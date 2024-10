Israël heeft, net als alle internationale wetten die het ongegeneerd met voeten treedt, de Conventie van Genève en de “Manual of War” van de Amerikaanse Defensiewetten [1]

over het verbod op “boobytraps” [2] overtreden, los van het feit dat het gebruik van elektronische objecten die zijn uitgerust om te ontploffen een oorlogsmisdaad is [3].

Om nog maar te zwijgen van de uitschakeling van de leiders van het elitecorps Radwan van Hezbollah door de Israëlische bombardementen op de sjiitische wijk van Beiroet [4], zijn nu de banden van de Mossad met verschillende dekmantelbedrijven aan het licht gekomen: het Hongaarse bedrijf BAC Consulting, dat slechts één werknemer heeft; een tussenpersoon van het Hongaarse bedrijf Norta Global; ook tussenpersonen van het Israëlische bedrijf Norta Global; Norta Global uit Bulgarije; en zijn voortvluchtige Noorse baas, Rinson Jose met Gold Apollo uit Taiwan (is de NAVO erbij betrokken? ). Ze bliezen zonnepanelen en laptops op, waarbij meer dan 3000 mensen gewond raakten en honderden werden gedood!

Politico merkt op dat het gerommel met elektronische apparaten de angst voor oorlog in de toeleveringsketen aanwakkert wanneer “dit zou kunnen leiden tot erkenning van de kwetsbaarheid van techbedrijven met wereldwijde productie-activiteiten” [5]. De Financial Times verheugt zich erover dat Hezbollah “gehavend en verzwakt” is na de klappen die Israël “in zijn ergste week” uitdeelde [6]. The Economist stelt dat door zijn “elektronische oorlogsvoering Israël Hezbollah heeft geraakt, maar verwikkeld is in een uitputtingsslag” omdat “twee aanvallen tegen de sjiitische militie het strategische dilemma van Israël in Libanon niet kunnen veranderen” [7]. Mounir Rabih van L’Orient-Le Jour stelt dat “Hezbollah de klappen opvangt en zijn wraak voorbereidt: zal het de Rubicon oversteken?” wanneer “volgens consistente diplomatieke bronnen de Israëli’s de sjiitische partij een paar dagen hebben gegeven om het voorstel van de VS voor een politieke oplossing te aanvaarden” [8]. Twintig dagen voor de “cybermoord” in Libanon liep het US Southern Command (SouthCom), onder leiding van generaal Laura Richardson, merkwaardig genoeg vooruit op de gebeurtenissen door het brandende vraagstuk van cyberbeveiliging aan de orde te stellen tijdens een bijeenkomst in Santiago, Chili, met “Zuid-Amerikaanse defensiehoofden” [9].

Mexico’s cyberbeveiligingssysteem is gekaapt door software die neoliberale globalistische regeringen kochten van Israël - naar verluidt met de medewerking van Genaro García Luna (nu gevangen in New York), Tomás Zerón (een vluchteling in Israël), Cárdenas Palomino (gearresteerd voor marteling) en de “onberispelijke” Eduardo Margolis Sobol, een Mossad-agent [10]. Het ernstige probleem ligt in het feit dat “Israëlische cyber-transnationals journalisten en activisten in Mexico bespioneren” [11], wiens elektronische apparaten kunnen ontploffen uit politieke wraak.

Nu blijkt dat “Candiru” “veel kwaadaardiger is dan Pegasus” [12], en dat “Israël’s Demoman en Team Jorge zitten achter de cyber desinformatie in 33 landen zitten(inclusief Mexico)” [13]. Wie zal de Mexicaanse burgers beschermen tegen de elektronische represailles van Israël en zijn Sayanim-bondgenoten [14]? Israëls solipsisme in elektronische oorlogvoering begint al boemerang te krijgen gezien het feit dat landen in het Midden-Oosten dringend vragen om apparaten die in China worden gemaakt, niet in Taiwan!

De tweede dag van de “cybermoord” van de Mossad in Libanon overschaduwde de niet-bindende resolutie van de Algemene Vergadering van de VN die eist dat Israël zich binnen maximaal 12 maanden terugtrekt uit de bezette Palestijnse gebieden [15]. Het valt nog af te wachten wat er overblijft van het voormalige Palestina en Zuid-Libanon na nog eens 12 maanden, wanneer Netanyahu de “carte blanche” krijgt van de Democraten en Republikeinen in de Verenigde Staten. Er is vandaag de dag geen veilige plek in de wereld waar naïeve landen die niet zelfvoorzienend zijn op het gebied van cyberbeveiliging gebruik maken van de software van Israël en zijn dubbelzijdige expertise, die kan worden getransformeerd in een elektronisch paard van Troje.