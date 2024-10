Toen de Britten zich op 14 mei 1948 terugtrokken uit het Mandatoriale Palestina (d.w.z. Palestina dat door de Volkerenbond onder het voorlopige bestuur van het Verenigd Koninkrijk was geplaatst), riep de Zionistische Algemene Raad, een uitloper van de Haganah (d.w.z. de belangrijkste militie van de Joodse immigrantengemeenschap), eenzijdig de onafhankelijkheid van de staat Israël uit. Dit werd aangekondigd door de voorzitter van het Joods Agentschap (d.w.z. het bestuur van de Zionistische Wereldorganisatie).

Het is belangrijk om hier op te merken dat de Britse bezetters zich slechts uit ongeveer een kwart van Mandaat-Palestina terugtrokken. De andere driekwart, het Mandataire Transjordanië, het toekomstige Jordanië, hadden ze al officieel verlaten.

Na enkele dagen beraad besloot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de nieuwe staat te erkennen, maar niet zonder te benadrukken dat het in principe niet aan een militie, de Haganah, was om een staat uit te roepen, ook al vulde deze proclamatie de leegte op die was ontstaan door het vertrek van het Mandatoriaal Gezag, d.w.z. de Britten. De Algemene Vergadering had opgemerkt dat de onafhankelijkheidsverklaring geen uitspraken deed over het regime van deze staat (theocratie of republiek) of zijn grenzen. Het was ook van plan om door te gaan met zijn plan om een bi-nationale staat te creëren, zowel Arabisch als Joods, zonder territoriale continuïteit tussen de twee entiteiten (Jeruzalem en Bethlehem hebben een internationale status). Het was gerustgesteld door de vermelding door de nieuwe staat van “volledige gelijkheid van sociale en politieke rechten voor alle burgers zonder onderscheid van geloof, ras of geslacht”.

De dag na de onafhankelijkheid stuurden Egypte, Irak, Transjordanië, Libanon, Syrië en Jemen hun legers naar Palestina. Het officiële verhaal vandaag de dag is dat deze zes landen (“Arabieren”, begrijp “moslims”) geen Joodse staat accepteerden, hoewel vijf van hen zich verzetten tegen de Joodse kolonisatie na de Britse kolonisatie en de zesde Israël steunde. Religie was echter alleen een kwestie voor Izz al-Din al-Qassam, de Moslim Broederschap en de nazi-moefti Mohammed Amin al-Husseini. Evenzo beweert de propaganda dat deze legers werden verslagen door het dappere Israëlische leger, wat impliceert dat “Joden vanaf de eerste dag moreel superieur zijn aan Arabieren”. De werkelijkheid was heel anders. De wereldoorlog was net afgelopen en geen van deze landen, behalve Transjordanië, had een leger dat die naam waardig was. Hun troepen bestonden uitsluitend uit vrijwilligers. Bovendien vocht het Transjordaanse leger, dat een einde maakte aan dit conflict, aan de kant van Israël tegen de andere Arabieren. In feite hoopte Transjordanië, dat nog steeds onder Britse invloed stond, de oprichting van een Palestijnse staat te voorkomen en zijn grondgebied te annexeren. Het leger was niets anders dan dat van de Britten (het “Arabische Legioen”) en stond nog steeds onder het bevel van generaal John Bagot Glubb (alias “Glubb Pasja”). Het waren de Transjordanen (in feite de Britten) en niet de Israëliërs die de andere Arabische legers versloegen. In de loop van het conflict werd de vorst, koning Abdallah I, uitgeroepen tot “koning van Palestina”.

Tijdens dit conflict lieten de Israëlische strijdkrachten de Britten van Transjordanië tegen de Arabieren vechten en pasten ze Plan D toe (in het Hebreeuws: Plan "Dalet"). De Haganh wilde zo min mogelijk grondgebied delen met Transjordanië. De Israëlische strijdkrachten importeerden illegaal wapens uit Tsjecho-Slowakije (dat al door de communisten werd bestuurd), waarschijnlijk met instemming van de USSR, ogenschijnlijk om de Britse kolonisatie te bestrijden, maar in werkelijkheid om de Palestijnen te verdrijven. Het was de Nakhba (catastrofe). 750.000 Palestijnen (tussen 50 en 80% van de bevolking) werden met geweld verdreven.

Het jaar daarop vroeg en kreeg Israël het lidmaatschap van de Verenigde Naties. Op dat moment was geen enkele gedekoloniseerde staat lid van de Verenigde Naties.Landen onder Angelsaksische invloed waren in de meerderheid. Ze accepteerden Israël echter alleen voorwaardelijk. In haar resolutie 273 verwees de Algemene Vergadering van de VN naar een schriftelijke verbintenis van de minister van Buitenlandse Zaken van de voorlopige regering van Israël, Moshe Shertok, waarin hij “zonder voorbehoud de verplichtingen aanvaardt die voortvloeien uit het Handvest van de Verenigde Naties en zich ertoe verbindt deze na te leven vanaf de dag dat het lid wordt van de Verenigde Naties" [1].

Tot op heden is Israël deze belofte niet nagekomen en heeft het zich niet gehouden aan 229 resoluties van de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering. Het lidmaatschap kan daarom op elk moment worden geschorst.

In de afgelopen maanden,

– heeft de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Israël Katz, op 23 maart verklaard dat de VN "een antisemitische en anti-Israëlische organisatie is geworden die terrorisme herbergt en aanmoedigt".

– heeft Israël campagne gevoerd tegen een VN-organisatie, de Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse Vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA), door deze ervan te beschuldigen Hamas te dienen. Afgelopen juli nam de Knesset drie wetten aan (1) die de UNRWA verbieden om op Israëlisch grondgebied te opereren (2) die het personeel diplomatieke immuniteiten ontnemen (3) die de organisatie tot terroristische organisatie verklaren.

– heeft de permanente vertegenwoordiger van Israël bij de Verenigde Naties, Gilad Erdan, aan het eind van zijn ambtstermijn in augustus gezegd dat “dit gebouw van de aardbodem moet worden weggevaagd”.

– heeft Israël’s minister van Buitenlandse Zaken, Israël Katz, de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, persona non grata verklaard.

– hebben de Israel Defence Forces (IDF) doelbewust soldaten van de United Nations Interim Force in Libanon (UNIFIL) onder vuur genomen, waarbij twee Sri Lankaanse “blauwhelmen” gewond raakten.

Belangrijk om te onthouden:

– Israël is niet gecreëerd door zijn volk, maar door zijn leger.

– De eerste Arabisch-Israëlische oorlog werd niet gewonnen door de Israëli’s, maar door de Arabieren van Transjordanië onder Brits bevel.

– Toen Israël lid werd van de Verenigde Naties, beloofde het alle resoluties na te leven, wat het 229 keer niet deed.

– Na Palestina, Libanon, Syrië, Irak, Jemen en Iran heeft de regering Netanyahu een achtste front geopend, dit keer tegen de Verenigde Naties.

