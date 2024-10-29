XVI саммит расширенной группы БРИКС прошел в Казани (Россия) с 22 по 24 октября 2024 года [1]. Помимо девяти глав государств и правительств, которые уже являются членами этой организации, в нём приняли участие ещё одиннадцать, а около двадцати государств подали заявки на вступление.

Это событие стало результатом стратегии, инициированной в 2009 году президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, премьер-министром России Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом и председателем КНР Ху Цзиньтао. Эти четыре человека предложили концепцию международных отношений, основанных на Уставе ООН, и позволяющих каждой стране развиваться. Для них речь шла не о том, чтобы выступить против западного империализма «Большой восьмерки» (в которую Россия входила до западного госпереворота на Украине), а о том, чтобы найти другой путь, без англосаксов.

Владимир Путин сыграл центральную роль в создании этого органа экономического сотрудничества, подобно той роли, которую сыграл царь Николай II в создании международного права в 1899 году [2]. Именно Путин организовал первый саммит в Екатеринбурге, хотя Россию представлял тогда президент Дмитрий Медведев.

В интервью во время саммита в Казани Владимир Путин, цитируя премьер-министра Индии Нарендру Моди, подтвердил, что «БРИКС - это не антизападное объединение, оно просто незападное».

В своей итоговой декларации главы государств и правительств рассмотрели четыре разных вопроса [3]:

Многосторонность;

– Сотрудничество во имя стабильности и безопасности;

– Экономическое и финансовое сотрудничество;

– Межличностные связи.

– Многосторонность

Отметив, что независимо от западных центров силы возникают новые центры, они подтверждают свою приверженность Уставу ООН, в разработке которого принимали участие все страны, за исключением Объединенных Арабских Эмиратов, которые в то время не были независимыми. Они призвали к реформированию ООН и её учреждений, чтобы последние могли адаптироваться к современному миру и интегрировать новые силы. Хотя они не называют точную дату реформы Совета Безопасности и МВФ, они наметили 2025 год конечным сроком проведения реформы Всемирной торговой организации (ВТО) и Совета директоров Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Они называют «односторонние принудительные меры», то есть «санкции», принятые без участия Совета Безопасности, «незаконными», будь то политические или экономические.

Они поддерживают работу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), но не комментируют выводы, сделанные Западом. Они выражают глубокую озабоченность попытками увязать вопросы безопасности с повесткой дня об изменении климата. Далее в тексте (§ 83) они осуждают использование изменения климата в качестве предлога для введения односторонних дискриминационных и карательных защитных мер. Они также поддерживают сотрудничество в борьбе с парниковыми газами в соответствии со статьей 6 Парижских соглашений (§ 85).

Они обязуются поощрять и защищать права человека, включая право на развитие, и основные свободы в рамках принципов равенства и взаимного уважения. Кроме того, они обязуются активизировать борьбу против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, а также дискриминации на основе религии, веры или убеждений и всех их современных форм, включая тревожные тенденции роста ненавистнических идей.

Сотрудничество во имя стабильности и безопасности

Они согласовали общую позицию по текущим конфликтам, ссылаясь на резолюцию Совета Безопасности 2686 (2023) (осуждающую нетерпимость и разжигание ненависти) и резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 46/182 (1991) (о чрезвычайной гуманитарной помощи). Они также подтверждают необходимость уважать законные и разумные интересы всех стран в сфере безопасности.

Далее следует длинный список занятых позиций.

– Газа (§ 30)

Они подчеркивают настоятельную необходимость немедленного, всеобъемлющего и постоянного прекращения огня в секторе Газа, немедленного и безусловного освобождения всех заложников и задержанных с обеих сторон, незаконно удерживаемых в плену, предоставления постоянной и широкомасштабной гуманитарной помощи, а также прекращения всех актов агрессии. Вместе с тем они поддерживают решение о двух государствах (первоначально колониальный план лорда Пиля) как единственно возможное мирное решение.

– Ливан (§ 31-32)

Они осуждают «преднамеренный террористический акт», заключающийся в подрыве пейджеров и раций 17 сентября 2024 года. Они также осуждают нападения на персонал ООН и угрозы в их адрес, и призывают еврейское государство немедленно прекратить подобного рода деятельность в Ливане. Они призывают к строгому соблюдению резолюции 1701 (2006) так как она в равной степени относится и к Израилю, который поэтому должен отойти за линию демаркации.

– Йемен (§ 33)

Они выступают за свободу судоходства, но вместо того, чтобы осуждать «Ансар Аллах», как это делает Запад, они намерены устранить причины конфликта и поддержать диалог и мирный процесс под эгидой ООН.

– Сирия (§ 34)

Они настаивают на том, что суверенитет и территориальная целостность Сирии должны быть строго соблюдены. Они осуждают незаконное иностранное военное присутствие, которое увеличивает риск крупномасштабного конфликта в регионе. Они подчеркивают, что незаконные «односторонние санкции» в значительной степени усугубляют страдания сирийского народа. Они также выступают (§ 43) против израильской оккупации сирийских Голан.

– Иран (§ 35 и 37)

Они обсуждают нападение на здание дипломатического представительства Исламской Республики Иран в Дамаске. Они напоминают, что СВПД было одобрено Советом Безопасности и что Соединенные Штаты не могли выйти из него, как они это сделали.

– Украина (§ 36)

Они подчеркивают, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей его полноте (что поддерживает российскую интерпретацию конфликта). Они с удовлетворением отмечают соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах (от Китая, Южной Африки и Индии), направленные на мирное урегулирование конфликта путем диалога и дипломатии.

– Судан (§ 40)

Они осуждают нападение войск президента Абдель Фаттаха аль-Бурхана на резиденцию главы посольской миссии Объединенных Арабских Эмиратов 29 сентября 2024 года, нападение, сопоставимое с тем, которое Израиль совершил на дипломатические объекты Ирана в Сирии. Они призывают к немедленному, постоянному и безоговорочному прекращению огня.

– Афганистан (§ 42)

Они отстаивают принцип независимого, единого и мирного государства, свободного от терроризма, войн и наркотиков. Они подчеркивают необходимость оказания срочной и бесперебойной гуманитарной помощи афганскому народу и защиты основных прав всех афганцев, включая женщин, девушек и представителей различных этнических групп, что предполагает отмену действующих запретов на получение среднего и высшего образования.

– Разоружение (§ 43-46)

Они призывают к ускоренному выполнению резолюций о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового разрушения (т. е. к денуклеаризации Израиля), в соответствии с предложением Ирана.

Они также выступают за предотвращение гонки вооружений в космосе, несмотря на противодействие Соединенных Штатов.

– Терроризм (§ 47-49)

Они отвергают любые попытки политизировать вопросы борьбы с терроризмом и использовать террористические формирования для достижения политических целей и подчеркивают, что только БРИКС является эффективной организацией в этой области - прямая ссылка на тайные операции США и Великобритании. Они выступают за немедленное принятие всеми странами СНГ Соглашения по борьбе с международным терроризмом в рамках Организации Объединенных Наций.

– Транснациональная преступность (§ 50-53)

Во главе с Россией БРИКС решает проблемы наркотиков, международной преступности и коррупции путем скоординированных действий правоохранительных органов.

Экономическое и финансовое сотрудничество

БРИКС в первую очередь рассматривает необходимость создания клиринговой палаты для обмена ликвидностей между странами (без использования системы SWIFT, созданной НАТО) и системы страхования для обеспечения безопасности при транспортировке товаров (с исключением англосаксонских компаний или компаний, косвенно контролируемых ими).

Они рассматривают торговлю не с точки зрения свободного обмена или таможенных сборов, а с точки зрения безопасности, устойчивости, стабильности и эффективности каналов поставок. Год назад они внедрили программу по гармонизации и координации использования информационных технологий в экономике и торговле.

В борьбе с болезнями страны БРИКС, поддерживая работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), разрабатывают собственную систему оповещения и взаимопомощи.

Что касается интеллектуальной собственности, то страны БРИКС сознавая, что авторские права и другие патенты в настоящее время являются основным источником доходов англосаксов (а не их реальной или финансовой продукции), намерены привести эту систему в норму, нацелившись на борьбу с контрафактом, а не на увеличение своих доходов. Они намерены активизировать сотрудничество по программам исследований, разработок и инноваций в области биомедицины, возобновляемых источников энергии, космоса и астрономии, а также океанографии и изучении полярных областей.

Обмены между людьми

Главная цель членов БРИКС - бороться с англосаксонской идеологией столкновения цивилизаций, опираясь на два агентства ООН, ЮНИСЕФ и Альянс Цивилизаций. Они хотят расширить обмены между людьми в области медиа, культуры, образования, спорта, искусства, поддержки молодежи, гражданского общества, общественной дипломатии и университетских связей.

БРИКС выступает против возврата к прошлому: концепция столкновения цивилизаций, которая была неотъемлемой частью речи президента Джорджа Буша-младшего, кажется, забыта навсегда. Она снова входит в моду с кандидатурой Камалы Харрис, поддерживаемой неоконсерваторами. Это не более и не менее как, якобы, научная форма старой насильственной концепции 1930-1945 годов: чтобы выжить, у западников нет другого выбора, кроме как уничтожать других.

Итоги саммита

Этот саммит проходил в то время, когда мир в прямом эфире наблюдал за этническими чистками Израиля сначала в Газе, а затем в Южном Ливане. В то же время специальная российская военная операция по выполнению резолюции 2202 Совета Безопасности (Минских соглашений) на Украине оборачивается в пользу Москвы. Украинская армия не переживет зиму, а западные «односторонние принудительные меры» потерпели провал. Поэтому с точки зрения теории «столкновения цивилизаций», арабы в Газе и русские на Украине представляют угрозу для Запада и должны быть уничтожены.

Таким образом, участие в БРИКС выглядит как протест против англосаксонского мироустройства. И мы можем только сожалеть о том, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не решился приехать в Казань и был представлен своим министром иностранных дел Мауро Виейра. Бразилия является одним из основателей БРИКС. Однако Бразилия реально участвует в этом процессе, поскольку председательствует в Новом банке развития. Этот банк возглавляет бывший президент Дилма Юссеф, которая была свергнута в результате операции, организованной Соединенными Штатами и Израилем.

То же самое касается и отказа в последний момент принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана встать на сторону одной из сторон и приехать в Казань, хотя его ближайший союзник, Объединенные Арабские Эмираты, теперь являются членом БРИКС, а их президент шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян присутствовал на встрече.

Россия решила провести саммит в Казани, столице Татарстана, потому что этот динамично развивающийся город иллюстрирует как интеграцию мусульман в Российскую Федерацию, так и способность Москвы делегировать свои полномочия.

В экономической сфере саммит добился прогресса по отказу от доллара в международной торговле. Страны БРИКС переходят к стандарту цифровой валюты. Также шла речь о создании единого налогового органа, о суде для рассмотрения экономических споров между странами-членами и создании зерновой биржи. Существует также возможность создания независимой платёжной инфраструктуры «BRICS Clear». Наконец, БРИКС продвигается в разработке системы безналичных расчётов под названием «BRICS Pay», представленной на саммите в Казани. Система BRICS Pay должна позволить осуществлять платежи в национальной валюте с помощью QR-кода путем списания средств с электронного кошелька, пополняемого с помощью одноимённого электронного приложения, и привязке к ней банковских карт Visa, MasterCard или Мир. Проблема в том, как сохранить полный суверенитет, но при этом принимать участие в коллективной валюте.

В политическом плане саммит показал, прежде всего, что БРИКС отвергает меняющиеся правила Запада, устанавливаемые G7 в зависимости от клиента, и предпочитает держать свое слово, то есть международное право. Страны «глобального Юга» (в отличие от «коллективного Запада») прекрасно осведомлены об обязательствах и договорах, подписанных англосаксами и бессовестно ими нарушаемых. Западники считают, что во имя демократии избранный глава государства или правительства может не чувствовать себя связанным подписями своих предшественников. Например, Дональд Трамп отказался от СВПД (иранской ядерной сделки), которую его предшественник, Барак Обама, долго согласовывал. Или Джо Байден не считает себя ответственным ни по одному из двух документов, подписанных его коллегой Бараком Обамой, - Стамбульскому соглашению (1999 [4] ) и резолюции 2202 (2015) о Минских соглашениях. Поэтому он утверждает, что Россия вторглась на Украину и нарушает Устав ООН, в то время как многочисленные последующие тексты показывают, что Россия - единственная страна, которая в точности следует его принципам.

МВФ только что пересмотрел свои расчеты и поставил российский ВВП по паритету покупательной способности на четвертое место после Китая, США и Индии. Таким образом, он неожиданно увеличился на 23 % и покинул своё 48-ое место, где он долго томился от скуки. Однако помимо экономических реалий (на БРИКС приходится 37 % мирового ВВП и 45 % человечества, в то время как на G7 - 29 % ВВП и 10 % населения планеты), этот саммит открыл глаза многим страдающим нарушением зрения людям. Мир перевернулся с головы на ноги. В нем больше не доминируют Вашингтон и Лондон.