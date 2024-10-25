18 октября итальянский суд постановил, что двенадцать бенгальских и египетских мигрантов, спасенных в море и претендующих на получение убежища, не могут следовать транзитом через третью страну. С политической точки зрения это решение, похоже, ставит крест на плане Бориса Джонсона по переселению мигрантов. Британцы хотели отправить их за тысячи километров в Руанду, а итальянцы «довольствовались» тем, что отправили их за несколько десятков километров в Албанию.

Свое решение суд основывал на постановлении от 4 октября 2024 года, вынесенном не Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), известным как «Страсбургский суд», который подчиняется Совету Европы, а Судом Европейского союза, известным как «Люксембургский суд», который Соединенное Королевство больше не признает. Многим это различие может показаться пустяковым. Однако оно показывает, что миграционный вопрос, в котором до сих пор доминировало «прогрессивное» мышление судей СПЧ, финансируемого Джорджем Соросом, теперь подчиняется другой логике.

ЕСПЧ постановил, что мигранты должны иметь возможность пользоваться Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), когда их дело рассматривается судами на континенте. В связи с этим он отказался разрешить высаживать спасенных в море людей в ближайшем порту, как того требует Морское право, но потребовал, чтобы они доставлялись транзитом в ЕС. Поэтому Суд ЕС считает незаконным их транзит в Руанду, но не может возражать против их транзита в Албанию, которая подписала Конвенцию.

Суд ЕС не выносит решений по вопросам прав человека. Он лишь проверяет применение директив ЕС [1]. Это суд административный. Директива 2013/32, устанавливающая действующие процедуры, отменила директиву 2005/8. В предыдущем тексте содержалось уточнение, которое исчезло из нового текста. Суд пришел к выводу, что нельзя обозначать как «безопасные» и, соответственно, как места назначения мигрантов, которым предписано покинуть территорию, государства, часть которых не является «безопасной». В то время речь шла о том, чтобы запретить репатриацию сирийцев в их страну на том основании, что не на всей территории страны был мир. Европейский союз согласовывал свою политику с политикой Соединенных Штатов и Израиля. Он хотел лишить Сирию населения, чтобы ослабить её в военном отношении в борьбе с джихадистами.

Эту концепцию не следует путать с концепцией капитализма, сформулированной Питер Сазерлендом 21 июня 2012 года на слушаниях в британской Палате лордов [[« [Les tireurs de ficelles de la crise migratoire->article191517.html] », par Thierry Meyssan, {Réseau Voltaire}, 2 mai 2016.]]. Он заявил, что каждый человек должен иметь возможность учиться и работать в стране по своему выбору, что несовместимо с любой политикой, направленной на ограничение миграции; и что миграция создаёт мощную динамику для экономического развития, что бы ни говорили граждане принимающих стран. Следовательно, заключил он, Европейский союз должен подорвать однородность входящих в него государств.

Именно эта экономическая концепция была поддержана Ульрихом Грилло, президентом Федерации немецкой промышленности, который 22 декабря 2014 года призвал канцлера Ангелу Меркель принять в страну 800 000 иммигрантов [2].

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутериш выступил в защиту этой экономической концепции. В этом ему помогал Дональд Сазерленд. Представляя проект Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, его специальный представитель Луиза Арбур заявила: «Демографические показатели свидетельствуют о том, что, если они хотят сохранить нынешний уровень экономики или даже повысить его, [богатым странам] потребуется принимать квалифицированных иностранных рабочих для удовлетворения потребностей рынка труда». [3] »

В течение многих лет это представление о миграции поддерживал Джордж Сорос, оказывая влияние на ЕСПЧ [4]. Его целью была дестабилизация государств во имя своей концепции «открытых обществ».

Решение Суда ЕС не имеет ничего общего с предшествующим ему политическим циклом, но исключительно с опытом НАТО в Югославии, в регионе Великих озер, в Ливии, Сирии, Венесуэле и, очень скоро, в Молдове.

Суд основывал свое решение именно на своем понимании ситуации в этой стране. Молдова обрела независимость после распада СССР 27 августа 1991 года, через восемь дней после того, как 19 августа Приднестровье объявило о своей независимости. Эта маленькая республика сначала считалась украинской, а затем, после пакта Молотова-Риббентропа, была включена Сталиным во входившую в состав Румынии Молдавию. В течение тридцати трех лет эти два образования были полностью разделены, хотя в 1991 году Организация Объединенных Наций зарегистрировала Приднестровье как регион Молдовы. Согласно решению Суда, Молдова не является «безопасным» регионом на том основании, что Приднестровье - это «мятежный» регион, хотя и полностью независимый ещё до того, как Молдова стала независимой.

Так случилось, что Приднестровью, ныне Принестровской Молдавской Республике, пришлось противостоять НАТО в войне, ложно представленной Западом как «молдавская гражданская война» (sic), хотя молдавская армия не принимала в ней участия [5]. 17 сентября 2006 года на референдуме 97,2 % жителей этой маленькой республики высказались за присоединение к Российской Федерации. Еще раз это было сделано в 2014 году, когда соседний Крым был принят в состав Российской Федерации [6]

Когда 5 сентября 2019 года Rand Corporation, аналитический центр военно-промышленного комплекса США, представил Палате представителей свой план «Измотать и дестабилизировать Россию», его члены настаивали на развязывании войны на Украине, а если не удастся - в Приднестровье [7].

После того как был составлен план RAND Corporation, в онлайн-энциклопедии Wikipedia появились страницы на 43 языках, посвященные «Днестровской войне» 1992 года. Это отличная иллюстрация того, как работает атлантическая пропаганда. В изложении событий упускается из виду роль ЦРУ в боевых действиях. Силы НАТО описываются как «молдавские», в то время как на самом деле они были румынскими. Сравните эти страницы со статьей, которую я написал на эту тему семнадцать лет назад [8]. . Проверьте ссылки. Эту явную ложь будут добросовестно тиражировать все западные журналисты.

20 октября 2024 года молдаване должны были выбрать своего президента и проголосовать за включение в конституцию заявления о вступлении в Европейский союз. Сюрприз: они предпочли переизбрать президентом проевропейски настроенную Майю Санду, но проголосовали против вступления своей страны в эту наднациональную организацию. План Вашингтона предусматривал своего рода повторение государственного переворота 2014 года на площади Майдан. На этот раз цель заключалась не в том, чтобы привести к власти «интегральных националистов», а в том, чтобы спровоцировать войну с Приднестровьем. Суд Европейского союза взял на себя инициативу, запретив возвращать в Молдову граждан, отказавшихся участвовать в этой войне.