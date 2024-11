• Itamar Ben-Gvir, minister van Nationale Veiligheid, nam deel aan een tweedaagse bijeenkomst aan Israëls zuidgrens getiteld “Voorbereiding op onze hervestiging in Gaza”, ter gelegenheid van de Joodse feestdag Sukkot. Hij zei: “Wat we dit jaar hebben geleerd is dat alles van ons afhangt. Wij zijn de eigenaars van dit land. Ja, we hebben een verschrikkelijke catastrofe meegemaakt. Maar we moeten begrijpen dat, een jaar later, zoveel Israëli’s hun mentaliteit hebben veranderd. Ze zijn anders gaan denken.

Verwijzend naar de Palestijnse gevangenen vervolgde hij: “We namen hun de boterhammen met jam. We namen hun chocolade. We namen hun televisies af. We hebben hun tafeltennistafels en hun trainingstijd afgenomen. Je zou ze moeten zien huilen en wenen in hun cellen. Dit is ons bewijs: als we besluiten dat we het kunnen, zullen we slagen."

”We zullen de vrijwillige overplaatsing van alle inwoners van Gaza aanmoedigen. We zullen hen de mogelijkheid bieden om naar andere landen te verhuizen, omdat dit land van ons is,” besloot hij.

• Sima Hasson, woordvoerder van de “Mothers‘ Parade”, zei: “Ik ga iets zeggen waar niet iedereen hier klaar voor is, maar ik wel, en ik weet dat velen van jullie klaar staan om te zeggen: “veroveren, verdrijven, hervestigen”. Ik heb het niet alleen over één gebied in Gaza. Ik heb het niet alleen over het noorden van Gaza. Ik bedoel elk stuk land. Het is de enige manier om te voorkomen dat onze jongens voortdurend ten strijde moeten trekken. Tegen iedereen in Europa die een mening heeft over wat hier gebeurt, zeg ik: bemoei je er niet mee. Jullie hele continent wordt onder de voet gelopen door de radicale islam!

• Daniella Weiss, de hartstochtelijke vertegenwoordigervan de kolonistenbeweging, verklaarde: “We kwamen hier met een duidelijk doel: de hele Gazastrook bezetten... Elke centimeter van noord tot zuid. We zijn met duizenden en we zijn klaar om naar Gaza te gaan. 7 oktober heeft de geschiedenis veranderd. Als gevolg van het brute bloedbad hebben de Arabieren van Gaza hun recht om hier voor altijd te zijn verloren, ze zullen niet blijven.”

• Yitzhak Wasserlauf, minister van de Negev, Galilea en Nationale Veerkracht, zei: “Al 2000 jaar dromen we ervan om terug te keren naar ons Joodse thuisland. Ik weet dat degenen die het niet met ons eens zijn dit messianisme noemen. Ik noem het zionisme. Wij zijn echte zionisten. We houden van ons land, we houden van ons volk en we waarderen het leven. En we hebben de verantwoordelijkheid om een veilige, Joodse natie te creëren op het land dat God ons gegeven heeft.”

• May Golan, minister van Sociale Gelijkheid en de Vooruitgang van Vrouwen, zei: “We zullen hen raken waar het pijn doet: op hun land. Zij die hun land gebruiken om een nieuwe Holocaust te plannen, zullen met Gods hulp nog een Nakba [catastrofe] van ons tegemoed zien.”

☞ In februari 2024 had de kolonistenbeweging al een “Conferentie voor Israëls overwinning - Nederzettingen brengen veiligheid: Terugkeer naar de Gazastrook en Noord-Samaria” georganiseerd in Jeruzalem. Daar dreigden ze de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk met de wederopstanding van de terreurgroep Stern. [1]

Alleen beschikbaar in het Duits, Engels, Frans en Spaans.

[1] „De "Conferentie voor de overwinning van Israël" In Jeruzalem bedreigt Londen en Washington “, door Thierry Meyssan, Voltaire Netwerk, 13. februari 2024.