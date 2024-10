Zusätzlich zu dieser kostenlosen Website veröffentlichen wir einen kostenpflichtigen PDF-Newsletter, Voltaire, internationale Nachrichten. Jeden Freitag erhalten Sie einen Download-Link zur Wochenausgabe.

In Ausgabe 103:

LEITARTIKEL

• 2064 Die Angelsachsen setzen ihre Bombenangriffe im Jemen fort, obwohl West Point sie für wirkungslos hält

AMERIKA

• 2065 Kanada wird personenbezogene Daten von EU-Reisenden erheben und an die "Five Eyes" übermitteln

• 2066 Für Hillary Clinton und John Kerry ist die Meinungsfreiheit das größte Hindernis für die Kontrolle der Gesinnungen

• 2067 Washington interpretiert den Anschlag vom 7. Oktober

• 2068 Joe Biden hält Benjamin Netanjahu für einen "verdammten Lügner"

• 2069 Laut der NYT ist Yahya Sinwar am Leben

EUROPA

• 2070 London evakuiert seine Staatsangehörigen aus dem Libanon

• 2071 Boris Johnsons umstrittene Memoiren

• 2072 Britische Spionageabwehr vereitelt russische und iranische Pläne

• 2073 Frankreichs jüdische Gemeinde betrachtet Präsident Macron als Feind Israels

• 2074 Klage in den Niederlanden gegen Mossad-Funktionäre wegen ihrer Manipulation des Internationalen Strafgerichtshofs

• 2075 Die US Navy befand sich mit abgestelltem Transponder vor der Sabotage in der Nähe der Nord-Stream-Gaspipelines

• 2076 Für den Gerichtshof der Europäischen Union ist die Republik Moldau kein sicherer Staat

• 2077 19,6 % der europäischen Bürgerinnen und Bürger wurden im Jahr 2023 diskriminiert

• 2078 Das Europäische Parlament und der "demokratische Rückschritt in Georgien"

• 2079 Anhörung von Viktor Orbán und Ursula von der Leyen im Europäischen Parlament

• 2080 Dritter Ukraine-Südosteuropa-Gipfel

• 2081 Laut Mark Rutte besteht der Zweck der NATO darin, die Freiheit und damit auch die Ukraine zu verteidigen

• 2082 Julian Assanges Rede vor dem Europarat

• 2083 Für Alexander Lukaschenko wird Weißrussland die Ukraine verteidigen, sollte sie von Polen angegriffen werden

• 2084 Viktor Bout wieder zurück

• 2085 Russisch-iranische Verhandlungen

AFRIKA

• 2086 Inhaftierung des Direktors der algerischen Polizei

• 2087 Abdelmadjid Tebboune präzisiert, was er von Frankreich erwartet

• 2088 Die libysche Ölförderung wird wieder aufgenommen

• 2089 Konflikt zwischen Burkina Faso und Côte d’Ivoire

ASIEN

• 2090 IDF veröffentlicht Bilder von Hisbollah-Tunneln

• 2091 Die Ungewissheit über den durch Iran bewirkten Schaden an der IDF hält an

• 2092 Benjamin Netanjahu verweist auf seine "sieben Fronten" und ruft "Schande über ihn!" aus, Präsident Macron bezeichnend

• 2093 Netanjahus Kabinett plant, der IDF humanitäre Hilfe für Gaza zu übergeben

• 2094 Die israelische Rüstungsindustrie ist besorgt, ihre im Ausland produzierten Produkte nicht mehr importieren zu können

• 2095 130 israelische Soldaten warnen, dass sie desertieren werden, wenn die Regierung weiterhin nicht über die Freilassung der Geiseln verhandelt

• 2096 Laut Benjamin Netanjahu will der Iran die zivilisierte Welt in ein dunkles Zeitalter zurückversetzen

• 2097 Für Yoav Gallant ist die Hisbollah eine kopflose Organisation

• 2098 IDF soll im Libanon Waffen mit abgereichertem Uran eingesetzt haben

• 2099 Hachem Safieddine soll ebenfalls von der IDF ermordet worden sein

• 2100 IDF fordert von UNIFIL, ihr die Durchfahrt zu ermöglichen

• 2101 IDF ermordet Saeed Atallah und seine Familie im Nordlibanon

• 2102 IDF rückt hinter der Flucht der libanesischen Bevölkerung vor

• 2103 Benjamin Netanjahu wendet sich an die Libanesen

• 2104 Khaled Meshal ruft zur "Fortsetzung des Kampfes" auf

• 2105 Al-Jazeera strahlt einen Dokumentarfilm über die Verbrechen israelischer Soldaten in Gaza aus

• 2106 Die iranischen Fattah-Raketen können weder von Israel noch von der NATO gestoppt werden

• 2107 Der Iran könnte das Prinzip der Achse des Widerstands aufgeben

• 2108 Reza Pahlavi sendet eine Botschaft an die Völker des Nahen Ostens

• 2109 Pakistan muss sich sowohl dem Widerstand der Bevölkerung als auch den Terroranschlägen stellen

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• 2110 Acht neue Gebiete fordern von der UNO ihre Entkolonialisierung

• 2111 Die Flucht der Libanesen vor den IDF-Massakern

• 2112 Die G7 bekennt sich zu Israel und gegen die Achse des Widerstands

