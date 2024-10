A guerra Israel-Irão aproxima os Estados Unidos de uma colisão directa com a Rússia [1], quando Moscovo já traçou a sua linha vermelha quanto ao Irão [2].

A NBC afirma que Israel identificou os alvos a atingir no quadro das suas represálias contra o Irão, que se concentrariam sobre as infra-estruturas militares e energéticas [3]. Não se sabe se isso inclui instalações de hidrocarbonetos, o que prejudicaria Kamala Harris, fã da agenda verde adiada 20 anos, e beneficiaria o petroleiro Trump.

Para além da notável análise de Thierry Meyssan, que conhece como poucos a hierarquia da teocracia persa — ele afirma que o assassinato do líder xiita libanês Hassan Nasrallah do Hezbolla foi perpetrado por elementos da Mossad operando no seio do regime iraniano [4] — o célebre Inspector nuclear americano Scott Ritter (SR), que não conseguiu encontrar as hilariantes armas de destruição maciça de Saddam Hussein, as mesmas que serviram de pretexto para a guerra americana contra o Iraque, aborda num vídeo comovente [5] a forte probabilidade de que Israel largue as suas bombas atómicas clandestinas sobre um dos principais sítios dos projectos nucleares pacíficos do Irão, em Fordow [6], nas entranhas montanhosas do Irão.

O historiador Eric Zuesse recomenda assistir ao vídeo acima, de Scott Ritter, que descreve a baixeza de Israel e dos Estados Unidos [7]. Do minuto 12 ao minuto 20, em 8 minutos, SR explica que « Israel usará as suas armas nucleares (sic!) para atacar Fordow ». SR dá como garantida a dotação nuclear clandestina de Israel (servida por cientistas atómicos com os quais ele colaborou), sem especificar a quantidade ou a qualidade.

Segundo ele, um lançamento de armas convencionais não perturbaria muito o Irão, como seria o caso das bombas termonucleares tácticas de gravidade B-61 — lançadas por bombardeiros B-2 — ou das ogivas nucleares táticas de baixo conteúdo atómico W72/D2 lançadas por submarinos Trident.

Com base na sua perícia nuclear, SR considera que o Irão é já uma potência nuclear, e que lhe falta pouco tempo para fabricar as suas próprias bombas, sem a ajuda da Rússia, uma vez que possui o conhecimento para o fazer.

Para lá da espantosa capacidade de precisão dos mísseis hipersónicos, que atingiram a base militar de Nevatim — onde Israel concentra os seus melhores aviões F-35, dos quais 20 teriam sido destruídos pelos imparáveis mísseis hipersónicos do Irão, o que é severamente criticado pelo governo de Netanyahu – a 16 quilómetros da Central nuclear clandestina de Dimona [8], a capacidade tecnológica nuclear do Irão, ainda hoje pacífica, constitui uma « viragem nas regras do jogo ».

Segundo SR, seria suicídio para o genocida Netanyahu lançar as suas bombas nucleares contra o Irão, que retaliaria como deve ser, levando à destruição de Israel [9].

SR afirma que as represálias iranianas custariam a vida a 12 (sic) milhões de pessoas em Israel — seguramente ele acrescentou os Palestinianos de Gaza e da Cisjordânia — e que, no total, elas eliminariam 100 (sic) milhões de seres humanos em todo o Médio-Oriente : se o Irão for bombardeado, isso será o fim de Israel (minuto 18).

A menos que estejamos a assistir a uma nova coreografia de concessões mútuas entre Israel e o Irão – que não toque nas instalações nucleares e na infra-estrutura de hidrocarbonetos do Irão — parece muito estranho que, nesta sequência de represálias, tenha ocorrido aos Estados Unidos colocar imediatamente um sistema anti-míssil Thaad em Israel para repelir uma retaliação iraniana [10].

Se não se tratar de uma cena de teatro kabuki de Biden, parece pouco plausível que os estrategas militares norte-americanos ignorem que o sistema anti-míssil Thaad estacionado em Israel não pode parar os imparáveis mísseis hipersónicos do Irão, cujo alvo principal seria o reactor nuclear clandestino de Dimona, sem que seja necessário lançar as bombas nucleares que o Irão ainda não possui.