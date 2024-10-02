По поручению правительства моей страны и во исполнение нашего письма от 31 июля 2024 года (S/2024/584) хотел бы информировать Вас и членов Совета Без-опасности о том, что вечером во вторник, 1 октября 2024 года (по местному време-ни), вооруженные силы Исламской Республики Иран нанесли серию ракетных ударов по военным и охраняемым объектам израильского режима.

Эти действия были предприняты в соответствии с неотъемлемым правом на са-мооборону, закрепленным в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, и в ответ на агрессивные действия сионистского режима, включая нарушение суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран, убийство 31 июля 2024 года в Тегеране политического лидера ХАМАС и бывшего премьер-министра Палестины, который был официальным гостем иранского правительства, ранение посла Ирана в Ливане в ходе преднамеренных и неизбирательных нападений на граж-данских лиц в Ливане, совершенных 17 сентября 2024 года путем подрыва пейдже-ров, а также убийства генерального секретаря «Хизбаллы» в Ливане и генерала Аб-баса Нилфорушана, иранского старшего военного советника, в Бейруте 27 сентября 2024 года (см. S/2024/584, A/79/359-S/2024/684 и S/2024/701).

В отличие от сионистского режима, который неизменно рассматривает ни в чем не повинных гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру как законные цели для агрессии и массовых убийств, Исламская Республика Иран, руководствуясь этически-ми принципами и благородными предписаниями исламского вероучения, а также в полном соответствии с закрепленным в международном гуманитарном праве принци-пом проведения различия, наносит свои оборонительные ракетные удары исключи-тельно по военным и охраняемым объектам режима.

К сожалению, Совет Безопасности не выполняет возложенную на него главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Бездействие Совета позволяет Израилю самым наглым образом пересекать все «красные линии» и нарушать основные принципы международного права, в том числе международного гуманитарного права и права прав человека. Из за такого бездействия у Исламской Республики Иран не осталось иного выбора, кроме как воспользоваться своими за-конными правами в соответствии с международным правом и предпринять законные действия в целях защиты своей национальной безопасности и жизненно важных инте-ресов.

Следует отметить, что обращение Исламской Республики Иран к праву на само-оборону после того, как она в течение длительного периода проявляла сдержанность, свидетельствует об ответственном подходе Ирана к вопросам регионального и между-народного мира и безопасности в условиях, когда оккупационный сионистский режим апартеида продолжает незаконные действия против палестинского народа и его гено-цид и вновь и вновь совершает акты военной агрессии против Ливана и Сирии.

Исламская Республика Иран решительно осуждает любые акты агрессии со сто-роны израильского террористического режима против своей национальной безопасно-сти и жизненно важных интересов. Иран полностью готов к тому, чтобы принять дальнейшие оборонительные меры, если это будет необходимо, для защиты своих за-конных интересов, а также территориальной целостности и суверенитета от любых ак-тов военной агрессии и незаконного применения силы. Если израильский режим вновь совершит подобное международно-противоправное деяние, ответ Ирана будет быстрым, решительным и более мощным, чем прежде. Колебаться в этом плане Иран не станет.

Исламская Республика Иран вновь обращается к Совету Безопасности с призы-вом срочно и решительно вмешаться, чтобы остановить продолжающуюся агрессию и военные преступления Израиля против Ливана, Газы и Сирии и не допустить пере-растания ситуации в полномасштабную региональную войну.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве документа Совета Безопасности.