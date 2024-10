Während der zehn Tage, in denen die Hisbollah unter der Grausamkeit der Dahiye-Doktrin gelitten hat [1], hat Russland seine Figuren auf dem Schachbrett des Nahen Ostens mit Besuchen des nationalen Sicherheitschefs Sergej Schoigu und des Premierministers Michail Mischustin in Teheran verschoben.

Israel und seine NATO-Verbündeten – darunter die globalistischen Zeitungen The Economist und Financial Times – haben die neue Ordnung im Nahen Osten wie eine Plattform für eine neue Weltordnung begrüßt, die Russland, mehr als den Iran, mit dem Rücken zur Wand stellt.

Vier Wochen vor dem BRICS-Gipfel in Kasan - der darauf abzielt, eine neue multipolare, polyzentrische und entdollarisierte Ordnung zu errichten - hat die Niederlage (die Ukraine ist liquidiert, Trump dixit) der Organisation des Chasaren Selenskyj [2] (Glaubensgenosse und Netanjahu-Doppelgänger) durch Russland die Reaktion Israels auf dem Schachbrett beschleunigt, hier global, und zwei durchschlagende Siege gegen die Hamas und die Hisbollah errungen, welche nun die russische Präsenz an der Ostküste des syrischen Mittelmeers sowie in zwei Hochburgen des Iran nötig gemacht haben.

Die große Verbundenheit Groß-Chasarias, des goldenen Traums des apokalyptischen messianischen Rabbiners Schneerson, mit dem Groß-Israel, das Selenskyj und Netanjahu anstreben [3], ist nicht zu übersehen.

Man darf auch die Präsenz des chasarischen Teams der Strauss’schen Neokonservativen, die das US-Außenministerium kontrollieren, nicht unterschätzen: von Wolfowitz (mit der Triade Baby Bush/Dick Cheney/Rumsfeld), deren Hauptakteurin Vicky Nuland ist, die einen Regimewechsel und die Balkanisierung Russlands anstrebt.

Der berühmte chasarische Ökonom Jeffrey Sachs von der Columbia University [4] hat das Versagen dieser in das Außenministerium integrierten Kabale hervorgehoben: von Madeleine Albright bis Antony Blinken, im Einklang mit Jacob Jeremiah Sullivan, dem nationalen Sicherheitsberater des behinderten Biden.

Hillary Clinton, deren Schwiegersohn Marc Mezvinsky ebenfalls Chasar ist, ist nur ein Instrument dieser allmächtigen Kabale.

Man verzeihe mir so viele geo-ethnographische Tautologie, deren Strang die Geopolitik der neuen, auf dem Spiel stehenden Weltordnung enthüllt, als sein chasarischer Landsmann Jared Kushner am 27. September inmitten triumphalistischer Euphorie die Quintessenz seiner Gedanken offenlegte: "Ich habe unzählige Stunden damit verbracht, die Hisbollah zu studieren, und es gibt keinen einzigen Experten auf der Welt, der glaubte, dass das, was Israel getan hat, um sie zu enthaupten und zu erniedrigen, möglich war. Das ist wichtig, weil der Iran jetzt völlig exponiert ist. Wenn seine Atomanlagen trotz der Schwäche seiner Luftverteidigungssysteme nicht zerstört wurden, dann deshalb, weil die Hisbollah eine geladene Waffe ist, die gegen Israel gerichtet ist. Der Iran hat 40 Jahre damit verbracht, diese Abschreckungsfähigkeit aufzubauen [5]."

In meinem Interview mit RT behauptete ich, dass die Ukrainisierung des Iran – d.h. der Regimewechsel einer schiitischen Theokratie zu Gunsten des Groß-Chasaria-Projekts und/oder Netanjahus Groß-Israel-Projekts – die in der Ukraine besiegte NATO an Russlands Seegrenzen am Kaspischen Meer platzieren würde

Wenn die NATO das Schwarze Meer verliert, wird sie sich erholen, indem sie ihr Atomwaffenarsenal an einer russischen feindlichen Grenze, am Kaspischen Meer, stationiert [6].

Russland kann nicht tatenlos zusehen und hat dem Iran, von göttlicher Hilfe verlassen, höchstwahrscheinlich grünes Licht gegeben, seine erstaunlichen Hyperschallraketen mit blendender Präzision im Herzen Israels einzusetzen und die auch jederzeit fähig sind, den Atomreaktor in Dimona zu erreichen, wo Israel mehr als 300 geheime Atombomben versteckt (laut dem ehemaligen Präsidenten Carter).

Stellt der Iran die Abschreckung mit Israel wieder her und verhindert Russland den Sturz eines seiner wichtigsten Partner auf der Pakistan/China Achse?

Als Vergeltung kann Israel seine mehr als 300 Atombomben über den Nahen Osten verstreuen, aber wird es vom tödlichen Abschuss einer persischen Hyperschallrakete auf sein Atomkraftwerk Dimona verschont bleiben?

Alfredo Jalife-Rahme

