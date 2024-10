Naast deze gratis website publiceren we een betaalde nieuwsbrief in PDF-formaat, Voltaire, actualité internationale. Elke donderdagavond of vrijdagochtend ontvangt u een downloadlink naar de editievan die week.

Inhoud van nummer 101:

EDITORIAL

• 1980 Is het voorgestelde staakt-het-vuren in Libanon Frans, Amerikaans of Israëlisch?

AMERIKA’S

• 1981 Canada en de Verenigde Staten onderhandelen over hun Arctische grens.

• 1982 Na het tegenovergestelde te hebben beweerd, steunen de Verenigde Staten Israël om Libanon te verpletteren

• 1983 Dennis Ross produceert een documentaireserie tegen Hezbollah

• 1984 Nutteloze bijeenkomst van de Quad

• 1985 Luiz Inácio Lula da Silva hekelt het recht van Israël om wraak te nemen

EUROPA

• 1986 Fernando Sampedro Marcos wil dat de EU een akkoord sluit met Venezuela

• 1987 Pedro Sánchez hekelt de toename van oorlogen

• 1988 Zweden en Finland willen dat EU-fondsen afhankelijk worden gesteld van respect voor de rechtsstaat

• 1989 De EU valt China in de WTO preventief aan op zuivelproducten en bereidt zich voor op het heffen van douanerechten op elektrische voertuigen van China.

• 1990 Het Hongaarse voorzitterschap van de EU stemt ermee in een lening aan Oekraïne op de agenda te zetten die wordt gedekt door de winsten uit bevroren Russische tegoeden.

• 1991 De EU steunt Oekraïne.

AFRIKA

• 1992 Emmanuel Macron erkent mogelijk de verantwoordelijkheid van Frankrijk voor de dood van Larbi Ben M’hidi.

• 1993 Bassirou Diomaye Faye verwerpt het opleggen van beschavingsnormen als universele normen

• 1994 Twee leden van de Wagner-groep gearresteerd in Tsjaad

• 1995 Burkina Faso veroordeelt destabiliseringsoperaties

• 1996 Een lid van de Wagner-groep wordt benoemd tot speciaal adviseur van de president van de Centraal-Afrikaanse Republiek.

• 1997 Jean-Jacques Wondo ter dood veroordeeld in de DRC

• 1998 Cyril Ramaphosa hekelt de Israëlische apartheid.

ASIA

• 1999 Israël tegen Al-Jazeera

• 2000 Netanyahu-regering geeft toe dat het heeft gefaald tegen Hamas

• 2001 Israël zet Eenheid 98 in aan de noordgrens

• 2002 Yoav Gallant kondigt een operatie tegen Libanon aan

• 2003 Benyamin Netanyahu herhaalt zijn beweringen over de Philadelphia-corridor

• 2004 Israël Katz beschuldigt Hezbollah ervan terroristen in de kaart te spelen

• 2005 Israël valt Libanon aan

• 2006 Israël adviseert Libanese burgers te vluchten

• 2007 Abdullah II stelt Israëls systematische schending van de heilige plaatsen in Jeruzalem aan de kaak

• 2008 Syrië verenigt zijn stammen tegen Koerdische huurlingen

• 2009 Damascus neemt represailles tegen gevluchte militieleiders van Katerji

• 2010 Israël valt Tartous aan

• 2011 Sommige jihadisten in Idleb verzetten zich tegen de Turks-Syrische normalisatie.

• 2012 Tamim bin Hamad Al Thani veroordeelt de genocidale intenties van Israël

• 2013 Recep Tayyip Erdoğan veroordeelt de Israëlische massamoorden in Gaza en roept de Algemene Vergadering op daar met geweld een einde aan te maken

• 2014 Revolutionaire Garde staakt alle digitale contacten

• 2015 Masoud Pezeshkian biedt aan te onderhandelen met het Westen

• 2016 Iran weigert in te grijpen in Libanon

• 2017 Masoud Pezeshkian’s toespraak bij de VN

• 2018 Mohamed Muizzu hekelt de systematische moord van Israël op journalisten

• Presidentsverkiezingen 2019 in Sri Lanka

OCEANIË

• 2020 Australië steunt burgers in Gaza

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• 2021 De Veiligheidsraad onderzoekt de situatie in Oekraïne

• 2021 Volker Türk verklaart dat de Israëlische operatie tegen Libanese beepers en walkietalkies in strijd is met het internationaal humanitair recht.

• 2022 De G7 steunt het herstel en de wederopbouw van Oekraïne.