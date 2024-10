De Amerikaanse en Britse legers bombardeerden Jemen op 4 oktober. Ze vielen de militaire bases van Ansar Allah aan.

De Jemenitische media meldden dat zeven bombardementen het vliegveld van Hodeida troffen, een belangrijke havenstad, en de Katheib regio, waar een militaire basis is die wordt gecontroleerd door Ansar Allah. Vier anderen troffen de Seiyana regio. Twee bommen vielen in de provincie Dhamar. Het mediakantoor van Ansar Allah meldde ook drie luchtaanvallen in de provincie Bayda, ten zuidoosten van Sanaa.

☞ Deze bombardementen werden uitgevoerd op een moment dat onderzoekers van de militaire academie West Point aantonen dat Ansar Allah (pejoratief omschreven als “Houthi’s”, d.w.z. “bende van de Houthi-familie”) moreel bestand is tegen vernietiging [1]. Daarom zijn ze militair zinloos.

☞ Ansar Allah is geen kleine groep fanatici die zich op instigatie van Iran hebben gemengd in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Het is een politieke partij die voortkwam uit het zegevierende verzet in een tien jaar durende oorlog tegen Saoedi-Arabië en Israël, die een gezamenlijk hoofdkwartier hadden opgezet aan de andere kant van de Rode Zee, in de niet-erkende staat Somaliland.