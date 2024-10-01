Во Франции и в Европейском союзе место и ответственность государств постепенно ставятся под сомнение. Без каких-либо изменений в Европейских договорах многие полномочия государств-членов за последние пять лет были незаметно переданы Европейской комиссии.

История создания Европейской комиссии

Европейский союз стал результатом процесса, разработанного англосаксами в конце 1942 года. Адмирал Уильям Лихи, начальник штаба армии США и бывший послом при Виши до мая 1942 года, создаёт в Алжире Союзную военную администрацию на оккупированных территориях (АМГОТ) для Франции под руководством адмирала Франсуа Дарлана, а затем генерала Анри Жиро. Оно руководствовалось указаниями правительства Виши, и не признавало власть Шарля де Голля, находившегося в Лондоне.

Шарль де Голль, считавший, что британцы и американцы имеют не больше прав на оккупацию его страны, чем нацисты, был категорически против этого (отсюда его несогласие с высадкой в Нормандии [1]). Эта администрация могла быть распространена только на Германию, Австрию и Японию, но не на Норвегию, Нидерланды, Люксембург, Бельгию, Данию и Францию, как планировалось.

После этого англосаксы стали искать форму правления, которая позволила бы им контролировать весь мир в соответствии с их общей позицией, выраженной на Атлантической конференции.

В конце Второй мировой войны Соединенные Штаты и Великобритания поделили мир. Черчилль загорелся идеей объединить Западную Германию, Бельгию, Францию, Италию, Люксембург и Нидерланды в наднациональную структуру - Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Оно должно было заменить АМГОТ (которая продолжала действовать в Германии и Италии), реализуя принцип свободного перемещения людей, услуг и капитала в соответствии с англосаксонской стратегией свободной торговли. Соединенные Штаты связывают займы по плану Маршалла с обязательством этих стран вступить в ЕЭС.

Британская МИ6 создаёт Европейскую лигу европейского сотрудничества (ELEC), а ЦРУ финансирует Европейский союз федералистов (UEF) и создаёт Американский комитет по объединенной Европе (ACUE).

Первым президентом Высшего органа ЕЭС, то есть предшественника Комиссии ЕС, был немец Вальтер Халльштайн (1958-1967). Этот нацистский юрист разработал для фюрера Адольфа Гитлера «Новый европейский порядок» (Neuordnung Europas): идея заключалась в замене национальных государств региональными этническими структурами, распространении Рейха на всё немецкоязычное население и очищении жизненного пространства от коренного населения. Поскольку Вальтер Халльштайн управлял только частью Европы в интересах англосаксов, ему не пришлось решать вопросы расширения Германии, изгнания или истребления славянского населения. Однако в целях предосторожности англосаксы нейтрализовали его, исключив из его функций политику регионализации, которую они возложили на Совет Европы.

На протяжении всей своей истории Высший орган ЕЭС, а затем и Европейская комиссия были лишь гражданским связующим звеном между НАТО (заменившей АМГОТ) и государствами-членами. Первые гражданские служащие были выходцами из АМГОТ в Германии и Италии. Во время войны они прошли подготовку по военно-гражданским вопросам в ряде американских университетов.

Эти (неизбираемые) администрации наделены правом принимать законы внутри Союза вместо (избираемого) Европейского парламента. Этот момент чрезвычайно важен: Высший орган ЕЭС и Комиссия не имеют иной цели, кроме как включить все стандарты НАТО в законы стран-членов. Европейский парламент - не более чем регистрационная палата для решений англосаксонского империализма.

Сегодня Комиссия ввела стандарты не только на производство шоколада (точно такие же, какие ранее были установлены НАТО для шоколадной плитки в солдатском пайке), но и на строительство некоторых дорог (чтобы по ним могли проезжать танки Альянса).

Комиссия фон дер Ляйен

Перейдем к текущему периоду. В 2014 году было решено, что председательство в Комиссии перейдет к лидеру партии, занявшей первое место на выборах в Европарламент. В то время считалось, что это будет либо Европейская народная партия (ЕНП), либо Партия европейских социалистов (ПЕС), которые уже разделили председательство в парламенте. Именно бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, член «подпольных сетей» НАТО (Gladio), был выдвинут ЕНП и стал председателем Комиссии с 2014 по 2019 год.

В 2019 году председательство в Комиссии должно было перейти к христианскому демократу Манфреду Веберу. Однако он уходит в отставку, освобождая место социал-демократу Франсу Тиммермансу, бывшему министру иностранных дел Нидерландов, чья партия заняла второе место на выборах в Европарламент. Однако Венгрия, Чехия, Словакия и Польша выступают против этого шага, поскольку он неоднократно обвинял их в склонности к авторитаризму во время своего пребывания на посту комиссара, отвечающего за совершенствование законотворчества, межведомственные отношения, верховенство закона и Хартию основных прав. Канцлер Германии Ангела Меркель предлагает кандидатуру своего преемника и министра обороны Урсулы ван дер Ляйен. Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает её при условии, что президентом Европейского центрального банка будет назначена американка с французскими корнями Кристин Лагард [2].

В своей инаугурационной речи она задаёт тон, заявив: «Моя комиссия будет геополитической комиссией». Это выражение не означает роль в международных отношениях, а отсылает к теории Lebensraum (жизненного пространства), выдвинутой Карлом Хаусхофером.

Урсула фон дер Ляйен после этого учреждает Внешнюю координационную группу (EXCO). Каждый вторник она проводит заседания на уровне генеральных директоров, а каждую среду - на уровне советников при кабинетах комиссаров.

В марте 2020 года, только что вступив в должность, Урсула фон дер Ляйен сталкивается с кризисом Covid-19. Новый председатель разрабатывает программу восстановления экономики стоимостью 2018 миллиардов евро (из них 800 миллиардов евро - заемные средства), затем организует совместную закупку 4,6 млрд доз «вакцин» за дополнительные 71 млрд евро (т. е. в 15 раз дороже себестоимости). Наконец, вводится европейский паспорт здоровья - цифровой сертификат ЕС COVID, известный как «QR-код». Эти инициативы не входят в число полномочий, которыми Комиссия наделена в соответствии с Договором, однако все государства-члены приветствовали их. Более того, до сих пор Германия решительно выступала против принципа совместного займа.

Теперь специалисты считают, что 2,8 миллиарда из этих доз были не вакцинами, а лишь препаратами мессенджерной РНК. Кроме того, все они были экспериментальными.

Суд Европейского союза выразил сожаление по поводу отсутствия прозрачности в работе Комиссии в отношении контрактов на закупку вакцин Covid. Однако ни одно из разбирательств, направленных на получение информации об обмене информацией между фармацевтическими компаниями и госпожой фон дер Ляйен, не увенчается успехом. Её муж, Хейко фон дер Лейен, был назначен медицинским директором компании Orgenesis, связанной с одним из производителей вакцин. Он работает очень мало, но получает непомерно высокую зарплату. Кроме того, по данным Счетной палаты Кипра, комиссар Урсулы фон дер Ляйен по вопросам здравоохранения, гречанка Стелла Кириакиду, получила 4 миллиона евро через своего мужа Кириакоса Кириакиду.

23 февраля 2022 года Россия начинает «специальную военную операцию», чтобы положить конец массовым убийствам, совершаемым «интегральными националистами» на Донбассе. Этот ввод российской армии на украинскую территорию НАТО считает агрессией, хотя это всего лишь применение резолюции 2202 и обязанности защищать. Как бы то ни было, Высокий представитель и вице- председатель Комиссии Жозеп Боррель заявил: «Это момент, когда зарождается геополитическая Европа».

Комиссия в срочном порядке предлагает пакеты принудительных мер против России, которые Совет принимает без обсуждения. Они представляют собой перенос в европейское законодательство мер, уже принятых Соединенными Штатами [3] и координируемых бывшим послом Вашингтона в Москве Майклом Макфолом.

Комиссия также предлагает обширную программу финансовой и военной помощи Украине. Она была составлена Бьорном Зайбертом, главой администрации Урсулы фон дер Ляйен и бывшим аналитиком Американского института предпринимательства, находящимся в постоянном контакте с Вашингтоном. К настоящему времени в рамках этой программы Киеву выделено 88 миллиардов евро на финансовую помощь и 50 миллиардов евро на вооружение («Фонд для Украины»).

Роль Мишеля Барнье во Франции

Перед европейскими выборами в июне 2024 года президент Эммануэль Макрон предлагает Мишелю Барнье стать премьер-министром. Однако президентский список не смог набрать 15 % голосов. Тогда президент Макрон распускает Национальное собрание с серьезной надеждой восстановить свое парламентское большинство. Однако уже через два дня Жан-Люк Меланшон сумел объединить левые партии в рамках Нового народного фронта. В первом туре президентский список набрал всего 20 % голосов. Президент Макрон избежал худшего, организовав «Республиканский фронт» против «Национального объединения» Марин Ле Пен. Лишь после двух месяцев пререканий ему удалось назначить Мишеля Барнье премьер-министром.

Мишель Барнье - оппортунист. В 1977 г. он открещивается от голлиста Жака Шабана-Дельмаса и переходит на сторону атлантиста Валери Жискара д’Эстена. В 1993 г. он предаёт неоголлиста Жака Ширака и поддерживает атлантиста Эдуард Баладюра. В 2007 году в деле Clearstream 2 он даёт показания судье Рено ван Рюмбеке против голлиста Доминика де Вильпена в пользу атлантиста Николя Саркози.

Его единственное постоянство - участие в строительстве Европейского союза под прикрытием Вашингтона и Лондона. После того как Европейская конституция была отвергнута на референдуме, он входит в группу Амато, разработавшую Лиссабонский договор, который должен был быть навязан парламентом. Он терпеливо обговаривал с Лондоном условия Brexit, поскольку был единственным еврокомиссаром, который знал историю ЕС и понимал логику британской политики.

Однако во время президентской кампании во Франции в 2022 году он оттолкнул от себя многих высокопоставленных европейских чиновников. В частности, он осудил иммиграционные правила, которыми десятилетиями руководствовались его коллеги по Европейскому Суду, что он никогда раньше не делал.

21 сентября в Елисейском дворце был объявлен состав правительства, в котором он становится премьер-министром. Он старается подчеркнуть, что он лично определил состав правительства и что президент Макрон не оказывал на него давления.

Очевидно, что это не так. Например, Марк Ферраччи, министр-делегат по промышленности и бывший однокурсник Эммануэля Макрона во время их учебы в SciencesPo, был свидетелем на его свадьбе, в то время как президент был свидетелем на свадьбе Ферраччи. Его отец, Пьер Ферраччи, был членом комиссии Аттали по освобождению роста Франции (2007-2010), специальным докладчиком которой был Эммануэль Макрон. Он руководит сетью, которая помогает вновь пристроить высокопоставленных государственных служащих, временно отошедших на второй план. Супруга нового министра, Софи Ферраччи, была руководителем аппарата Эммануэля Макрона в Министерстве экономики и в его политической партии En marche. Она перешла на работу в Caisse des dépôts et consignations и теперь является председателем Groupe SOS Жан-Марка Борелло, давнего друга Брижит Макрон.

Правительство Барнье находится под покровительством американских демократов и израильских ревизионистов-сионистов.

Его министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро - потомок длинного рода христианских демократов. Его дед, Ноэль Барро, был участником французского Сопротивления и членом парламента. Его отец, Жак Барро, вместе с Мишелем Барнье основал клуб «Диалог и инициатива». Он был членом парламента, министром, вице-председателем Европейской комиссии и даже членом Конституционного совета. Сестра Жана-Ноэля, Элен Барро, является директором по коммуникациям в Uber-Europe.

Специалист по финансам, он был профессором Массачусетского технологического института (MIT), а затем профессором HEC Paris. Он был лауреатом (класс 2020 года) программы «Молодые лидеры» Франко-американского фонда.

Самым удивительным членом правительства Барнье является его министр-делегат по делам Европы Бенджамин Хаддад. Пресса отмечает его роль в Атлантическом совете на службе Вашингтона. Он также был высокопоставленным чиновником в Европейской службе внешних действий (EEAS), где отстаивал позиции США и Израиля.

Но самое главное в другом: он долгое время работал в фонде «Тиква», который выдает себя за ассоциацию по американскому еврейскому образованию. На самом деле это объединение «сионистов-ревизионистов», то есть приверженцев фашиста Владимира Жаботинского, чей портрет украшает стены всех его зданий и изданий. Фонд «Тиква» не является произраильской организацией, как другие; он продвигает идеологию Биньямина Нетаньяху (чей отец был личным секретарем Жаботинского) [4]. Первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион запретил хоронить Жаботинского в Израиле.

По данным Haaretz, фонд «Тиква», возглавляемый американским преступником Эллиотом Абрамсом [5], финансировал захват власти в Израиле Биньямином Нетаньяху и его союзниками Итамаром Бен-Гвиром и Бецалелем Смотричем [6].

Следует помнить:

– Европейская комиссия является наследницей Высшего органа ЕЭС, который сам является наследником АМГОТ, то есть англосаксонской военной оккупационной власти.

– Европейская комиссия не избирается, а формируется по инициативе англосаксов. Её единственная функция состоит в том, чтобы заставить государства-члены принять стандарты НАТО.

– Правительство Барнье - это филиал Комиссии. В него входят как министр, поддерживаемый демократами США, так и министр, представляющий сионистов-ревизионистов Биньямина Нетаньяху.

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