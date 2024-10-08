Большинство из нас считает, что Исламская Республика Иран в первую очередь настроена против Израиля. Это неверное понимание учения имама Хомейни и игнорирование многочисленных связей между двумя странами.

Рухолла Хомейни был антиимпериалистом в стране, которая страдала сначала от Великобритании, а затем от Соединенных Штатов.

На Западе мало кто знает, что во время Первой мировой войны Иран пережил страшный голод, который уничтожил от трети до половины его населения, сделав его одной из главных жертв конфликта [1]. Эта катастрофа почти не исследовалась на Западе и обычно не упоминается в работах, посвященных Великой войне. Тем не менее иранцы убеждены, что геноцид был вызван изъятием урожая для снабжения британской армии, воевавшей с османами и русскими.

Затем, в 1953 году, Великобритания объединила усилия с США, чтобы свергнуть премьер-министра Мохаммада Моссадега, который национализировал нефть в ущерб Англо-персидской нефтяной компании, и назначить нациста Фазлоллаха Захеди своим преемником [2].

Затем Захеди создал военно-политическую полицию, САВАК [3], с помощью группы сионистов-ревизионистов, назначенных Ицхаком Шамиром, который в то время возглавлял отделение израильского Моссада.

Именно поэтому в трудах аятоллы Хомейни виновниками всех бед представлены в первую очередь США и Великобритания («великий сатана и малый сатана»), а Израиль лишь как порождение англосаксов, а не как самостоятельная держава.

Тем не менее, тесные связи Персидской империи с Израилем никогда не прекращались. Даже сегодня трубопровод Эйлат-Ашкелон, построенный в 1968 году при шахе, по-прежнему эксплуатируется компанией, наполовину принадлежащей Израилю, а наполовину - Ирану. Любая публикация о владельцах этого трубопровода карается в Израиле 15 годами тюремного заключения [4]..

В этой связи стоит напомнить о важности дела Иран-Контрас в истории Исламской Республики.

Эта операция американских спецслужб была задумана гауптштурмфюрером СС Клаусом Барби, который привёл к власти в Боливии диктатора Уго Банзера и организовал Медельинский картель. Цель заключалась в поставках оружия американским наемникам, сражавшимся против революции Аугусто Сандино («Сандинисты»). Однако Барби был арестован и экстрадирован во Францию. За дело взялся полковник Оливер Норт, возглавлявший секретную группу убийц в Совете национальной безопасности. Он разработал гораздо более сложную операцию: освободить американских гражданских лиц, взятых в заложники во время гражданской войны в Ливане, в обмен на оружие для Исламской Республики Иран, чтобы он защитил себя во время войны, навязанной Ираком, и сверг президента Саддама Хусейна. Это оружие как говорят, было передано Ирану Израилем, а поставлено Соединёнными Штатами. Но часть его попала никарагуанским «Контрас». Этот проект получил поддержку помощника госсекретаря, сиониста-ревизиониста Эллиота Абрамса.

Затем был установлен контакт с членом иранского парламента Хасаном Рохани, которого спецслужбы США знали еще со времен шаха. Он свел их с председателем Меджлиса (парламента) Хашеми Рафсанджани. Операция была настолько важной, что комиссионные, выплаченные Рафсанджани, позволили ему стать самым богатым человеком в своей стране.

Несмотря на все официальные расследования этого тёмного дела, самое главное остаётся тайной. Как бы то ни было, ясно, что Хасан Рохани (президент с 2013 по 2021 год) и Хашеми Рафсанджани (президент с 1989 по 1997 год) сотрудничали в команде Оливера Норта и Эллиота Абрамса.

В 2006-2007 годах этот Эллиотт Абрамс вместе с Лиз Чейни (дочерью вице-президента Дика Чейни) возглавляли Группу по политике и операциям в Сирии - межведомственное учреждение при администрации Буша-младшего, имевшее сверхсекретный бюджет. Она осуществляла надзор за помощью иранской оппозиции и всем тем, кто боролся против «режима мулл», где бы они ни находились.

Оливер Норт теперь не у дел, а Эллиот Абрамс организовывал последнюю избирательную кампанию Биньямина Нетаньяху, его альянс с каханистами (Еврейская сила Итамара Бен-Гвира и Еврейский дом Бецалеля Смотрича) для реформирования сионистско-ревизионистского движения (фашиста Зеева Жаботинского [5]) и его переписывание конституционных законов Израиля (которые оппозиция и многие комментаторы назвали «государственным переворотом»).

У иранцев нет желания уничтожать своих соперников. Поэтому, когда две группы вступают в конфликт, они обычно создают комиссию для их примирения. Если первая комиссия не справляется с этой задачей и вступает в конфликт с другой структурой, создается другая, и так далее. В итоге получается очень сложная организационная схема, в которой для принятия любого решения требуется дюжина или около того подписей, и никому никогда не удается собрать их все. Таким образом, система блокирует сама себя.

В 1993-1994 годах Стражи революции отправили своих солдат воевать вместе с НАТО в Боснию и Герцеговину. Они пришли на помощь президенту Алии Изетбеговичу. В то время между Исламской Республикой президента Хашеми Рафсанджани и англосаксами не было противостояния. В этой совместной операции принимали участие Саудовская Аравия и «Арабский легион» Усамы бен Ладена.

В 2005 году против нового президента Ирана, антиимпериалиста Махмуда Ахмадинежада, была развернута широкая кампания в прессе. Агентство Reuters сфабриковало заявление президента Махмуда Ахмадинежада о том, что он хочет стереть Израиль с лица земли. Эта ложная инфоршмация вызвала осуждение со стороны Совета Безопасности ООН, прежде чем ложь была обнаружена и агентство Reuters выступило с опровержением [6]. Президент Ахмадинежад просто сказал, что государство Израиль, как и Советский Союз, будет сметено временем, а не то, что его население должно быть выброшено в море. Но было поздно: ложная информация теперь фигурирует во многих книгах как установленный факт.

В это же время англосаксы начали кампанию по созданию видимости того, что Иран хочет создать ядерное оружие, чтобы сокрушить Израиль. Таким образом они надеялись оправдать нападение на Иран после атак на Афганистан и Ирак [7]. Однако именно шах хотел обзавестись атомной бомбой - проект, от которого во всеуслышание отказался имам Рухолла Хомейни.

В 2009 году, когда Соединенные Штаты попытались устроить цветную революцию во время переизбрания националистического президента Махмуда Ахмадинежада. В то время Вашингтон явно опирался на бывшего президента Хашеми Рафсанджани. В 2013 году им наконец удалось договориться с представителями Верховного лидера, аятоллы Али Хамени, о том, чтобы отстранить команду Ахмадинежада от участия в президентских выборах и назначить Хасана Рохани.

В 2011 году главой иранской контрразведки, ответственным за борьбу с проникновением «Моссада», был назначен... израильский агент. Он оставался на своем посту до 2021 года и сейчас живет в Израиле. Он окружил себя группой из примерно двадцати человек, которые бежали вместе с ним в Израиль. Именно они организовали убийства ученых-ядерщиков и кражу архивов, выставленных Биньямином Нетаньяху.

В этих условиях неудивительно, что некий иранский источник сообщил Израилю места и время, когда он может ликвидировать одного за другим всех руководителей «Хезболлы». Тем более что верховный лидер в настоящее время ведет переговоры с администрацией Байдена с целью достижения соглашения до 5 ноября - даты президентских выборов в США. Другими словами, проамериканские силы в Тегеране сейчас сильны как никогда.

Главная проблема Ирана заключается не в противостоянии консерваторов и новаторов, как утверждает западная пресса (консерватор Махмуд Ахмадинежад выступал за свободу ношения чадры и бороды, а новатор Мир-Хоссейн Мусави - против гомосексуалистов), а в параличе институтов власти. В Иране, безусловно, существует антиеврейское течение, как бывшая нацистская партия, но еврейская община представлена в Меджлисе (парламенте). Политическая жизнь Ирана определяется скорее социологией: буржуазия в Тегеране и Исфахане получает свои богатства от внешней торговли и поэтому стремится к отмене границ, в то время как простые люди в сельской местности помнят о голоде, который уничтожил их семьи под пристальным взглядом англосаксов.