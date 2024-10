Outre ce site internet gratuit, nous publions une lettre confidentielle en PDF, Voltaire, actualité internationale. Chaque jeudi soir ou vendredi matin, vous recevrez un lien de téléchargement vers la parution de la semaine.

Au sommaire de ce numéro :

ÉDITORIAL

• 2262 Les colons israéliens préparent leur « réinstallation à Gaza »

AMÉRIQUES

• 2263 Joe Biden recadre la politique occidentale face à l’Ukraine

• 2264 Lloyd Austin annonce une nouvelle aide à l’Ukraine

• 2265 Des photographies satellitaires d’une attaque à venir contre l’Iran

• 2266 Bernie Sanders demande une enquête états-unienne sur l’attaque israélienne contre des journalistes au Liban, en octobre 2023

• 2267 Étrange avis de recherche du département d’État

• 2268 L’accord Mercosur-UE proche de la signature malgré l’opposition de certains agriculteurs européens

EUROPE

• 2269 Emmanuel Macron rééquilibre sa position face au conflit israélo-arabe

• 2270 Le secrétariat général du gouvernement français envisage une suspension de la démocratie

• 2271 Annalena Baerbock face à un dilemme quant aux livraisons d’armes à Israël

• 2272 Les Polonais s’inquiètent de l’abandon du projet d’Intermarium pour celui de Mitteleuropa

• 2273 Les Polonais ne sont plus en phase avec les Ukrainiens

• 2274 Władysław Kosiniak-Kamysz dénonce les avantages financiers injustes des Ukrainiens

• 2275 Polémique au sujet des évènements de Budapest en 1956

• 2276 Nouvelle approche de l’immigration du Conseil européen

• 2277 Des parlementaires européens dénoncent les meurtres de 177 prisonniers de guerre ukrainiens

• 2278 Le référendum moldave manifestement truqué

• 2279 L’ingérence de l’UE en Géorgie

• 2280 Le « plan pour la victoire » de l’Ukraine

• 2281 Pour Vladimir Poutine, les BRICS ne sont pas anti-occidentaux

AFRIQUE

• 2282 Bouleversement politique en Libye

• 2283 Accord de sécurisation des frontières Tchad-Centrafique

• 2284 L’Angola accuse le M23 de violation du cessez-le-feu en RDC

ASIE

• 2285 Le Hezbollah attaque la résidence de Benyamin Netanyahou

• 2286 Danny Danon dénonce un rapport du secrétaire général de l’ONU

• 2287 Arrestation de sept Israéliens pour espionnage au profit de l’Iran

• 2288 Israël Katz saisit la justice française à propos de l’exclusion d’Israël du salon Euronaval

• 2289 Un clip messianique dénigrant les FDI

• 2290 Israël confirme une occupation militaire à long terme de la bande de Gaza

• 2291 Le nettoyage ethnique du nord de la bande de Gaza se poursuit

• 2292 Khalil Hayyé nouveau leader du Hamas

• 2293 Selon les FDI, six journalistes d’Al-Jazeera seraient des membres du Hamas et du Jihad islamique

• 2294 Stratégie israélo-US pour le Liban

• 2295 Les FDI fantasment leurs cibles

• 2296 Les fantasmes du journaliste Renaud Girard provoquent, volontairement ou non, un imbroglio diplomatique

• 2297 Les FDI détruisent les associations caritatives liées au Hezbollah

• 2298 Les Frères musulmans jordaniens soutiennent la même position face à Israël que l’Iran

• 2299 Tentative de relance de la guerre contre la Syrie

• 2300 L’Arabie saoudite reprend le narratif israélien contre la résistance à la colonisation

• 2301 Mort de Fethullah Gülen

• 2302 Abbas Araghchi menace de riposte les États qui participeraient à une attaque contre son pays

• 2303 Menace d’attentat anti-Israéliens et/ou anti-Américains au Sri Lanka

• 2304 La Corée du Nord participe à la Défense de la Russie

• 2305 Les objectifs de Xi Jinping dans son alliance avec la Russie

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 2306 Selon la CNUCED, il faudrait 350 ans pour reconstruire la bande de Gaza

• 2307 Benyamin Netanyahou ignore l’UNICEF et le PAM