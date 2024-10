Ich schreibe Ihnen mit äußerster Dringlichkeit nach einer Reihe von Angriffen auf den Staat Israel durch iranische Stellvertreter in der Region, die alle vom iranischen Regime orchestriert wurden. Der Iran hat sich öffentlich zum Ziel gesetzt, den Staat Israel zu zerstören, und handelt entsprechend. Israel sieht sich nun seit einem Jahr mit Angriffen an sieben Fronten konfrontiert, die vom Iran und seinen Stellvertretern gestartet wurden. Diese Angriffe stellen eine eklatante Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts dar und stellen eine große Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit dar.

Am 22. September 2024 fingen die israelischen Streitkräfte zwei Marschflugkörper und zwei Drohnen ab, die vom Irak aus in Richtung israelisches Territorium abgefeuert wurden. Dann, am 25. September 2024, wurden mehrere Drohnen entdeckt, die sich von Osten her israelischem Territorium näherten. Ein Schiff der israelischen Streitkräfte fing eine der Drohnen ab, während eine andere den Hafen von Eilat am Roten Meer traf, wobei Schäden angerichtet und zwei Menschen verletzt wurden. Die pro-iranische Miliz "Islamischer Widerstand im Irak" übernahm die Verantwortung für die Anschläge. Am 3. Oktober wurden zwei mit Sprengstoff beladene Drohnen vom Irak aus gestartet. Eine wurde von der Luftabwehr abgefangen, die andere traf einen Militärstützpunkt im Norden Israels, wobei zwei Soldaten getötet und 24 verletzt wurden.

Es ist nicht das erste Mal, dass vom Iran unterstützte schiitische Milizen im Irak Israel angreifen. In den letzten Monaten haben diese Milizen Dutzende von Drohnen und Marschflugkörpern auf Israel abgeschossen, die ihnen vom Iran geliefert wurden. Damit verstößt Iran in eklatanter Weise gegen die Resolutionen des Sicherheitsrats, einschließlich der Resolution 1546 (2004), in der der Rat die Mitgliedstaaten aufforderte, damit sie den Transit von Terroristen in den oder aus dem Irak, den von Waffen, die für Terroristen bestimmt sind, und von Finanzmitteln zur Unterstützung von Terroristen verhindern.

Gleichzeitig nehmen die Huthis im Jemen, die unter der Führung des Iran handeln, weiterhin Israel ins Visier. So behaupteten sie am 27. September 2024 den Abschuss einer ballistischen Rakete in Richtung Israel, die von den israelischen Streitkräften abgefangen wurde. Eine weitere Rakete wurde am 28. September abgefeuert; Sie wurde auch von der Luftabwehr außerhalb der israelischen Grenzen abgeschossen. Der Huthi-Führer sagte, der Abschuss sei so angeordnet und zeitlich abgestimmt worden, dass er mit der Landung von Premierminister Benjamin Netanjahu in Israel zusammenfiel, der von der neunundsiebzigsten Sitzung der Generalversammlung in New York zurückkehrte.

Die Huthis übernahmen die Verantwortung für einen weiteren Angriff am 3. Oktober, als zwei Drohnen vom Jemen aus in Richtung der israelischen Küste in der Nähe der zentralisraelischen Stadt Bat Yam gestartet wurden. Eine der Drohnen wurde von der israelischen Luftwaffe abgefangen, während die andere auf offenem Feld explodierte.

Die Huthis haben im vergangenen Jahr mehr als 220 ballistische Raketen, Marschflugkörper und Drohnen auf Israel abgefeuert. Wie ich in meinem vorherigen Brief an den Generalsekretär und den Präsidenten des Sicherheitsrats dargelegt habe, verstößt der Iran weiterhin gegen seine internationalen Verpflichtungen, wie die Verbreitung von Abschussrampen – Raketen und Flugdrohnen – an die Huthis zeigt, was auch einen Verstoß gegen die Resolution 2216 (2015) des Sicherheitsrats darstellt.

Iran missachtet auch weiterhin andere Resolutionen des Rates, einschließlich der Resolution 1701 (2006). Zuletzt gab der iranische Außenminister Araghchi während einer Pressekonferenz am 25. September in New York auf eine Frage über die Lieferung fortschrittlicher Waffen an die Hisbollah zu, dass der Iran immer gesagt habe, dass er die Bewegung in ihrer gerechten Aktion zur Verteidigung des Libanon gegen die Gräueltaten Israels und gegen seine Besatzung unterstütze, und damit offen die Verletzung der Resolution 1701 (2006) des Sicherheitsrats durch den Iran eingesteht. Die Unterstützung des Iran spiegelt sich in dem unerbittlichen Einsatz von Raketen, Drohnen und Panzerabwehrraketen durch die Hisbollah bei ihren Angriffen auf israelische Gemeinden seit dem 8. Oktober 2023 wider. In jüngerer Zeit wurden am 6. Oktober 2024 Angriffe dieser Art verübt, als eine Raketensalve aus dem Libanon auf die Küstenstadt Haifa und die Stadt Tiberias abgefeuert wurde, wobei mehrere Menschen verletzt wurden, einer von ihnen schwer. Am 7. Oktober feuerte die Hisbollah auch Raketen auf den Großraum Tel Aviv ab, zusätzlich zu den Angriffen, die sie weiterhin auf Gemeinden im Norden Israels verübt.

Der Iran demonstriert damit durch seine Worte und Taten deutlich, dass er eine direkte Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit darstellt, während er gleichzeitig seine umfassendere Strategie der Zerstörung des Staates Israel aktiv umsetzt. Um es mit einem "Feuerring" zu umgeben, unterwerfen der Iran und seine Stellvertreter Israel derzeit gleichzeitigen Angriffen an sieben verschiedenen Fronten, was die Umsetzung des iranischen Projekts verdeutlicht. Der Iran ist auch schuldig, einen Krieg in der Region durch seine Stellvertreter zu orchestriert zu haben, nämlich die Hisbollah, die Hamas, den Palästinensischen Islamischen Dschihad, die Huthis und schiitische Milizen in Syrien und im Irak.

In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal betonen, dass Israel das Recht hat, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sich und seine Bürger vor feindseligen Handlungen zu schützen, die von der vom Iran angeführten Achse des Bösen verübt werden.

Angesichts des Ernstes der Lage fordere ich den Sicherheitsrat auf, dringende Schritte zu unternehmen, um diese Situation zu lösen, indem er Iran für seine wiederholten Verstöße gegen seine Resolutionen unmissverständlich verurteilt und das "Korps der Islamischen Revolutionsgarden" unverzüglich als terroristische Organisation einstuft.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den Text dieses Schreibens als Dokument des Sicherheitsrats in Umlauf bringen würden.