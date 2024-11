De XVI top van de uitgebreide BRICS-landen vond plaats in Kazan (Rusland) van 22 tot 24 oktober 2024 [1]. Naast de negen staatshoofden en regeringsleiders die al lid zijn van deze organisatie, namen elf andere deel en hebben ongeveer twintig andere landen hun lidmaatschapsaanvraag ingediend.

Dit evenement is het hoogtepunt van de strategie die in 2009 werd gelanceerd door de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva, de Russische president Vladimir Poetin, de Indiase premier Manmohan Singh en de Chinese president Hu Jintao. Deze vier mannen hadden een visie op internationale betrekkingen, gebaseerd op het Handvest van de Verenigde Naties, die elk land in staat zouden stellen zich te ontwikkelen. Voor hen was het geen kwestie van stelling nemen tegen het westerse imperialisme van de G8 (waarvan Rusland lid was tot de westerse staatsgreep in Maïdan), maar om een andere weg te verkennen, zonder de Angelsaksen.

Vladimir Poetin speelde een centrale rol in de oprichting van dit corpus van economische samenwerking, net zoals tsaar Nicolaas II een dergelijke rol had gespeeld bij de ontwikkeling van het internationaal recht in 1899 [2]. Het was Poetin die de eerste top in Jekaterinenburg organiseerde, hoewel het president Dmitri Medvedev was die Rusland daar vertegenwoordigde.

In een interview naar aanleiding van de top in Kazan herhaalde Vladimir Poetin, verwijzend naar de woorden van de Indiase premier Narendra Modi, dat “de BRICS-landen geen antiwesterse organisatie zijn, maar een niet-westerse organisatie”.

In hun slotverklaring behandelden de staatshoofden en regeringsleiders vier verschillende onderwerpen [3]:

• Multilateralisme;

• Samenwerking voor stabiliteit en veiligheid

• Economische en financiële samenwerking;

• Intermenselijke dialoog.

Multilateralisme

Na opgemerkt te hebben dat er nieuwe centra ontstaan, onafhankelijk van de westerse machtscentra, herbevestigen ze hun toewijding aan het Handvest van de Verenigde Naties, bij het opstellen waarvan ze allemaal betrokken waren, met uitzondering van de Verenigde Arabische Emiraten, die nog niet onafhankelijk waren. Vervolgens pleiten ze voor een hervorming van de VN en haar organisaties, zodat haar instellingen zich kunnen aanpassen aan de huidige wereld en nieuwe machten kunnen integreren. Ze geven geen datum voor de hervorming van de Veiligheidsraad en het IMF, maar stellen 2025 als deadline voor de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de Raad van Bestuur van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (IBRD).

Ze beoordelen de “sancties” die buiten de Veiligheidsraad om worden genomen, of ze nu van politieke of economische aard zijn, als “illegale unilaterale dwangmaatregelen”.

Ze steunen het werk van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), maar spreken zich niet uit over de conclusies van het Westen. Ze uiten hun grote bezorgdheid over de pogingen van het Westen om veiligheid te koppelen aan de klimaatveranderingsagenda. Verderop in de tekst (§ 83) veroordelen ze het gebruik van het klimaatvoorwendsel om unilaterale, bestraffende en discriminerende protectionistische maatregelen op te leggen. Verder steunen ze samenwerking in de strijd tegen broeikasgassen in overeenstemming met artikel 6 van het Akkoord van Parijs (§ 85). Houd er echter rekening mee dat de Russische Academie van Wetenschappen de westerse, antropogene [door de mens veroorzaakte] interpretatie van klimaatverandering verwerpt.

Zij zetten zich in voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten, met inbegrip van het recht op ontwikkeling, en de fundamentele vrijheden in overstemming met de beginselen van gelijkheid en wederzijds respect. Zij verbinden zich er tevens toe de strijd tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid, alsmede discriminatie op grond van godsdienst, overtuiging of overtuiging en al hun hedendaagse vormen overal ter wereld, met inbegrip van de alarmerende tendensen van toenemende haatzaaiende taal, kracht bij te zetten.

Samenwerking voor stabiliteit en veiligheid

Zij zijn het eens over een gemeenschappelijk standpunt ten aanzien van de huidige conflicten, maar verwijzen naar Resolutie 2686 (2023) van de Veiligheidsraad (die intolerantie en haatzaaien veroordeelt) en Resolutie 46/182 (1991) van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (over humanitaire noodhulp). Ze wijzen ook op de noodzaak om de legitieme en redelijke veiligheidsbelangen van alle landen te respecteren.

Daarna volgt een lange lijst met standpunten.

– Gaza (§ 30)

Zij benadrukken de dringende noodzaak van een onmiddellijk, alomvattend en duurzaam staakt-het-vuren in Gaza, de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars en gevangenen die door beide partijen illegaal worden vastgehouden, het bieden van uitgebreide, duurzame humanitaire hulp en het beëindigen van alle agressie. Ze steunden echter de tweestatenoplossing (oorspronkelijk het koloniale plan van Lord Peel), die ze zien als de enige mogelijke vreedzame oplossing.

– Libanon (§ 31-32)

Zij veroordeelden de “terroristische daad met voorbedachten rade” waarbij op 17 september 2024 beepers en walkietalkies tot ontploffing werden gebracht. Zij veroordelen ook de aanvallen op VN-personeel en de bedreiging van hun veiligheid en roepen de Joodse staat op deze activiteiten in Libanon onmiddellijk te staken. Zij roepen op tot strikte naleving van resolutie 1701 (2006), met dien verstande dat deze op identieke wijze van toepassing is op Israël, dat zich derhalve moet terugtrekken achter de “blauwe lijn” (demarcatielijn).

– Jemen (§ 33)

Zij zijn voor vrijheid van scheepvaart, maar in plaats van Ansar Allah te veroordelen, zoals het Westen doet, willen zij de oorzaken van het conflict aanpakken en de dialoog en het vredesproces onder auspiciën van de Verenigde Naties steunen.

– Syrië (§ 34)

Zij dringen erop aan dat de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië strikt worden gerespecteerd. Zij veroordelen de illegale buitenlandse militaire aanwezigheid, die het risico van grootschalige conflicten in de regio vergroot. Ze benadrukken dat de illegale “unilaterale sancties” het lijden van de Syrische bevolking ernstig verergeren. Ze benadrukken dat de illegale “unilaterale sancties” het lijden van de Syrische bevolking ernstig verergeren. Ze spreken zich ook uit (§ 43) tegen de Israëlische bezetting van de Syrische Golan.

– Iran (§ 35 en 37)

Zij veroordelen de aanval op de diplomatieke faciliteiten van de Islamitische Republiek Iran in Damascus. Ze herinneren eraan dat de JCPOA is bekrachtigd door de Veiligheidsraad en dat de Verenigde Staten zich er niet uit kunnen terugtrekken, zoals ze hebben gedaan.

– Oekraïne (§ 36)

Ze benadrukken dat alle staten moeten handelen in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties in zijn geheel (wat de Russische interpretatie van het conflict rechtvaardigt). Zij nemen met voldoening nota van de relevante voorstellen voor bemiddeling en goede diensten (van China, Zuid-Afrika en India), gericht op een vreedzame oplossing van het conflict door middel van dialoog en diplomatie.

– Soedan (§ 40)

Ze veroordelen de aanval van de troepen van president Abdel Fattah al-Burhan op de residentie van het hoofd van de ambassade van de Verenigde Arabische Emiraten op 29 september 2024; een aanval die vergelijkbaar is met de aanval van Israël op de Iraanse diplomatieke faciliteiten in Syrië. Zij roepen op tot een onmiddellijk, permanent en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren.

– Afghanistan (§ 42)

Ze verdedigen het beginsel van een onafhankelijke, verenigde en vreedzame staat, vrij van terrorisme, oorlog en drugs. Zij benadrukken de noodzaak om dringend en ononderbroken humanitaire hulp te verlenen aan het Afghaanse volk en de mensenrechten van alle Afghanen te beschermen, met inbegrip van vrouwen, meisjes en verschillende etnische groepen, wat de opheffing impliceert van effectieve verboden op middelbaar en hoger onderwijs.

– Ontwapening (§§ 43-46)

Zij roepen op tot een versnelde uitvoering van de resoluties over de instelling van een zone in het Midden-Oosten die vrij is van kernwapens en andere massavernietigingswapens (d.w.z. voor de denuclearisatie van Israël), in lijn met het Iraanse voorstel.

Ze pleiten ook voor het voorkomen van een wapenwedloop in de ruimte, ondanks het verzet van de Verenigde Staten.

– Terrorisme (§§ 47-49)

Ze verwerpen elke poging om terrorismebestrijding en de inschakeling van terroristische groeperingen te politiseren om politieke doelen te bereiken, en benadrukken dat alleen de BRICS een effectieve organisatie is op dit gebied - een directe toespeling op de geheime operaties van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Ze roepen op tot een snelle goedkeuring van het Algemeen Verdrag inzake internationaal terrorisme in VN-verband.

– Transnationale criminaliteit (§ 50-53)

Op initiatief van Rusland pakken de BRICS-landen de problemen van drugs, grensoverschrijdende misdaad en corruptie aan door een gecoördineerde aanpak van de rechtshandhaving te versterken.

Economische en financiële samenwerking

De BRICS-landen bestuderen eerst de behoefte aan een clearinginstelling (verrekening-instituut) voor de onderlinge uitwisseling van liquiditeiten (zonder gebruik te hoeven maken van het SWIFT-systeem dat is gecreëerd door de stay-behind’s van de NAVO) en een herverzekeringssysteem om het transport van goederen veilig te stellen ( zonder via Angelsaksische bedrijven te moeten gaan of bedrijven die indirect door hen worden gecontroleerd).

Ze benaderen handel niet vanuit het oogpunt van vrije handel of douanerechten (tarieven), maar vanuit het oogpunt van veiligheid, veerkracht, stabiliteit en efficiëntie van toeleveringsketens. Vorig jaar introduceerden ze een programma om het gebruik van informatietechnologie in het bedrijfsleven en de handel te harmoniseren en te coördineren (PartNIR).

In de strijd tegen ziekten verwelkomen de BRICS-landen het werk van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), maar ontwikkelen ze hun eigen waarschuwings- en reactiesysteem.

Wat intellectueel eigendom betreft, willen de BRICS-landen, in de wetenschap dat auteursrechten en andere patenten nu de belangrijkste bron van inkomsten zijn voor de Angelsaksen (en niet hun daadwerkelijke of financiële productie), dit systeem weer op de been helpen door namaak de oorlog te verklaren.

Wat intellectueel eigendom betreft, willen de BRICS-landen, in de wetenschap dat auteursrechten en andere patenten nu de belangrijkste bron van inkomsten zijn voor de Angelsaksen (en niet hun daadwerkelijke of financiële productie), dit systeem weer op de been helpen door de strijd aan te binden met namaak, en geen oneerlijke winstverhogingen toestaan. Ze zijn van plan de samenwerking te versterken in onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprogramma’s op het gebied van biogeneeskunde, hernieuwbare energie, ruimtevaart en astronomie en zee- en poolwetenschappen.

Intermenselijke dialoog

Bovenal willen de BRICS-landen vechten tegen de Angelsaksische ideologie van de botsing der beschavingen [4] door een beroep te doen op twee VN-organisaties, UNICEF en de Alliance of Civilisations. Ze willen de onderlinge menselijke uitwisseling op het gebied van media, cultuur, onderwijs, sport, kunst, jeugd, maatschappelijk middenveld, publieke diplomatie en academische uitwisseling intensiveren.

De BRICS-staten verzetten zich tegen een terugval: het concept van de oorlog tussen beschavingen, dat een essentieel onderdeel vormde van de toespraak van president George Bush Jr. leek al lang in de vergetelheid te zijn geraakt. Met de kandidatuur van Kamala Harris, die wordt gesteund door de neoconservatieven, is het weer in de mode. Het is niet meer en niet minder dan een zogenaamd bijgeschaafde vorm van het oude gewelddadige discours van 1930-1945: om te overleven heeft het Westen geen andere keuze dan anderen te elimineren.

Een paar opmerkingen bij deze samenvatting

Deze top vond plaats terwijl de wereld uit de eerste hand getuige was van Israëls etnische zuiveringen, eerst in Gaza en daarna in Zuid-Libanon. Tegelijkertijd draait de Russische speciale militaire operatie om resolutie 2202 van de Veiligheidsraad (de Minsk-akkoorden) in Oekraïne uit te voeren in het voordeel van Moskou. Het Oekraïense leger zal de winter niet overleven en de “eenzijdige dwangmaatregelen” van het Westen hebben allemaal gefaald. Helaas, vanuit het oogpunt van de "oorlog der beschavingen" vormen de Arabieren van Gaza en de Russen van Oekraïne een bedreiging voor het Westen en moeten ze worden geëlimineerd.

Deelname aan de BRICS-staten lijkt daarom een opstand tegen de Angelsaksische wereldorde. Men kan dan ook alleen maar teleurgesteld zijn over de afzegging van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva, die niet naar Kazan durfde te komen en zich liet vertegenwoordigen door zijn minister van Buitenlandse Zaken Mauro Vieira. Brazilië is echter een van de oprichters van BRICS. Maar het is natuurlijk wel zo dat Brazilië erbij betrokken is, omdat het voorzitter is van de Nieuwe Ontwikkelingsbank. Deze wordt voorgezeten door de voormalige president Dilma Youssef, die in een door de Verenigde Staten en Israël georkestreerde operatie ten val werd gebracht.

Hetzelfde geldt voor de weigering, op het laatste moment, van prins Mohammed Ben Salmane van Saoedi-Arabië om partij te kiezen en naar Kazan af te reizen, hoewel zijn bevoorrechte bondgenoot, de Verenigde Arabische Emiraten, nu lid is van de BRICS en zijn president, sjeik Mohammed ben Zayed Al Nahyane, aanwezig was.

Rusland koos Kazan, de hoofdstad van Tatarstan, als gastheer voor de top omdat deze dynamische stad een voorbeeld is van zowel de integratie van moslims in de Russische Federatie als het vermogen van Moskou om bevoegdheden te kunnen decentraliseren.

Op economisch vlak werd tijdens de top vooruitgang geboekt met de de-dollarisering van de internationale handel. De BRICS-landen streven naar een digitale valutastandaard. Ideeën voor een gemeenschappelijke belastingautoriteit, een tribunaal om economische geschillen tussen lidstaten te beslechten en het idee van een graanbeurs werden besproken. De mogelijkheid om een onafhankelijke grensoverschrijdende vereffenings- en deposito-infrastructuur op te zetten, “BRICS Clear”, werd ook besproken. Tot slot boeken de BRICS-landen vooruitgang met de ontwikkeling van een betaalkaartsysteem met de naam “BRICSPay”, dat op de top in Kazan werd gepresenteerd. De werking lijkt relatief klassiek te zijn: De “BRICS Pay” kaart is bedoeld om betalingen in lokale valuta te verwerken via het gebruik van een QR-code door het debiteren van een elektronische portemonnee die gevoed wordt via een applicatie met dezelfde naam door er een Visa, MasterCard of Mir debetkaart aan te koppelen. De uitdaging is om volledige soevereiniteit te behouden en toch deel te nemen aan een collectieve munt.

Op politiek vlak toonde de top, die werd bijgewoond door de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, vooral aan dat de BRICS de westerse regels, die door de G7 per klant worden vastgesteld, verwerpen en zich liever houden aan het gegeven woord, namelijk het internationaal recht. De landen van het "Mondiale Zuiden" (in tegenstelling tot het "collectieve Westen") zijn zich scherp bewust van de verbintenissen en verdragen die door de Angelsaksen zijn ondertekend, maar door hen schaamteloos worden geschonden.

Het Westen is namelijk van mening dat in naam van de democratie een gekozen staatshoofd of regeringsleider zich niet gebonden mag voelen door de handtekeningen van hun voorgangers, terwijl andere staten, of ze nu onliberaal of dictatoriaal zijn in hun ogen, dat wel moeten doen. Donald Trump annuleerde bijvoorbeeld de JCPOA (nucleaire overeenkomst met Iran), waarover zijn voorganger Barack Obama tot in detail had onderhandeld. En Joe Biden achtte zich niet gebonden aan twee documenten die door zijn vriend Barack Obama waren ondertekend, namelijk het document van Istanbul (1999 [5]) en resolutie 2202 (2015) over de akkoorden van Minsk. Daarom beweert het westen dat Rusland Oekraïne is binnengevallen en het VN-Handvest heeft geschonden, ook al blijkt uit tal van eerdere teksten dat Rusland het enige land is dat alle principes van het Handvest tot op de letter heeft nageleefd.

Het IMF heeft onlangs zijn berekeningen herzien en het bruto binnenlands product (bbp) van Rusland op de vierde plaats gezet achter China, de Verenigde Staten en India in termen van koopkrachtpariteit. Het BBP van Rusland is dus plotseling met 23% gestegen, waardoor het de 48e plaats die het lange tijd innam, heeft verlaten. Maar afgezien van de economische realiteit (de BRICS-landen vertegenwoordigen 37% van het mondiale bbp en 45% van de mensheid, terwijl de G7 slechts 29% van het bbp en 10% van de wereldbevolking vertegenwoordigt), opende deze top de ogen van veel personen met een visuele handicap. De wereld is op zijn kop gezet. Ze wordt niet langer gedomineerd door Washington en Londen.