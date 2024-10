Zusätzlich zu dieser kostenlosen Website veröffentlichen wir einen kostenpflichtigen PDF-Newsletter, Voltaire, internationale Nachrichten. Jeden Freitag erhalten Sie einen Download-Link zur Wochenausgabe.

In Ausgabe 105:

LEITARTIKEL

• 2262 Siedler bereiten ihre "Umsiedlung nach Gaza" vor

AMERIKA

• 2263 Joe Biden ändert die westliche Politik gegenüber der Ukraine

• 2264 Lloyd Austin kündigt neue Hilfe für die Ukraine an

• 2265 Satellitenaufnahmen eines bevorstehenden Angriffs auf den Iran

• 2266 Bernie Sanders fordert US-Ermittlungen zum israelischen Angriff auf Journalisten im Libanon im Oktober 2023

• 2267 Seltsame Fahndungsmeldung vom Außenministerium

• 2268 Mercosur-EU-Abkommen trotz des Widerstands einiger europäischer Landwirte bald abgeschlossen

EUROPA

• 2269 Emmanuel Macron gleicht seine Position zum arabisch-israelischen Konflikt neu aus

• 2270 Das Generalsekretariat der französischen Regierung erwägt eine Aussetzung der Demokratie

• 2271 Annalena Baerbock steht vor einem Dilemma wegen Waffenlieferungen an Israel

• 2272 Polen sind besorgt über die Aufgabe des Intermarium-Projekts zugunsten des Mitteleuropa-Projekts

• 2273 Die Polen sind nicht mehr auf einer Linie mit den Ukrainern

• 2274 Wladyslaw Kosiniak-Kamysz prangert die unfairen finanziellen Vorteile der Ukrainer an

• 2275 Kontroverse über die Budapest-Ereignisse von 1956

• 2276 Das neue Konzept des Europäischen Rates zur Einwanderung

• 2277 Europaabgeordnete verurteilen die Ermordung von 177 ukrainischen Kriegsgefangenen

• 2278 Moldawisches Referendum offenbar manipuliert

• 2279 Einmischung der EU in Georgien

• 2280 Der "Plan für den Sieg" der Ukraine

• 2281 Für Wladimir Putin sind die BRICS-Staaten nicht antiwestlich

• AFRIKA

• 2282 Politische Unruhen in Libyen

• 2283 Abkommen zur Sicherung der Grenzen zwischen Tschad und Zentralafrika

• 2284 Angola beschuldigt die M23, Waffenruhe in der Demokratischen Republik Kongo verletzt zu haben

ASIEN

• 2285 Hisbollah greift Benjamin Netanjahus Residenz an

• 2286 Danny Danon prangert einen Bericht des UN-Generalsekretärs an

• 2287 Sieben Israelis wegen Spionage für den Iran verhaftet

• 2288 Israel Katz klagt bei französischen Gerichten, wegen des Ausschlusses Israels an der Euronaval-Ausstellung

• 2289 Ein messianischer Clip, der die IDF verunglimpft

• 2290 Israel bestätigt langfristige militärische Besetzung des Gazastreifens

• 2291 Ethnische Säuberungen im nördlichen Gazastreifen gehen weiter

• 2292 Khalil Hayye neuer Führer der Hamas

• 2293 Nach Angaben der IDF sind sechs Al-Dschasira-Journalisten Mitglieder der Hamas und des Islamischen Dschihad

• 2294 US-Israel-Strategie für den Libanon

• 2295 IDF fantasiert über ihre Ziele

• 2296 Die Phantasien des Journalisten Renaud Girard provozieren, freiwillig oder nicht, eine diplomatische Verwicklung

• 2297 IDF zerstört mit der Hisbollah verbundene Wohltätigkeitsorganisationen

• 2298 Die jordanische Muslimbruderschaft vertritt die gleiche Haltung gegenüber Israel wie der Iran

• 2299 Versuch, den Krieg gegen Syrien wieder aufzunehmen

• 2300 Saudi-Arabien greift israelisches Narrativ gegen den Siedlungswiderstand auf

• 2301 Mort de Fethullah Gülen

• 2302 Abbas Araghchi droht mit Vergeltung gegen Staaten, die sich an einem Angriff auf sein Land beteiligen

• 2303 Drohung von antiisraelischen und/oder antiamerikanischen Angriffen in Sri Lanka

• 2304 Nordkorea beteilige sich an der Verteidigung Russlands

• 2305 Xi Jinpings Ziele in seinem Bündnis mit Russland

ZWISCHENSTAATLICHE ORGANISATIONEN

• 2306 Laut UNCTAD würde es 350 Jahre dauern, um den Gazastreifen wieder aufzubauen

• 2307 Benjamin Netanjahu ignoriert UNICEF und WFP