Мы не раз указывали, что ЕС является не более чем регистрационной палатой НАТО, и постановление суда Люксембурга впервые это подтвердило. Согласно этому постановлению, ЕС не может возвращать мигрантов, ожидающих решения о предоставлении убежища, в третьи страны, чьи юридические границы не соответствуют их реальным границам. Из этого следует, что Италия не может переводить египетских и бенгальских мигрантов в центры содержания в Албании. И всё это происходит в преддверии массового исхода молдаван, который должен оправдать готовящуюся войну в Приднестровье.
18 октября итальянский суд постановил, что двенадцать бенгальских и египетских мигрантов, спасенных в море и претендующих на получение убежища, не могут следовать транзитом через третью страну. С политической точки зрения это решение, похоже, ставит крест на плане Бориса Джонсона по переселению мигрантов. Британцы хотели отправить их за тысячи километров в Руанду, а итальянцы «довольствовались» тем, что отправили их за несколько десятков километров в Албанию.
Свое решение суд основывал на постановлении от 4 октября 2024 года, вынесенном не Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), известным как «Страсбургский суд», который подчиняется Совету Европы, а Судом Европейского союза, известным как «Люксембургский суд», который Соединенное Королевство больше не признает. Многим это различие может показаться пустяковым. Однако оно показывает, что миграционный вопрос, в котором до сих пор доминировало «прогрессивное» мышление судей СПЧ, финансируемого Джорджем Соросом, теперь подчиняется другой логике.
ЕСПЧ постановил, что мигранты должны иметь возможность пользоваться Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), когда их дело рассматривается судами на континенте. В связи с этим он отказался разрешить высаживать спасенных в море людей в ближайшем порту, как того требует Морское право, но потребовал, чтобы они доставлялись транзитом в ЕС. Поэтому Суд ЕС считает незаконным их транзит в Руанду, но не может возражать против их транзита в Албанию, которая подписала Конвенцию.
Суд ЕС не выносит решений по вопросам прав человека. Он лишь проверяет применение директив ЕС [1]. Это суд административный. Директива 2013/32, устанавливающая действующие процедуры, отменила директиву 2005/8. В предыдущем тексте содержалось уточнение, которое исчезло из нового текста. Суд пришел к выводу, что нельзя обозначать как «безопасные» и, соответственно, как места назначения мигрантов, которым предписано покинуть территорию, государства, часть которых не является «безопасной». В то время речь шла о том, чтобы запретить репатриацию сирийцев в их страну на том основании, что не на всей территории страны был мир. Европейский союз согласовывал свою политику с политикой Соединенных Штатов и Израиля. Он хотел лишить Сирию населения, чтобы ослабить её в военном отношении в борьбе с джихадистами.
Эту концепцию не следует путать с концепцией капитализма, сформулированной Питер Сазерлендом 21 июня 2012 года на слушаниях в британской Палате лордов [[« [Les tireurs de ficelles de la crise migratoire->article191517.html] », par Thierry Meyssan, {Réseau Voltaire}, 2 mai 2016.]]. Он заявил, что каждый человек должен иметь возможность учиться и работать в стране по своему выбору, что несовместимо с любой политикой, направленной на ограничение миграции; и что миграция создаёт мощную динамику для экономического развития, что бы ни говорили граждане принимающих стран. Следовательно, заключил он, Европейский союз должен подорвать однородность входящих в него государств.
Именно эта экономическая концепция была поддержана Ульрихом Грилло, президентом Федерации немецкой промышленности, который 22 декабря 2014 года призвал канцлера Ангелу Меркель принять в страну 800 000 иммигрантов [2].
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутериш выступил в защиту этой экономической концепции. В этом ему помогал Дональд Сазерленд. Представляя проект Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, его специальный представитель Луиза Арбур заявила: «Демографические показатели свидетельствуют о том, что, если они хотят сохранить нынешний уровень экономики или даже повысить его, [богатым странам] потребуется принимать квалифицированных иностранных рабочих для удовлетворения потребностей рынка труда». [3] »
В течение многих лет это представление о миграции поддерживал Джордж Сорос, оказывая влияние на ЕСПЧ [4]. Его целью была дестабилизация государств во имя своей концепции «открытых обществ».
Решение Суда ЕС не имеет ничего общего с предшествующим ему политическим циклом, но исключительно с опытом НАТО в Югославии, в регионе Великих озер, в Ливии, Сирии, Венесуэле и, очень скоро, в Молдове.
Суд основывал свое решение именно на своем понимании ситуации в этой стране. Молдова обрела независимость после распада СССР 27 августа 1991 года, через восемь дней после того, как 19 августа Приднестровье объявило о своей независимости. Эта маленькая республика сначала считалась украинской, а затем, после пакта Молотова-Риббентропа, была включена Сталиным во входившую в состав Румынии Молдавию. В течение тридцати трех лет эти два образования были полностью разделены, хотя в 1991 году Организация Объединенных Наций зарегистрировала Приднестровье как регион Молдовы. Согласно решению Суда, Молдова не является «безопасным» регионом на том основании, что Приднестровье - это «мятежный» регион, хотя и полностью независимый ещё до того, как Молдова стала независимой.
Так случилось, что Приднестровью, ныне Принестровской Молдавской Республике, пришлось противостоять НАТО в войне, ложно представленной Западом как «молдавская гражданская война» (sic), хотя молдавская армия не принимала в ней участия [5]. 17 сентября 2006 года на референдуме 97,2 % жителей этой маленькой республики высказались за присоединение к Российской Федерации. Еще раз это было сделано в 2014 году, когда соседний Крым был принят в состав Российской Федерации [6]
Когда 5 сентября 2019 года Rand Corporation, аналитический центр военно-промышленного комплекса США, представил Палате представителей свой план «Измотать и дестабилизировать Россию», его члены настаивали на развязывании войны на Украине, а если не удастся - в Приднестровье [7].
После того как был составлен план RAND Corporation, в онлайн-энциклопедии Wikipedia появились страницы на 43 языках, посвященные «Днестровской войне» 1992 года. Это отличная иллюстрация того, как работает атлантическая пропаганда. В изложении событий упускается из виду роль ЦРУ в боевых действиях. Силы НАТО описываются как «молдавские», в то время как на самом деле они были румынскими. Сравните эти страницы со статьей, которую я написал на эту тему семнадцать лет назад [8]. . Проверьте ссылки. Эту явную ложь будут добросовестно тиражировать все западные журналисты.
20 октября 2024 года молдаване должны были выбрать своего президента и проголосовать за включение в конституцию заявления о вступлении в Европейский союз. Сюрприз: они предпочли переизбрать президентом проевропейски настроенную Майю Санду, но проголосовали против вступления своей страны в эту наднациональную организацию. План Вашингтона предусматривал своего рода повторение государственного переворота 2014 года на площади Майдан. На этот раз цель заключалась не в том, чтобы привести к власти «интегральных националистов», а в том, чтобы спровоцировать войну с Приднестровьем. Суд Европейского союза взял на себя инициативу, запретив возвращать в Молдову граждан, отказавшихся участвовать в этой войне.
Эдуард Феоктистов
[1] Affaire C-406/22, Ordonnance du 4 octobre 2024, Cour européenne de Justice.
[2] «Ложь о «кризисе беженцев» », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов , Сеть Вольтер, 7 сентября 2015.
[3] “EU should ’undermine national homogeneity’ says UN migration chief”, Brian Wheeler, BBC, June 21st, 2012.
[4] Les ONG et les juges de la CEDH (2009-2019) et L’impartialité de la CEDH – Problèmes et Recommandations, Grégor Puppinck, Delphine Loiseau et Nicolas Bauer, Centre européen pour le droit et la justice (2020 et 2023).
[5] « La Transnistrie demande d’adhérer à la Fédération de Russie », Réseau Voltaire, 24 mars 2014.
[6] Overextending and Unbalancing Russia, James Dobbins, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz, Brent Williams, Rand Corporation, April 2019. Voir aussi les détails du plan dans Extending Russia : Competing from Advantageous Ground, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz & Brent Williams, Rand Corporation, May 25, 2019.
[7] « Rand Corp : comment abattre la Russie », « Ukraine : tout était écrit dans le plan de la Rand Corp. » et « La guerre avance selon le plan de la Rand Corporation », par Manlio Dinucci, Traduction M.-A., Réseau Voltaire, 21 mai 2019, 8 mars et 18 octobre 2022.
[8] « En 1992, les États-Unis tentèrent d’écraser militairement la Transnistrie », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 17 juillet 2007.
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