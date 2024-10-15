Когда 14 мая 1948 года британцы покинули подмандатную Палестину (то есть Палестину, переданную Лигой Наций под временное управление Великобритании), Генеральный совет сионистов, порождение «Хаганы» (то есть главного ополчения еврейской общины иммигрантов), в одностороннем порядке провозгласил независимость государства Израиль. Об этом объявил президент Еврейского агентства (исполнительного органа Всемирной сионистской организации).

Важно отметить, что британские оккупанты покинули лишь четверть подмандатной Палестины. Остальные три четверти, составлявшие подмандатную Трансиорданию, будущую Иорданию, уже были официально оставлены.

После нескольких дней обсуждения Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о признании нового государства, но при этом отметила, что в принципе провозглашение государства не входит в компетенцию военной организации «Хагана», несмотря на то, что это провозглашение заполнило пустоту, образовавшуюся после ухода мандатной власти, то есть британцев. Генеральная Ассамблея отметила, что в провозглашении независимости ничего не сказано ни о режиме этого государства (теократия или республика), ни о его границах. Она намеревалась следовать своему плану создания двунационального государства, одновременно арабского и еврейского, без территориальной преемственности обоих образований (Иерусалим и Вифлеем имели международный статус). Её устраивало упоминание в новом государстве о «полном равенстве социальных и политических прав для всех граждан, независимо от вероисповедания, расы и пола».

На следующий день после провозглашения независимости Египет, Ирак, Трансиордания, Ливан, Сирия и Йемен направили свои войска в Палестину. Сегодня официальная версия гласит, что эти шесть стран («арабы», в переводе «мусульмане») не приняли еврейское государство, в то время как пять из них выступили против еврейской колонизации после британской, а шестая поддержала Израиль. Религия была проблемой только для Изз аль-Дин аль-Кассама, «Братьев-мусульман» и нацистского муфтия Мухаммеда Амина аль-Хусейни. В пропагандистских целях утверждается, что эти армии были разбиты доблестной израильской армией, что означает, что «с первого дня евреи морально превосходили арабов». Реальность была совершенно иной. Мировая война только что закончилась, и ни одна из этих стран, кроме Трансиордании, не имела армии, достойной этого названия. Их войска состояли исключительно из добровольцев. Более того, трансиорданская армия, завершившая конфликт, сражалась на стороне Израиля против других арабов. Трансиордания, всё ещё находившаяся под британским влиянием, надеялась предотвратить создание палестинского государства и аннексировать его территорию. Её армия была на самом деле британской («Арабский легион») и находилась под командованием генерала Джона Багота Глабба (псевдоним «Глабб-паша»). То есть это трансиорданцы (на самом деле британцы), а не израильтяне, разгромили другие арабские армии. Во время конфликта их суверен король Абдалла Первый был провозглашён королём Палестины.

В ходе этого конфликта израильские войска оставили британцев в Трансиордании для борьбы с арабами и применили план D (на иврите: план «Далет»). Хагана намеревалась разделить с Трансиорданией как можно меньшую территорию. Израильские войска нелегально импортировали оружие из Чехословакии (уже управляемой коммунистами), вероятно, с согласия СССР, якобы для борьбы с британской колонизацией, но на самом деле для изгнания палестинцев. Это была Нахба (катастрофа). 750 000 палестинцев (от 50 до 80 % населения) были насильственно перемещены.

В следующем году Израиль официально подаёт заявку и добивается членства в ООН. В то время ни одна деколонизированная страна не была её членом. Большинство составляли страны, находившиеся под англосаксонским влиянием. Однако они принимают Израиль, но только условно. В своей резолюции 273 Генеральная Ассамблея ООН сослалась на письменное обязательство министра иностранных дел временного правительства Израиля Моше Шертока, в котором он «безоговорочно принимает обязательства, вытекающие из Устава Организации Объединенных Наций, и обязуется соблюдать их со дня, когда станет членом Организации Объединенных Наций» [1].

До сих пор Израиль не выполнил это обязательство и не соблюдает 229 резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи. Поэтому его членство может быть приостановлено в любой момент.

В последние месяцы:

– 23 марта министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что ООН превратилась в «антисемитскую, антиизраильскую организацию, которая укрывает и поощряет терроризм».

– Израиль проводит кампанию против одного из агентств ООН - Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), обвиняя его в служении ХАМАС. В июле прошлого года Кнессет принял три закона: 1) о запрете деятельности БАПОР на территории Израиля, 2) о лишении его сотрудников дипломатических иммунитетов, 3) об объявлении его террористической организацией.

– Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан в конце августа прошлого года сказал по поводу штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, что «это здание должно быть стерто с лица земли».

– Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата.

– Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) преднамеренно выбрала в качестве мишени солдат Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), ранив двух шриланкийских миротворцев.