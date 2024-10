Además de este sitio web gratuito, publicamos una carta confidencial en PDF de pago, Voltaire, Actualidad Internacional. Después de todo, puede recibir sus cargos telefónicos durante la semana.

Este boletín es una fuente excepcional de información sobre la rápida transformación de las relaciones internacionales, el fin de la hiperpotencia del universo y la fusión del mundo multipolar. Suscribir.

En el resumen del número 102:

EDITORIAL

• 2023 Israel asesina al secretario general del Hezbollah

AMÉRICAS

• 2024 La reacción de Estados Unidos ante el asesinato de Hassan Nasrallah

• 2025 La administración Biden se niega a revelar su estrategia para Ucrania

• 2026 Ex comandante de las fuerzas especiales de Estados Unidos opina sobre las masacres perpetradas por Israel

• 2027 Senador estadounidense expresa gran inquietud antes las consecuencias del asesinato de Hassan Nasrallah en el plano estratégico

• 2028 Jared Kuchner llama a “terminar el trabajo” en Gaza y Líbano

• 2029 La administración Biden trata de impedir que Israel anexe Gaza

• 2030 La CELAC logra que la Unión Europea posponga la aplicación de medidas “contra la deforestación”

• 2031 Estados Unidos y sus aliados rechazan procedimientos judiciales abiertos contra opositora extremista en Venezuela

EUROPA

• 2032 El papa Francisco estima que la iglesia católica tiene que reconocer sus errores

• 2033 En el este de Alemania, la derecha y la izquierda se unen contra la guerra en Ucrania

• 2034 Un Tribunal Constitucional alemán invalida ciertos poderes de la policía federal

• 2035 Victoria del FPO en las elecciones legislativas de Austria

• 2036 Polonia propone poner la península de Crimea bajo administración de la ONU

• 2037 El primer ministro de Hungría propone ser mediador entre Bulgaria y Macedonia del Norte

• 2038 La Unión Europea se propone velar por el financiamiento de la Autoridad Palestina

• 2039 La Comisión Europea ante los refugiados sirios y los desplazados libaneses

• 2040 El banquero italiano Mario Draghi ahora quiere priorizar el mercado interno en la Unión Europea

• 2041 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechaza los recursos de los independentistas catalanes

• 2042 La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa premia a líder de la derecha extremista venezolana

ASIA

• 2043 Moody’s rebaja la nota de la economía israelí

• 2044 El líder de la oposición en el parlamento israelí quiere poner fin a la operación en Líbano

• 2045 Líder derechista israelí obtiene un puesto en el gobierno de Netanyahu

• 2046 Según el ministro de Defensa de Israel, la invasión israelí en Líbano persigue el mismo objetivo que la de Gaza… luchar contra el terrorismo

• 2047 El gobierno de Israel declara al secretario general de la ONU persona non grata

• 2048 Líbano confirma que el líder del Hezbollah había aceptado la propuesta de alto al fuego presentada por Estados Unidos y Francia

• 2049 El parlamento del Hezbollah nombra al sucesor de Hassan Nasrallah

• 2050 Un senador estadounidense y el New York Times aseguran que las bombas que mataron a Hassan Nasrallah eran fabricadas en Estados Unidos

• 2051 Ex miembro del Hezbollah acusa a Irán de haber traicionado a Hassan Nasrallah

• 2052 Confusión alrededor de la resolución 1701

• 2053 Extraño ataque iraní contra Israel

• 2054 El Guía Supremo iraní anunciará la estrategia de Irán frente a Israel

• 2055 Ex presidente de Irán revela la infiltración israelí en su país

• 2056 Tailandia autoriza los matrimonios entre personas de un mismo sexo

• 2057 Designan a un militarista revisionista como primer ministro de Japón

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• 2058 El discurso del presidente de Palestina ante la Asamblea General de la ONU

• 2059 El discurso del ministro de Exteriores de Rusia ante la Asamblea General de la ONU

• 2060 Israel anuncia a la ONU que su ejército entrará en Líbano

• 2061 La UNRWA advierte que 10 000 enfermos palestinos tendrían que ser evacuados de Gaza

• 2062 Creación de una Alianza Mundial para la Aplicación de la Solución de los Dos Estados

• 2063 Ex primer ministro de los Países Bajos se convierte en nuevo secretario general de la OTAN