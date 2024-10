Outre ce site internet gratuit, nous publions une lettre confidentielle en PDF, Voltaire, actualité internationale. Chaque jeudi soir ou vendredi matin, vous recevrez un lien de téléchargement vers la parution de la semaine.

Au sommaire du numéro 102 :

ÉDITORIAL

• 2023 Assassinat de Hassan Nasrallah

AMÉRIQUES

• 2024 Réaction des États-Unis à l’assassinat d’Hassan Nasrallah

• 2025 L’administration Biden refuse de révéler sa stratégie pour l’Ukraine

• 2026 Stanley McChrystal face aux massacres israéliens

• 2027 Lindsey Graham inquiet des conséquences stratégiques de l’assassinat d’Hassan Nasrallah

• 2028 Jared Kuchner appelle à « finir le travail » à Gaza et au Liban

• 2029 L’administration Biden tente d’empêcher l’annexion de Gaza

• 2030 La CELAC obtient le report des règles européennes contre la déforestation

• 2031 Washington et ses alliés dénoncent les poursuites contre l’équipe de María Corina Machado

EUROPE

• 2032 Le pape François tente d’en finir avec les prétentions de l’Église catholique

• 2033 Unité de la droite et de la gauche est-allemande contre la guerre en Ukraine

• 2034 La Cour constitutionnelle allemande invalide la loi sur la surveillance policière

• 2035 Le FPÖ triomphe aux élections législatives en Autriche

• 2036 La Pologne propose de placer la Crimée sous administration de l’ONU

• 2037 Viktor Orbán propose ses bons offices à la Bulgarie et à la Macédoine du nord

• 2038 L’UE se propose de veiller au financement de l’Autorité palestinienne

• 2039 La Commission européenne face aux réfugiés syriens et aux déplacés libanais

• 2040 Mario Draghi promeut le renforcement du marché intérieur prioritairement par rapport aux emprunts joints

• 2041 La Cour de justice de l’UE déboute les indépendantistes catalans

• 2042 María Corina Machado primée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

ASIE

• 2043 Moody’s dégrade encore l’économie israélienne

• 2044 Yaïr Lapid souhaite mettre un terme à l’opération au Liban

• 2045 Gideon Sa’ar rejoint le gouvernement Netanyahu

• 2046 Yoav Gallant assure que l’invasion du Liban n’a pas d’autre but que celle de Gaza : lutter contre les terroristes

• 2047 Israël déclare António Guterres persona non grata

• 2048 Le Liban confirme qu’Hassan Nasrallah avait accepté la proposition de cessez-le-feu états-uno-française

• 2049 Hachem Safiedinne succède à Hassan Nasrallah

• 2050 Selon Mark Kelly et le NYT, ce sont des bombes états-uniennes qui ont tué Hassan Nasrallah

• 2051 Mohammad Ali Al-Husseini accuse l’Iran d’avoir trahi Hassan Nasrallah

• 2052 Confusion autour de la résolution 1701

• 2053 Étrange attaque iranienne d’Israël

• 2054 Ali Khamenei annoncera la stratégie iranienne face à Israël

• 2055 Mahmoud Ahmadinejad révèle l’infiltration israélienne en Iran

• 2056 La Thaïlande autorise le mariage gay

• 2057 Le militariste et révisionniste Shigeru Ishiba désigné Premier ministre japonais

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 2058 Mahmoud Abba s’adresse à l’assemblée générale de l’ONU

• 2059 Sergueï Lavrov s’adresse à l’assemblée générale de l’ONU

• 2060 Israël informe l’ONU de son entrée au Liban

• 2061 Selon l’UNRWA, 10 000 malades gazaouis devraient être évacués d’urgence

• 2062 Création de l’Alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution à deux États

• 2063 Mark Rutte nouveau secrétaire général de l’OTAN