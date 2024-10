Outre ce site internet gratuit, nous publions une lettre confidentielle en PDF, Voltaire, actualité internationale. Chaque jeudi soir ou vendredi matin, vous recevrez un lien de téléchargement vers la parution de la semaine.

Au sommaire du numéro 103 :

ÉDITORIAL

• 2064 Les Anglo-Saxons poursuivent leurs bombardements au Yémen bien que West Point les considère comme inefficaces

AMÉRIQUES

• 2065 Le Canada récupèrera les données personnelles des voyageurs de l’UE et les transmettra aux « Cinq Yeux »

• 2066 Pour Hillary Clinton et John Kerry la liberté d’expression est l’obstacle majeur au contrôle des esprits

• 2067 Washington interprète l’attaque du 7 octobre

• 2068 Joe Biden considère Benyamin Netanyahou comme un « putain de menteur »

• 2069 Selon le NYT, Yahya Sinwar est vivant

EUROPE

• 2070 Londres évacue ses ressortissants du Liban

• 2071 Les mémoires contestées de Boris Johnson

• 2072 Le contre-espionnage britannique déjoue des complots russes et iraniens

• 2073 La communauté juive de France considère le président Macron comme un ennemi d’Israël

• 2074 Plainte aux Pays-Bas contre des responsables du Mossad pour leurs opérations de manipulation de la Cour pénale internationale

• 2075 L’US Navy était à proximité des gazoducs Nord Stream, transpondeurs désactivés, avant le sabotage

• 2076 Pour la Cour de justice de l’UE, la Moldavie n’est pas un État sûr

• 2077 19,6 % des citoyens européens ont été victimes de discrimination en 2023

• 2078 Le Parlement européen et le « recul démocratique en Géorgie »

• 2079 Le Parlement européen a auditionné Viktor Orbán et Ursula von der Leyen

• 2080 Troisième sommet Ukraine-Europe du Sud-Est

• 2081 Selon Mark Rutte l’objet de l’OTAN est de défendre la liberté, donc l’Ukraine

• 2082 Discours de Julian Assange au Conseil de l’Europe

• 2083 Pour Alexandre Loukachenko, la Biélorussie défendrait l’Ukraine si elle devait être attaquée par la Pologne

• 2084 Viktor Bout de retour

• 2085 Négociations russo-iraniennes

AFRIQUE

• 2086 Incarcération du directeur de la police algérienne

• 2087 Abdelmadjid Tebboune précise ce qu’il attend de la France

• 2088 Reprise de la production pétrolière libyenne

• 2089 Conflit entre le Burkina-Faso et la Côte d’Ivoire

ASIE

• 2090 Les FDI diffusent des images de tunnels du Hezbollah

• 2091 L’incertitude sur les dégâts causés par l’Iran aux FDI persiste

• 2092 Benyamin Netanyahou désigne ses « sept fronts » et s’exclame « Honte à lui ! » en parlant du président Macron

• 2093 Le cabinet de Netanyahou envisage de confier aux FDI l’aide humanitaire à Gaza

• 2094 L’Industrie israélienne de Défense s’inquiète de ne plus pouvoir importer ses productions à l’étranger

• 2095 130 soldats israéliens avertissent qu’ils déserteront si le gouvernement persiste à ne pas négocier la libération des otages

• 2096 Selon Benyamin Netanyahou, l’Iran veut renvoyer le monde civilisé dans un âge sombre

• 2097 Pour Yoav Gallant, le Hezbollah est une organisation sans tête

• 2098 Les FDI auraient utilisé des armes à uranium appauvri au Liban

• 2099 Hachem Safieddine aurait, lui aussi, été assassiné par les FDI

• 2100 Les FDI somment la FINUL de leur laisser le passage

• 2101 Les FDI assassinent Saeed Atallah et sa famille au nord du Liban

• 2102 Les FDI progressent avec la fuite de la population libanaise

• 2103 Benyamin Netanyahou s’adresse aux Libanais

• 2104 Khaled Meshal appelle à « poursuivre la lutte »

• 2105 Al-Jazeera diffuse un documentaire sur les crimes des soldats israéliens à Gaza

• 2106 Les missiles Fattah iraniens ne peuvent être stoppés ni par Israël, ni par l’OTAN

• 2107 L’Iran pourrait abandonner le principe de l’Axe de la Résistance

• 2108 Reza Pahlavi adresse un message aux peuples du Moyen-Orient

• 2109 Le Pakistan doit affronter à la fois son opposition populaire et des attaques terroristes

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 2110 Huit nouveaux territoires demandent leur décolonisation à l’ONU

• 2111 La fuite des Libanais devant les massacres des FDI

• 2112 Le G7 prend position pour Israël et contre l’Axe de la Résistance