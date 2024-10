Der israelisch-iranische Krieg bringt die Vereinigten Staaten näher an eine direkte Kollision mit Russland [1], während Moskau im Iran bereits seine rote Linie gezogen hat [2].

NBC behauptet, dass Israel Ziele identifiziert hat, die im Rahmen seiner Vergeltung gegen den Iran getroffen werden sollen, und die sich auf die Militär- und Energieinfrastruktur konzentrieren würde [3]. Es ist unklar, ob dies auch Kohlenwasserstoffanlagen einschließt, die Kamala Harris, eine Bewunderin der seit 20 Jahren aufgeschobenen grünen Agenda, schaden und Trump zugutekommen würden.

Jenseits der bemerkenswerten Analyse von Thierry Meyssan, der die Hierarchie der persischen Theokratie wie kaum ein anderer kennt - er behauptet, dass die Ermordung des libanesischen Schiitenführers der Hisbollah, Hassan Nasrallah, von Elementen des Mossad verübt wurde, die innerhalb des iranischen Regimes operierten [4] – geht nun der berühmte amerikanische ehemalige UN-Atominspektor Scott Ritter, der versäumt hatte, Saddam Husseins lächerliche Massenvernichtungswaffen zu finden, nämlich jene, die als Vorwand für den US-Krieg gegen den Irak dienten, in einem ergreifenden Video [5] die Sache auf seine Art an. Er spricht von der hohen Wahrscheinlichkeit, dass Israel seine geheimen Atombomben auf einen der wichtigsten Standorte friedlicher Nuklearprojekte des Iran, Fordow [6], in den Bergtiefen des Iran abwerfen wird.

Der Historiker Eric Zuesse empfiehlt, sich das obige Video von Scott Ritter anzusehen, das die Niederträchtigkeit Israels und der Vereinigten Staaten beschreibt [7]. Von Minute 12 bis Minute 20, in 8 Minuten, erklärt Scott Ritter, dass "Israel seine Atomwaffen (sic!) benutzen wird, um Fordow zu treffen." Er nimmt Israels geheime nukleare Ausstattung (die von Atomwissenschaftlern betreut wird, mit denen er zusammengearbeitet hat) als selbstverständlich hin, ohne deren Quantität oder Qualität anzugeben.

Ihm zufolge würde ein Abschuss konventioneller Waffen den Iran nicht allzu sehr beunruhigen, wie es bei den von B-2-Bombern abgeworfenen taktischen thermonuklearen Schwerkraftbomben B-61, oder den von Trident-U-Booten abgefeuerten atomaren taktischen Atomsprengköpfen W72/D2 der Fall wäre.

Aufgrund seiner nuklearen Expertise betrachtet Scott Ritter den Iran bereits als Atommacht, der nur noch wenig Zeit hat, um ohne russische Hilfe eigene Bomben zu bauen, da er über das entsprechende Know-how verfügt.

Abgesehen von der erstaunlichen Präzision der [iranischen] Hyperschallraketen, die den Militärstützpunkt Nevatim trafen – wo Israel seine besten F-35-Flugzeuge stationiert, von denen Berichten zufolge zwanzig durch die unaufhaltsamen iranischen Hyperschallraketen zerstört wurden, was von der Netanjahu-Regierung heftig dementiert wird – und nur 16 Kilometer vom geheimen Atomkraftwerk Dimona entfernt [8], bedeutet jetzt die zwar heute noch friedliche nukleartechnologische Fähigkeit des Iran einen wirklichen "Game-Changer".

Laut Scott Ritter wäre es selbstmörderisch, wenn der völkermörderische Netanjahu seine Atombomben gegen den Iran abfeuern würde, der wohl angemessen zurückschlagen würde, was zur Zerstörung Israels führen würde [9]. Er behauptet, dass eine iranische Vergeltung das Leben von 12 Millionen Menschen in Israel kosten würde - er fügte sicherlich die Palästinenser in Gaza und im Westjordanland hinzu - und dass sie insgesamt 100 Millionen Menschen im gesamten Nahen Osten vernichten würden: Wenn der Iran bombardiert wird, wird es das Ende Israels sein (Minute 18).

Außer wenn wir nicht Zeugen einer neuen Choreografie gegenseitiger Zugeständnisse zwischen Israel und dem Iran waren – die die iranischen Atomanlagen und die Kohlenwasserstoffinfrastruktur verschonen wird - erscheint es sehr seltsam, dass die USA in dieser Abfolge von Vergeltungsmaßnahmen auf die Idee kamen, sofort ein Thaad-Raketenabwehrsystem in Israel zu stationieren, um die iranische Vergeltung abzuwehren [10].

Wenn dies nicht Joe Bidens Kabuki-Theaterszene ist, erscheint es ziemlich unwahrscheinlich, dass US-Militärstrategen ignorieren würden, dass das in Israel stationierte Thaad-Raketenabwehrsystem die unaufhaltsamen iranischen Hyperschallraketen, deren Hauptziel der geheime Atomreaktor Dimona ist, nicht stoppen kann, ohne dass es nötig wäre Atombomben abzuwerfen, die der Iran ja noch nicht besitzt.