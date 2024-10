Durante los 10 días que Hezbollah sufrió la crueldad de la “doctrina Dahye” [1], Rusia movió sus fichas en el tablero de ajedrez medioriental con las visitas a Teherán del presidente de su Consejo de Seguridad Nacional, Serguei Choigu, y del primer ministro, Mijaíl Mishustin.

Israel y sus aliados de la OTAN –en particular, los globalistas The Economist y Financial Times– exultaron un «nuevo orden en el Medio-Oriente» como plataforma de un «nuevo orden global» que, más que a Irán, coloca(ba) a Rusia contra la pared.

A cuatro semanas de la cumbre de los BRICS en Kazán –que tiene como objetivo instaurar un nuevo orden multipolar, policéntrico y desdolarizado– la derrota («Ucrania está liquidada», Trump dixit) del jázaro [2] Zelensky (correligionario y sosia de Netanyahu) a manos de Rusia, aceleró la respuesta de Israel en el tablero de ajedrez, aquí global, y obtuvo dos fulgurantes triunfos contra Hamas y Hezbollah, que pusieron contra la pared la presencia de Rusia en la costa oriental en el mar Mediterráneo de Siria, así como a dos baluartes de Irán.

No se puede soslayar la gran conectividad de la “Gran Jazaria” (bit.ly/3N7uXAb), sueño dorado del apocalíptico rabino mesiánico Schneerson, con el “Gran Israel” al que propenden Zelenski y Netanyahu [3].

Tampoco se puede subestimar la presencia del equipo jázaro de “neoconservadores straussianos” que controlan el Departamento de Estado: desde Wolfowitz (con la triada Baby Bush/Dick Cheney/Rumsfeld), cuya principal operadora es Vicky Nuland, quien busca el cambio de régimen y la balcanización de Rusia.

El ilustre economista jázaro de la Universidad de Columbia Jeffrey Sachs [4] demostró el fracaso de esta cábala incrustada en el Departamento de Estado: desde Madeleine Albright hasta Antony Blinken, en sincronía con Jacob Jeremiah Sullivan, asesor de seguridad nacional del discapacitado Biden.

Hillary Clinton, cuyo yerno Marc Mezvinsky es también jázaro, es sólo un instrumento de esta omnipotente cábala.

Pido disculpas por tanta tautología geo-etnográfica, cuya madeja revela la geopolítica del “nuevo orden mundial” en juego, cuando el también jázaro Jared Kushner develó en plena euforia triunfalista del 27 de septiembre: «He pasado incontables horas estudiando a Hezbollah y no hay un solo experto en la tierra que pensara que era posible lo que Israel ha hecho para decapitarlos y degradarlos. Esto es significativo porque Irán está ahora totalmente expuesto. La razón por la que sus instalaciones nucleares no han sido destruidas, a pesar de sus débiles sistemas de defensa antiaérea, es porque Hezbollah ha sido un arma cargada apuntando a Israel. Irán se ha pasado 40 años construyendo esta capacidad como elemento disuasivo». [5]

En mi entrevista con RT aduje que la ucranización de Irán –es decir, el cambio de régimen de la teocracia chiita por el proyecto de la “Gran Jazaria” y/o el “Gran Israel” de Netanyahu– colocaría a la OTAN, derrotada en Ucrania, en las fronteras marítimas de Rusia en el mar Caspio [6].

Al perder la OTAN el Mar Negro se recuperaría colocando su panoplia nuclear en una frontera hostil a Rusia en el mar Caspio.

Rusia no se puede quedar con los brazos cruzados y es muy probable que le haya dado luz verde a Irán en plena derelicción para usar sus asombrosos misiles hipersónicos en el corazón de Israel con una precisión azorante y que en cualquier momento pueden alcanzar su reactor nuclear de Dimona, donde Israel esconde sus más de 300 bombas nucleares clandestinas (ex presidente Carter dixit).

¿Irán restablece su deterrence (disuasión) con Israel y Rusia impide la caída de uno de sus principales socios del eje Pakistán/China?

En represalia vengativa Israel podrá lanzar sus más de 300 bombas nucleares por todo el Medio Oriente, pero ¿podría salvarse del lanzamiento letal de un misil hipersónico iraní contra su planta nuclear de Dimona?