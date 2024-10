• Hassan Nasrallah, Generalsekretär der Hisbollah, wurde am 28. September 2024 ermordet, genau an dem Tag, vierundfünfzig Jahre nach dem plötzlichen Tod von Gamal Abdel Nasser, dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Republik (Ägypten).

☞ Die Erwähnung Nassers kommt nicht von ungefähr: Der Raïs war gestorben (offiziell an einem Herzproblem), als er gerade den arabisch-israelischen Friedensplan von Außenminister William P. Rogers abgelehnt hatte und sich darauf vorbereitete, seinen dritten Vizepräsidenten, Anwar Sadat, des Amtes zu entheben. Hassan Nasrallah wurde eliminiert, als er für die Unabhängigkeit Palästinas kämpfte und die Ziele einiger seiner Gefährten in Frage stellte. Hassan Nasrallah hatte gerade den US-amerikanisch-französischen Waffenstillstandsplan akzeptiert, aber nur Zeit gehabt, Washington und Paris darüber zu informieren, ihn nicht aber öffentlich zu machen (siehe unten).

• Hassan Nasrallah war ein Sayyed, d.h. er war ein direkter Nachkomme des Propheten Mohammed. Er erhielt den Spitznamen "Said al-Muqawama" (Herr Widerstand), wegen seines hartnäckigen Vorgehens gegen die israelische Besatzung Palästinas, des Libanon und Syriens. Sein Tod war nicht nur im Libanon, in Syrien und im Iran zu spüren, sondern in der gesamten muslimischen Welt, insbesondere in der arabischen Welt.

Im Gegensatz zu anderen schiitischen Führern wandte er sich an alle und benutzte nie einen religiösen Bezug, wenn er sich an Nichtmuslime wandte. Obwohl er ein geistlicher Führer war, verteidigte er eine säkulare Vision des Staates.

Unter seinem Kommando wurde die Hisbollah zur mächtigsten Volksarmee der Welt. Zunächst finanziell unterstützt von Syrien, dann vom Iran, baute sie sich nach und nach eigene Finanzierungsnetzwerke auf der ganzen Welt auf, vor allem in Afrika. Sie verfügt über ein riesiges Arsenal, das hauptsächlich vom Iran geschenkt wurde.

Die Hisbollah war zur wichtigsten Verteidigungskraft des Libanon geworden, so dass die reguläre Armee des Landes sie bereitwillig bat, an der libanesischen Grenze zu stationieren, was aus israelischer Sicht die Resolution 1701, die am Ende des Krieges 2006 von Victoria Nuland entworfen und von Jacques Chirac geändert worden war, unwirksam machte.

Sie hat nie terroristische Operationen im Ausland durchgeführt (weder in Argentinien noch in Bulgarien), noch hat sie jemals ihre Waffen gegen andere libanesische politische Parteien eingesetzt (die Operation von 2008 zielte nur auf Gebäude ab, die von der NATO und Israel genutzt wurden, nicht auf solche, die von der Familie Hariri genutzt wurden).

Da das libanesische politische System Wahlen mit der Religionszugehörigkeit verknüpft, konnte Hassan Nasrallah nicht für das Amt des libanesischen Präsidenten kandidieren.

Hätte der Libanon seinen Präsidenten jedoch nach dem Prinzip "Ein Mann, eine Stimme" gewählt, wäre er mit großer Mehrheit gewählt worden. Darüber hinaus hat die Hisbollah nach und nach die Mängel des Staates ersetzt, sei es in Bezug auf Straßen, Gesundheit oder Bildung.

Hassan Nasrallah war mit dem iranischen Gesandten Abbas Nilforoushan zum Hauptquartier der Hisbollah in Haret Hreik (südlich von Beirut) gefahren, um sich mit 22 Kommandeuren, darunter Ali Karaki, zu treffen. Sie wollten sich über die Verweigerung der Unterstützung durch den Iran beschweren (vgl. VAI 2016). Ein "iranischer Spion" (oder ein Spion im Iran) hat daraufhin den Mossad verständigt. Benjamin Netanjahu gab von seinem Hotelzimmer in New York aus den Befehl, ihn zu töten und die Operation „Neue Regionale Ordnung“ zu starten. Er unterbrach seinen Aufenthalt in den Vereinigten Staaten und kehrte nach Israel zurück. Der Sayyed starb in Gegenwart der Kommandeure, zusammen mit seinen Leibwächtern, die durch die Explosion getötet wurden.

☞ Um mehr zu erfahren, lesen Sie L’Effroyable Imposture 2 von Thierry Meyssan über den Krieg von 2006.