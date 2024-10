Zusätzlich zu dieser kostenlosen Website veröffentlichen wir einen kostenpflichtigen PDF-Newsletter, Voltaire, internationale Nachrichten. Jeden Freitag erhalten Sie einen Download-Link zur Wochenausgabe.

In Ausgabe 101:

LEITARTIKEL

• 1980 Ist das Waffenstillstandsprojekt im Libanon amerikanisch-französisch oder israelisch?

AMERIKA

• 1981 Kanada und die Vereinigten Staaten verhandeln über ihre arktische Grenze

• 1982 Nachdem die Vereinigten Staaten das Gegenteil behauptet haben, unterstützen sie Israel bei der Zerschlagung des Libanon

• 1983 Dennis Ross produziert eine Dokumentarserie gegen die Hisbollah

• 1984 Nutzloses Treffen des Quad

• 1985 Luiz Inácio Lula da Silva prangert Israels Recht auf Rache an

EUROPA

• 1987 Pedro Sánchez prangert die Zunahme der Kriege an

• 1988 Schweden und Finnland wollen EU-Gelder von der Achtung der Rechtsstaatlichkeit abhängig machen

• 1989 Die EU greift China bei der WTO wegen Milchprodukten präventiv an, nachdem sie Zölle auf Chinas Elektrofahrzeuge beschlossen hat

• 1990 Die ungarische EU-Präsidentschaft akzeptiert eine Kredit-Aufnahme der Ukraine zur Debatte zu stellen, der durch die erzielten Gewinne der eingefrorenen russischen Vermögenswerte gesichert ist

• 1991 Die EU unterstützt die Ukraine

AFRIKA

• 1993 Bassirou Diomaye Faye prangert die Auferlegung zivilisatorischer Normen als universelle Normen an

• 1994 Verhaftung von zwei Mitgliedern der Wagner-Gruppe im Tschad

• 1995 Burkina Faso verurteilt Destabilisierungsoperationen

• 1996 Ein Mitglied der Gruppe Wagner als Sonderberater des zentralafrikanischen Präsidenten

• 1997 Jean-Jacques Wondo in der Demokratischen Republik Kongo zum Tode verurteilt

• 1998 Cyril Ramaphosa prangert die israelische Apartheid an

ASIEN

• 2000 Netanjahu-Regierung erkennt Versagen gegen die Hamas an

• 2001 Israel entsendet die Einheit 98 an seine Nordgrenze

• 2002 Yoav Gallant kündigt eine Operation gegen den Libanon an

• 2003 Benjamin Netanjahu wiederholt seine Anschuldigungen über den Philadelphia-Korridor

• 2004 Israel Katz beschuldigt die Hisbollah, den Terroristen in die Hände zu spielen

• 2005 Israel greift den Libanon an

• 2006 Israel rät libanesischen Zivilisten zur Flucht

• 2007 Abdullah II. prangert Israels systematische Verletzungen der heiligen Stätten Jerusalems an

• 2008 Syrien vereinigt seine Stämme gegen kurdische Söldner

• 2009 Damaskus rächt sich an den Anführern der Katerji-Milizen, die aus dem Land geflohen sind

• 2010 Israel greift Tartus an

• 2011 Einige Dschihadisten in Idlib lehnen die türkisch-syrische Normalisierung ab

• 2012 Tamim bin Hamad Al Thani prangert Israels Völkermordabsichten an

• 2013 Recep Tayyip Erdoğan verurteilt Israels Massenmorde in Gaza und fordert die UN-Generalversammlung auf, sie mit Gewalt zu stoppen

• 2014 Die Revolutionsgarden stellen jeglichen digitalen Kontakt ein

• 2015 Masud Peseschkian schlägt Verhandlungen mit dem Westen vor

• 2016 Iran weigert sich, im Libanon zu intervenieren

• 2017 Rede von Masud Peseschkian vor der UNO

• 2018 Mohamed Muizzu prangert Israels systematische Ermordung von Journalisten an

• 2019 Präsidentschaftswahlen in Sri Lanka

OZEANIEN

• 2020 Australien unterstützt die Zivilisten in Gaza

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• 2021 Sicherheitsrat erörtert Lage in der Ukraine

• 2021 Volker Türk behauptet, Israels Vorgehen gegen libanesische Pager und Walkie-Talkies verstoße gegen das humanitäre Völkerrecht

• 2022 G7 unterstützt Wiederaufbau der Ukraine