Instagram en WhatsApp: "Rossia Segodnia, RT en andere gerelateerde entiteiten zijn nu wereldwijd verbannen van onze applicaties vanwege hun activiteiten op het gebied van buitenlandse inmenging."

Op 21 september volgde het Chinese Tik-Tok het voorbeeld van het State Department en sloot de accounts van Russische media.

Je zou natuurlijk kunnen denken dat deze zaken niets met elkaar te maken hebben, ook al hebben ze allemaal betrekking op de media. Dit is onwaarschijnlijk aangezien de autoriteiten in de VS en de EU het principe van vrijheid van meningsuiting hebben geschonden dat is vastgelegd in de Amerikaanse grondwet en in Europese teksten. De vraag rijst welke instantie deze acties coördineert en met welk doel.

In 2016 berichtte ik over de oprichting van het Strategisch Communicatiecentrum van de NAVO [3] en, in 2022, van de Disinformation Governance Board door de regering Biden [4]. De eerste eenheid bestaat nog steeds en is in ontwikkeling, terwijl de tweede is opgeheven en de directeur ervan is verhuisd naar het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het hele systeem probeert nu zo ver mogelijk stroomopwaarts in te grijpen. Op basis van de nieuwste ontdekkingen in de neurowetenschappen is het de bedoeling om de hersenen van mensen te sturen nog voordat ze beginnen te denken: dit staat bekend als “cognitieve oorlogvoering”. Deze theorie is een Franse uitvinding, het geesteskind van drie mensen uit Bordeaux, François du Cluzel, Bernard Claverie en Baptiste Prébot [5], die deel uitmaken van NAVO’s Allied Command Transformation, onder leiding van generaals André Lanata en Philippe Lavigne.

In de context van cognitieve oorlogvoering is het belangrijk om zo vroeg mogelijk in te grijpen voordat bepaalde ideeën terrein winnen. Dit is de reden waarom, toen Rusland in februari 2022 resolutie 2022 van de VN-Veiligheidsraad toepaste (door de Atlantische propaganda ten onrechte omschreven als “Russische agressie”), de tegenstanders van Rusland overwogen om de Russische cultuur te verbieden en vervolgens terugvielen op het verbieden van Russische media. Uiteindelijk is het ideaal voor hen niet om Russische berichtgeving in de media te verbieden, maar om media te verbieden die het Russische denken proberen te begrijpen.

De vijand is niet langer degene die de communiqués van het Kremlin napapegaait, maar degene die de Russische manier van denken proberen te begrijpen. Dat was vroeger de functie van diplomaten: andermans manier van denken begrijpen. Maar op 16 april 2022 ontbond president Macron het corps diplomatique net nadat hij Russische media in Frankrijk had verboden en een paar weken geleden arresteerde zijn administratie Pavel Durov, de oprichter van Telegram, omdat hij zijn gebruikers een privé-communicatietool ter beschikking stelde waarmee gebruikers met Russen konden discussiëren.

Deze pogingen worden hoogstwaarschijnlijk gecoördineerd door het Strategisch Communicatiecentrum van de NAVO, de enige instantie die zowel ervaring heeft met cognitieve oorlogsvoering als de autoriteit om bepaalde media te verbieden en vervolgens bepaalde personen te laten arresteren.

Volgens onze informatie worden de doelen bepaald door het Beierse bureau voor de bescherming van de grondwet (Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz). Dit bureau werd in 1950 opgericht door de Amerikaanse Hoge Commissaris in bezet Duitsland, John McCloy. Het bestond uit voormalige voormalige SS’ers en voormalige leden van de Gestapo. Sindsdien is er niets veranderd: een paar maanden geleden classificeerde dit bureau een honderdtal oppositiegroeperingen, waaronder de vereniging Attac en de partij Die Linke, als “links-extremistisch”, beschuldigde hen van banden met terrorisme en deed de aanbeveling om ze te verbieden.

Tot mijn grote verbazing kreeg ik de gelegenheid om bevestigd te krijgen dat dit bureau mij classificeert als een “Russische invloedrijke agent” vanwege mijn verdediging van het internationale recht dat in 1899 werd opgesteld door de regering van Nicolaas II en de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1920, de Fransman Léon Bourgeois [6]. Blijkbaar reageerden deze speurneuzen alleen op de verwijzing naar de tsaar en negeerden ze de verwijzing naar de illustere politicus, voormalig voorzitter van de Raad en voormalig voorzitter van de Nationale Vergadering en vervolgens van de Senaat. Inderdaad hebben we hem al uit onze schoolboeken verwijderd.

Dit is een onvoorzien moment: weerstand bieden aan cognitieve oorlogsvoering betekent referentiemiddelen hebben, vergelijkingspunten, in één woord, algemene kennis.

Waar het om gaat:

• In plaats van het op grote schaal censureren van afwijkende ideeën, wil de NAVO de manier waarop we denken beïnvloeden. Dit is “cognitieve oorlogvoering”. Alle ideeën zijn toegestaan, maar niemand mag algemene kennis hebben, d.w.z. de intellectuele middelen om ze te analyseren.

• De verboden op de Russische media en de opvallende invallen bij Scott Ritter en Jürgen Elsässer zullen massa-arrestaties overbodig maken. Het zal niet nodig zijn om de bevolking te terroriseren zodra we degenen die in de weg staan het zwijgen hebben opgelegd.

