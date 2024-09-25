Западная вульгата в отношении конфликта между англосаксами и Россией не терпит возражений. Ряд деятелей и СМИ, придерживавшихся иной точки зрения, подверглись необоснованным репрессиям.

Всё началось во Франции во время президентской избирательной кампании в мае 2017 года. Два российских СМИ, RT и Sputnik, публикуют взломанные файлы команды кандидата Эммануэля Макрона и комментарии одного из членов парламента о его предполагаемом офшорном счёте на Багамах. Господин Макрон подаёт жалобу на X (то есть не называя виновного в правонарушении), а соответствующие СМИ заявляют о намерении подать жалобу за клевету (но президент не может быть привлечён к суду во время исполнения своих обязанностей). И так продолжалось до тех пор, пока месяц спустя господин Макрон после своего избрания не провёл в Версале пресс-конференцию со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он назвал российские СМИ «органами влияния, которые неоднократно распространяют ложную информацию обо мне и моей кампании (...) Russia Today и Sputnik ведут себя не как органы печати и как журналисты, а как агенты влияния и органы пропаганды, причём лживой пропаганды, не больше и не меньше».

В 2020 году британские власти предоставляют одну версию отравления Сергея и Юлии Скрипаль, а RT - другую. Агентство, регулирующее работу телерадиокомпаний Ofcom, направляет российскому каналу ряд уведомлений и в итоге штрафует его на 200 000 фунтов стерлингов, что подтверждается Высоким судом правосудия в Лондоне.

10 марта 2021 года директор Национальной разведки США публикует доклад об иностранных угрозах во время выборов 2020 года [1]. В нём утверждается, что президент Владимир Путин поручил своим СМИ очернить кандидатуру Джо Байдена и тем самым поддержать кандидатуру Дональда Трампа. Однако ничего заслуживающего наказания в этом нет, и ни одно СМИ не упоминается.

В 2022 году власти Германии были обеспокоены публикациями RT об «агрессии России против Украины». На самом деле канал приводил аргументы Кремля о «специальной военной операции», необходимость которой объяснялась наличием неонацистов в киевском правительстве. В результате канал был запрещён, и вскоре по стопам Германии последовал ЕС. 27 февраля председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен объявляет о запрете RT и Sputnik на всей территории ЕС. Через несколько дней YouTube закрывает европейцам доступ к российским каналам и агентству. Месяц спустя Канада также запрещает RT и Sputnik.

В 2024 году цензура усиливается. 27 марта 2024 года правительство Чехии запрещает интернет-сайт «Голос Европы» и вводит санкции против бывшего украинского депутата Виктора Медведчука, который якобы его финансировал. В тот же день польская полиция проводит обыск в офисе сайта в Варшаве и изымает наличные деньги. 17 мая 2024 года ЕС запрещает «РИА-Новости», «Голос Европы», газету «Известия» и «Российскую газету».

Ни в США, ни в Евросоюзе никогда не было судебных разбирательств против RT, Spunik, РИА-Новости, «Голос Европы», «Известий» и «Российской газеты». Их запреты являются чисто административными. В ЕС свобода слова не распространяется на российские СМИ.

15 июля 2024 года федеральная полиция Германии проводит обыски в домах Юргена Эльзассера, главного редактора журнала Compact, Magazin für Souveränität, и около двадцати его коллег. Полицейские искали доказательства подготовки переворота, изъяли большое количество материалов, но ничего не нашли. Одновременно министр внутренних дел, социалистка Нэнси Фрэзер, налагает на журнал административный запрет.

ФБР проводит обыск в доме Скотта Риттера. Бывший инспектор Специальной комиссии ООН (UNSCOM), ответственной за надзор за ликвидацией оружия массового поражения в Ираке, отличился тем, что разоблачил ложь президента Джорджа Буша. Сегодня он настойчиво разоблачает атлантистскую риторику в отношении украинского конфликта.

7 августа 2024 года ФЬР проводит обыск в доме Скотта Риттера в поисках доказательств российского финансирования. И здесь федеральная полиция долго искала, но ничего так и не нашла. Единственная вина г-на Риттера в том, что со времен войны против Ирака он не переставал анализировать ложь правительства США - форма протеста, которая в принципе допустима в демократическом обществе.

14 августа 2024 года Федеральный административный суд Лейпцига объявляет недействительным постановление о запрете Compact, Magazin für Souveränität до представления правительством Шольца доказательств заговора, в котором оно обвиняло журнал. Он требует вернуть изъятое у Юргена Эльзассера и его коллег. На самом деле единственное преступление господина Эльзассера заключалось в заявлении о том, что правительство Шольца предаёт немецкий народ и что он хотел бы его свержения - мнение, конечно, радикальное, но в принципе допустимое в демократическом обществе. В дополнение к своему журналу он создаёт интернет-сайт, который ежедневно посещают 1,2 миллиона немцев.

4 сентября Вашингтон объявляет о возбуждении уголовного дела и введении санкций в ответ на попытки вмешательства в выборы, в которых он обвиняет Россию. Госдепартамент вводит визовые ограничения в отношении СМИ медиа-группы «Россия сегодня».

13 сентября 2024 года в интервью прессе государственный секретарь США Энтони Блинкен осуждает дестабилизирующую деятельность RT, которую он называет «филиалом» российской разведки по всему миру. Почти двумя годами ранее его ведомство опубликовало специальный доклад под названием «Средства массовой информации, финансируемые Кремлем: роль RT и Sputnik в российской системе дезинформации и пропаганды» [2]. Через три дня после выступления госсекретаря, 16 сентября, компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, заявила: «Россия Сегодня, RT и другие связанные с ними организации теперь запрещены в наших приложениях по всему миру из-за их деятельности по иностранному вмешательству».

21 сентября китайский Tik-Tok, следуя указаниям Госдепартамента, также закрывает доступ к российским СМИ.

Конечно, кому-то может показаться, что эти дела не связаны между собой, при том, что все они касаются СМИ. Однако это маловероятно, учитывая, что власти США и ЕС нарушили принцип свободы выражения мнений, закрепленный в Конституции США и в европейском законодательстве. Возникает вопрос, какой орган координирует эти действия и с какой целью.

В 2016 году я сообщал о создании администрацией Байдена Центра стратегических коммуникаций НАТО [3], а в 2022 году - Совета по управлению дезинформацией [4]. Первое подразделение всё ещё существует и развивается, в то время как второе расформировано, а его директор переведена на работу в Министерство иностранных дел Великобритании.

Все эти меры теперь направлены на то, чтобы вмешаться как можно раньше в ход событий. Их цель состоит в том, чтобы, опираясь на последние достижения нейронауки, управлять мозгом задолго до того, как человек начнет размышлять. Это «когнитивная война». Она является изобретением трёх бордосцев - Франсуа дю Клузеля, Бернара Клавери и Батиста Пребо [5] в рамках союзного командования НАТО по трансформации под руководством генералов Андре Ланата и Филиппа Лавиня.

В контексте когнитивной войны крайне важно вмешаться как можно раньше, пока определенные идеи не укрепились. Вот почему в феврале 2022 года, когда Россия применила резолюцию Совета Безопасности ООН 2022 (необоснованно названную атлантистской пропагандой «российской агрессией»), противники России не решались запретить русскую культуру, а стали запрещать российские СМИ. А идеальным решением для них был бы запрет не российских СМИ, а СМИ, которые пытаются понять русское мышление.

Враг теперь не тот, кто изо дня в день читает кремлевские коммюнике, а тот, кто пытается понять образ мышления русского человека. Когда-то в этом и заключалась функция дипломатов - понять образ мышления других людей. Но 16 апреля 2022 года президент Макрон распускает дипломатический корпус сразу после запрета российских СМИ во Франции, а несколько недель назад его администрация арестовывает Павла Дурова, основателя Telegram, за то, что он предоставил своим пользователям закрытое средство связи и, следовательно, возможность общаться с русскими.

Эти усилия, скорее всего, координируются Центром стратегических коммуникаций НАТО - единственным органом, обладающим как опытом ведения когнитивной войны, так и полномочиями запрещать конкретные СМИ, а затем арестовывать конкретных людей.

По нашей информации, цели определяются Баварским управлением по защите конституции (Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz). Это управление было создано в 1950 году верховным комиссаром США в оккупированной Германии Джоном Макклоем. В его состав входили бывшие офицеры СС и гестапо. С тех пор ничего не изменилось: несколько месяцев назад это ведомство причислило около сотни оппозиционных групп, включая ассоциацию Attac и партию Die Linke, к «левым экстремистам», обвинив их в связях с терроризмом и рекомендовав запретить их деятельность.

К моему большому удивлению, у меня была возможность удостовериться в том, что эта служба определяет меня как «русского агента влияния» из-за моей защиты международного права, основанного в 1899 году правительством Николая II и лауреатом Нобелевской премии мира 1920 года, французом Леоном Буржуа [6]. Видимо, эти ищейки отреагировали только на упоминание мною русского царя, проигнорировав ссылку на известного французского политика, бывшего председателя Совета и бывшего председателя Национального собрания, а затем Сената. Правда, его уже убрали из наших школьных учебников.

Но пока с когнитивной войной не всё идёт гладко: отсутствуют эталонные инструменты и точки сопоставления, одним словом, нет общей культуры.

Основная мысль:

– Вместо того чтобы осуществлять повсеместную цензуру инакомыслия, НАТО хочет повлиять на наш образ мышления. Это и есть «когнитивная война». Все идеи разрешены, но никому не позволено иметь общую культуру, то есть интеллектуальные средства для их проверки.

– Запрет российских СМИ и театрализованные обыски у Скотта Риттера и Юргена Эльзассера избавят власти от необходимости массовых арестов. Не надо будет терроризировать всё население, если заставить замолчать тех, кто мешает властям топтаться на месте.

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