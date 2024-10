Les autorités chinoises ont publié, le 14 octobre, un rapport intitulé Volt Typhoon III : A Cyber Espionage and Disinformation Campaign conducted by US Government Agencies (Volt Typhoon III : une campagne de cyberespionnage et de désinformation menée par des agences gouvernementales états-uniennes). Il fait suite à ceux publiés le 15 avril (sur le kit « Marble ») et le 8 juillet 2024 (sur l’archivage et le traitement de toutes les données envoyées par les câbles sous-marins).

Selon ce document, la dénonciation par Washington d’une prétendue opération d’espionnage chinoise, « Volt Typhoon », était un leurre. En réalité, c’est Washington lui-même qui a créé ce virus en l’attribuant à d’autres pour masquer sa surveillance générale des communications par Internet.

Le document examine notamment plusieurs opérations contre les autorités françaises (sous Jacques Chirac et François Hollande), allemandes et japonaises.