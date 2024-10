El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, participó en un encuentro de 2 días organizado en la frontera sur de Israel, en ocasión de la festividad judía de Sucot, bajo el eslogan “Prepararnos para nuestra reinstalación en Gaza”. El ministro Ben-Gvir dijo allí: «Lo que hemos aprendido este año es que todo depende de nosotros. Nosotros somos los dueños de esa tierra. Sí, tuvimos una terrible catástrofe. Pero tenemos que entender que, un año después, tantos israelíes han cambiado sus mentes. Entienden que actuar como los dueños legítimos de esa tierra da resultados.»

Hablando de los prisioneros palestinos, el ministro israelí dijo: «Les hemos quitado sus sándwiches de confitura. Les hemos quitado su chocolate. Les hemos quitado sus televisores. Les hemos quitado sus mesas de pingpong y su tiempo de hacer ejercicio. Ustedes tendrían que verlos llorando y llorando en sus celdas. Con eso demostramos que cuando decidimos que podemos hacer algo, tenemos éxito.»

Ben-Gvir concluyó: «Promovemos el traslado voluntario de todos los ciudadanos de Gaza. Les ofreceremos la posibilidad de irse a otros países porque esta tierra nos pertenece.»

• Sima Hasson, portavoz del “Desfile de las Madres”, declaró: «Voy a decir algo que no todos aquí están dispuestos a decir, pero sé que muchos de ustedes sí están dispuestos a decirlo: ‘Conquistar, expulsar, reinstalar’. No hablo sólo de una zona de Gaza. No hablo sólo del norte de Gaza. Me refiero a cada pedazo de tierra. Es la única manera de evitar que nuestros muchachos tengan que ir constantemente a la guerra. A todos los que, en Europa, tienen opiniones sobre lo que sucede aquí, les digo: no se inmiscuyan. ¡El continente de ustedes está invadido por el islam radical!»

• La líder del movimiento de los colonos, Daniella Weiss, dijo: «Hemos venido aquí con un objetivo claro: ocupar toda la franja de Gaza… cada pulgada desde el norte hasta el sur. Somos miles y estamos dispuestos a ir a Gaza. El 7 de octubre cambió la historia. Con la masacre brutal, los árabes de Gaza han perdido para siempre su derecho a estar aquí, no podrán quedarse.»

• El ministro israelí del Neguev, de Galilea y de la Resiliencia Nacional, Yitzhak Wasserlauf, declaró: «Durante 2 000 años soñábamos con volver a nuestra patria judía. Sé que los que no están de acuerdo con nosotros llaman eso mesianismo. Yo lo llamo sionismo. Somos verdaderos sionistas. Amamos nuestra tierra, amamos a nuestro pueblo y valoramos la vida. Y tenemos la responsabilidad de crear una nación segura y judía en la tierra que Dios nos ha dado.»

• La ministro israelí de Igualdad Social y Promoción de las Mujeres, May Golán, dijo: «Los golpearemos donde les duele, en sus tierras. Quien utilice su pedazo de tierra para planificar otro holocausto recibirá de nosotros, con ayuda de Dios, otra Nakba [“catástrofe”, en árabe].»

☞ En febrero de este mismo año 2024, el movimiento de los colonos israelíes ya realizaba una “Conferencia por la Victoria de Israel – las colonias aportan seguridad: regresar a la franja de Gaza y al norte de Samaria”. En aquella conferencia, que contó con la presencia varios miembros del gobierno, incluyendo al primer ministro Benyamin Netanyahu, los colonos amenazaron a Estados Unidos y Reino Unido con resucitar el grupo terrorista judío Stern [1].