Au sommaire de ce numéro :

ÉDITORIAL

• 2308 Luis Arce aurait planifié l’assassinat de son rival Evo Morales

AMÉRIQUES

• 2309 Robert Kennedy Jr. appelle à voter contre les néoconservateurs de Kamala Harris

• 2310 Pour Washington, l’Iran ne participe pas à la course nucléaire militaire

• 2311 Netfix supprime des films palestiniens de son catalogue

• 2312 Le plan de paix états-unien à Gaza

EUROPE

• 2313 Le soutien de Londres à un génocide n’est pas nouveau

• 2314 Londres considère qu’Israël doit soutenir l’UNRWA, plutôt que de l’interdire

• 2315 Conférence internationale de soutien à la population et à la souveraineté du Liban

• 2316 L’Allemagne se prépare à rétablir le service militaire obligatoire

• 2317 Le Conseil nordique soutient le régime Zelensky

• 2318 L’Autriche condamne l’attaque israélienne de la FINUL

• 2319 Vers une coordination du Renseignement européen

• 2320 La Commission européenne exerce des pressions sur la Serbie, la Géorgie et la Türkiye pour qu’elles condamnent la Russie

• 2321 L’UE n’aidera pas les réfugiés libanais en Syrie

• 2322 Le Prix Sakharov pour l’opposition pro-occidentale vénézuélienne

• 2323 Selon l’UE, la Russie viole les résolutions de non-prolifération nucléaire de l’ONU

• 2324 Les Nations unies et l’UE dénoncent la loi polonaise interdisant l’avortement en cas de malformations

• 2325 Selon la Commission européenne, la Chine déforme la résolution 2758 de l’ONU

• 2326 Conférence internationale pour la libération des prisonniers et des déportés ukrainiens

• 2327 La Russie ne parvient pas à payer sa part à l’OCS

AFRIQUE

• 2328 Le Maroc reçoit Emmanuel Macron

ASIE

• 2329 Israël bombarde l’Iran

• 2330 Un reporter vedette de la chaîne 12 détruit un immeuble au Liban

• 23331 La Knesset autorise le ministre de l’intérieur à expulser des parents de terroristes

• 2332 État médical des soldats israéliens

• 2333 Israël interdit l’UNRWA

• 2334 Conséquences des accords passés entre les Haredims et Benyamin Netanyahou

• 2335 Projet de loi raciste du Likoud

• 2336 Position du Hamas dans les négociations

• 2337 Raid des FDI contre l’hôpital Kamal Adwan

• 2338 Campagne contre les institutions littéraires israéliennes

• 2339 Bilan humain à Gaza

• 2340 Les FDI détruisent un tunnel du Hezbollah au risque de provoquer un tremblement de terre

• 2341 Évolution du Hezbollah

• 2342 Ansar Allah reprend ses attaques contre les navires liés à Israël

• 2343 L’attaque israélienne de l’Iran

• 2344 Attaque baloutche contre l’Iran

• 2345 Exécution de l’espion allemand Jamshid Sharmahd

• 2346 Le Parti Libéral-démocrate japonais perd la majorité

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 2347 L’OTAN et l’UE mettent sur pied une équipe spéciale de haut niveau chargée de renforcer leur coopération