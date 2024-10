Amos Hochstein, in zijn hoedanigheid als speciale vertegenwoordiger van president Joe Biden en niet als Israëlische officier, heeft de Franse president Emmanuel Macron voorgesteld om een vredesinitiatief voor Libanon voor te stellen.

De presidenten Joe Biden en Emmanuel Macron gaven onmiddellijk een verklaring uit: “Het is tijd om een regeling te treffen aan de Israëlisch-Libanese grens die de veiligheid garandeert en burgers in staat stelt terug te keren naar hun huizen.

De vuurgevechten die sinds 7 oktober, en met name de afgelopen twee weken, hebben plaatsgevonden, dreigen het conflict te verergeren en burgers te schaden.

Daarom hebben we de afgelopen dagen samengewerkt aan een gezamenlijke oproep voor een tijdelijk staakt-het-vuren om de diplomatie een kans van slagen te geven en verdere escalaties aan beide kanten van de grens te voorkomen.”

Deze verklaring werd binnen het uur goedgekeurd door Australië, Canada, de Europese Unie, Duitsland, Italië, Japan, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en Qatar.

Washington en Parijs hopen te onderhandelen over een staakt-het-vuren of een wapenstilstand van drie weken, waarin Amos Hochstein diplomatiek zal pendelen tussen Libanon en Israël, totdat een algemeen akkoord is bereikt, vergelijkbaar met wat er in 2022 gebeurde toen er een overeenkomst werd gesloten om de zeegrens tussen de twee landen af te bakenen.

Israël verwierp dit voorstel net zoals het de vredesvoorstellen voor Gaza had verworpen. Dit initiatief blijkt dus niet veel meer te zijn dan een geënsceneerde gebeurtenis om de IDF in staat te stellen haar aanval voort te zetten.

☞ Het Israëlisch-Libanese akkoord over de zeegrens voorzag in de verdeling van gebieden voor de exploitatie van koolwaterstofbronnen. Later bleek dat de gegevens die toen beschikbaar waren, niet klopten en dat het gebied dat aan Libanon was toegewezen, veel minder rijk was dan werd gedacht. Amos Hochstein is een wereldberoemd expert op het gebied van oliewinning.

☞ Het is belangrijk om te onthouden dat tijdens de vijf weken die volgden op de Operatie Al-Aqsa Flood (7 oktober 2023), de IDF het uiterste zuiden van Libanon bestookte om een inval van Hezbollah te voorkomen. Hezbollah reageerde pas nadat ongeveer 100.000 Libanezen ontheemd waren geraakt, een fotograaf van Reuters was gedood en zes andere journalisten gewond waren geraakt. Omdat de internationale pers weigerde om dit gevaarlijke front te verslaan, besloot Hezbollah om wraak te nemen en de ontheemding van 100.000 Israëli’s te veroorzaken.

Er bestaat dus geen twijfel over dat Israël als enige verantwoordelijk is voor het huidige conflict.

☞ Op 17 en 18 september lanceerde de Mossad een operatie waarbij de semafoons en walkietalkies van de civiele veiligheidsdienst van Hezbollah werden opgeblazen (zie VAI 1964). Deze apparatuur werd niet gebruikt door de strijders van Hezbollah, maar door de veiligheidsdienst, het equivalent van de gemeentepolitie in de gemeenten waar Hezbollah de verkiezingen heeft gewonnen.

Deze operatie vormt een schending van artikel 7 van het Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, boobytraps en andere explosieven (bekend als het Verdrag van Genève van 10 oktober 1989). Het is unaniem veroordeeld door alle lidstaten van de Verenigde Naties en is niet publiekelijk opgeëist door Israël.

☞ Onmiddellijk daarna begon de IDF met het bombarderen van talrijke Libanese steden en met het gericht vermoorden van Hezbollah-commandanten, terwijl Hezbollah vergeldingsmaatregelen nam.

☞ Deze operaties komen overeen met een verklaring die de regering van Benyamin Netanyahu op 23 september aflegde voor het Israëlische Hooggerechtshof, waarin ze erkende dat ze tegen Hamas had verloren in Gaza (zie VAI 2000).