Die Armeen der USA und Großbritanniens haben den Jemen am 4. Oktober bombardiert. Sie griffen die Militärstützpunkte von Ansar Allah an. Jemenitische Medien erklärten, dass sieben Bombenanschläge den Flughafen in Hodeïda, einer wichtigen Hafenstadt, und die Gegend um Katheib getroffen haben, in der sich eine von Ansar Allah kontrollierte Militärbasis befindet. Vier weitere trafen die Gegend um Seiyana. Zwei davon trafen die Provinz Dhamar. Das Medienbüro von Ansar Allah berichtete auch von drei Luftangriffen in der Provinz Bayda, südöstlich von Sanaa.

☞ Diese Bombenangriffe wurden zu einer Zeit verübt, in der Forscher der Militärakademie West Point zeigen, dass Ansar Allah (abwertend als "Huthis" bezeichnet, d.h. "die Bande der Huthi-Familie") den Zerstörungen moralisch standhält [1]. Sie sind daher militärisch unbrauchbar.

☞ Ansar Allah ist keine kleine Fanatiker-Gruppe, die sich auf Betreiben des Iran in den israelisch-palästinensischen Konflikt eingemischt hat. Es handelt sich um eine politische Partei, die aus dem siegreichen Widerstand in einem zehnjährigen Krieg gegen Saudi-Arabien und Israel, die auf der anderen Seite des Roten Meeres, im nicht anerkannten Staat Somaliland, ein gemeinsames Hauptquartier eingerichtet hatten, hervorgegangen ist.