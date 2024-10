Op 14 oktober publiceerden de Chinese autoriteiten een rapport getiteld Volt Typhoon III: A Cyber Espionage and Disinformation Campaign conducted by US Government Agencies. Het volgt op de rapporten die op 15 april (over de “Marble” kit) en 8 juli 2024 (over het archiveren en bewerken van alle gegevens die via onderzeese kabels worden verstuurd) zijn gepubliceerd.

Volgens dit document was de aanklacht van Washington tegen een vermeende Chinese spionageoperatie, “Volt Typhoon”, een misleiding en afleidingsmanoeuvre. In werkelijkheid was het Washington zelf die dit virus creëerde en het aan anderen toeschreef om zijn algemene controle van internetcommunicatie te verhullen.

Het document onderzoekt verschillende operaties tegen de Franse (onder Jacques Chirac en François Hollande), Duitse en Japanse autoriteiten.