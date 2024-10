De oorlog tussen Israël en Iran brengt de Verenigde Staten dichter bij een directe confrontatie met Rusland [1], terwijl Moskou zijn rode lijn al heeft getrokken in Iran [2].

NBC beweert dat Israël doelen heeft geïdentificeerd die geraakt moeten worden als onderdeel van de vergelding tegen Iran, waarbij de nadruk zou liggen op militaire en energie-infrastructuur [3]. Het is onduidelijk of dit ook koolwaterstoffaciliteiten omvat die Kamala Harris, een bewonderaar van de 20 jaar uitgestelde groene agenda, zouden schaden en olieman Trump ten goede zouden komen.

Naast de opmerkelijke analyse van Thierry Meyssan, die de hiërarchie van de Perzische theocratie kent als weinig anderen - hij beweert dat de moord op de Libanese sjiitische leider van Hezbollah, Hassan Nasrallah, werd gepleegd door elementen van de Mossad, die binnen het Iraanse regime opereren [4] - heeft de beroemde Amerikaanse voormalige VN-nucleaire inspecteur Scott Ritter, die er niet in slaagde om de belachelijke massavernietigingswapens van Saddam Hoessein te vinden, namelijk de wapens die als voorwendsel dienden voor de Amerikaanse oorlog tegen Irak, de zaak nu op zijn eigen manier benaderd in een aangrijpende video [5]. Hij spreekt over de grote waarschijnlijkheid dat Israël zijn geheime kernbommen zal laten vallen op een van de belangrijkste locaties van Iran voor vreedzame nucleaire projecten, Fordow [6], in het bergachtige binnenland van Iran.

Historicus Eric Zuesse raadt aan om de bovenstaande video van Scott Ritter te bekijken, die de perfide praktijken van Israël en de Verenigde Staten beschrijft [7]. In 8 minuten, van minuut 12 tot minuut 20, zegt Scott Ritter dat “Israël zijn kernwapens (sic!) zal gebruiken om Fordow aan te vallen. Hij neemt Israëls geheime nucleaire uitrusting (onderhouden door nucleaire wetenschappers met wie hij heeft gewerkt) voor lief, zonder de hoeveelheid of kwaliteit ervan te specificeren.

Volgens hem zou het lanceren van conventionele wapens Iran niet te veel ontwrichten, zoals dat wel het geval zou zijn met B-61 tactische thermonucleaire zwaartekrachtbommen - gedropt vanaf B-2 bommenwerpers - of W72/D2 laag-atomaire tactische kernkoppen die worden afgevuurd vanaf Trident onderzeeërs.

Op basis van zijn nucleaire expertise is Scott Ritter van mening dat Iran al een nucleaire macht is en nog maar weinig tijd nodig heeft om zijn eigen bommen te bouwen, zonder de hulp van Rusland, aangezien het land de knowhow heeft om dit te doen.

Afgezien van de verbazingwekkende precisie van de [Iraanse] hypersonische raketten, die de militaire basis Nevatim raakten - waar Israël zijn beste F-35 vliegtuigen heeft gestationeerd, waarvan er naar verluidt 20 werden vernietigd door de onstopbare hypersonische raketten van Iran, een bewering die fel wordt ontkend door de regering Netanyahu - 16 kilometer van de clandestiene kerncentrale Dimona [8], vormt de nucleaire technologische capaciteit van Iran, die vandaag de dag nog steeds vreedzaam is, een “game changer”.

Volgens Scott Ritter zou het suïcidaal zijn van de genocidale Netanyahu om zijn kernbommen te lanceren tegen Iran, dat daarop zou terugslaan zoals het hoort, wat zou leiden tot de vernietiging van Israël [9]. Hij beweert dat de Iraanse vergelding het leven zou kosten aan 12 (sic) miljoen mensen in Israël - hij moet de Palestijnen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever hebben meegeteld - en in totaal 100 (sic) miljoen mensen in het hele Midden-Oosten zou uitroeien: als Iran wordt gebombardeerd, zal dat het einde betekenen van Israël (minuut 18).

Als we niet getuige zijn van een nieuwe choreografie van geven en nemen tussen Israël en Iran - die de nucleaire faciliteiten en koolwaterstofinfrastructuur van Iran ongemoeid zal laten - lijkt het erg vreemd dat, in deze opeenvolging van vergelding, het in de VS opkwam om onmiddellijk een Thaad antiraketsysteem in Israël te plaatsen om de Iraanse vergelding af te slaan [10].

Tenzij dit Joe Biden’s Kabuki toneel is, lijkt het vrij onwaarschijnlijk dat Amerikaanse militaire strategen het feit zouden negeren dat het Thaad raketafweersysteem dat in Israël wordt ingezet, de onstopbare Iraanse hypersonische raketten die de vernietiging van de geheime Dimona kernreactor als hoofddoel hebben, zonder dat het nodig is om kernbommen te laten vallen die Iran nog niet bezit, niet kan stoppen