In Ausgabe 102:

LEITARTIKEL

• 2023 Mord von Hassan Nasrallah

AMERIKA

• 2024 Reaktion der USA auf die Ermordung von Hassan Nasrallah

• 2025 Biden-Regierung weigert sich, ihre Ukraine-Strategie bekannt zu geben

• 2026 Stanley McChrystal vor den israelischen Massakern

• 2027 Lindsey Graham besorgt über die strategischen Folgen der Ermordung von Hassan Nasrallah

• 2028 Jared Kushner ruft dazu auf, in Gaza und im Libanon "die Arbeit zu beenden"

• 2029 Biden-Regierung versucht, die Annexion von Gaza zu verhindern

• 2030 CELAC erwirkt Verschiebung der europäischen Vorschriften gegen Entwaldung

• 2031 Washington und seine Verbündeten verurteilen die Strafverfolgung des Teams von María Corina Machado

EUROPA

• 2032 Papst Franziskus versucht, den Anmaßungen der katholischen Kirche ein Ende zu setzen

• 2033 Einstimmigkeit der ostdeutschen Rechten und Linken gegen den Krieg in der Ukraine

• 2034 Bundesverfassungsgericht erklärt Gesetz über die polizeiliche Überwachung für ungültig

• 2035 FPÖ triumphiert bei den Parlamentswahlen in Österreich

• 2036 Polen schlägt vor, die Krim unter UN-Verwaltung zu stellen

• 2037 Viktor Orbán bietet Bulgarien und Nordmazedonien seine Guten Dienste an

• 2038 EU schlägt vor, Finanzierung der Palästinensischen Behörde zu überwachen

• 2039 Die Europäische Kommission gegenüber den syrischen Flüchtlingen und vertriebenen Libanesen

• 2040 Mario Draghi wirbt vorzugsweise für die Stärkung des Binnenmarktes, vor der gemeinsamen Kreditaufnahme

• 2041 Der Gerichtshof der Europäischen Union weist die katalanischen Separatisten ab

• 2042 Venezuela: María Corina Machado von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats ausgezeichnet

ASIEN

• 2043 Moody’s schraubt den israelischen Wirtschaftsindex weiter hinunter

• 2044 Yair Lapid will die Operation im Libanon beenden

• 2045 Gideon Sa’ar tritt in die Netanjahu-Regierung ein

• 2046 Joav Gallant versichert, dass die Invasion des Libanon kein anderes Ziel habe als das des Gazastreifens: den Kampf gegen die Terroristen

• 2047 Israel erklärt António Guterres persona non grata

• 2048 Der Libanon bestätigt, dass Hassan Nasrallah den von USA und Frankreich vorgeschlagenen Waffenstillstands akzeptiert hatte

• 2049 Hashem Safieddine tritt die Nachfolge von Hassan Nasrallah an

• 2050 Laut Mark Kelly und der NYT waren es US-Bomben, die Hassan Nasrallah töteten

• 2051 Mohammad Ali Al-Husseini beschuldigt den Iran, Hassan Nasrallah verraten zu haben

• 2052 Verwirrung um Resolution 1701

• 2053 Seltsamer iranischer Angriff auf Israel

• 2054 Ali Khamenei wird Irans Strategie gegen Israel ankündigen

• 2055 Mahmoud Ahmadinejad enthüllt die israelische Infiltration im Iran

• 2056 Thailand erlaubt die Homo-Ehe

• 2057 Der Militarist und Revisionist Shigeru Ishiba zum japanischen Premierminister ernannt

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• 2058 Mahmoud Abba spricht vor der UN-Generalversammlung

• 2059 Sergej Lawrow spricht vor der UN-Generalversammlung

• 2060 Israel informiert die UNO über seinen Einmarsch in den Libanon

• 2061 Nach Angaben des UNRWA sollten 10.000 Patienten im Gazastreifen dringend evakuiert werden.

• 2062 Gründung der Globalen Allianz zur Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung

• 2063 Mark Rutte wird neuer NATO-Generalsekretär