En diciembre de 2023, el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, denunciaba la existencia de un plan para eliminarlo físicamente a él y otros líderes de su partido (el Movimiento Al Socialismo, MAS), como el actual presidente del senado Andrónico Rodríguez y los dirigentes Leonardo Luza y Gualberto Arispe.

• Recientemente, se reabrió contra Evo Morales una investigación de 2015 por “violación, tráfico de personas y trata de seres humanos”, pese a que esa investigación había sido archivada en 2020. Después de eso se abrieron contra el ex presidente boliviano otras 6 investigaciones más por motivos diferentes.

• Desde el 14 de octubre, los partidarios del ex presidente Morales están realizando una campaña de bloqueos de las principales carreteras de Bolivia para denunciar la «persecución judicial» contra su líder. Los seguidores del ex presidente protestan también contra la manera como el gobierno ha venido manejando la crisis que afecta el país.

Durante las protestas se han producido enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes y los bloqueos de carreteras se traducen en nuevos problemas económicos. La agencia Bloomberg afirma que esos incidentes han costado a la economía nacional pérdidas por 5 000 millones de dólares, o sea un 3,5% del PIB boliviano.

• El 26 de octubre, el presidente boliviano Luis Arce cambió todo el alto mando militar del país.

• Al día siguiente, el 27 de octubre, el ex presidente Evo Morales fue objeto de un intento de asesinato cuando circulaba por carretera en la región de Chapare, en el centro del país. El vehículo del ex presidente y un segundo vehículo donde viajaban varios de sus acompañantes recibieron 14 impactos de bala y el chofer de Morales fue herido de bala.

El ex presidente Evo Morales ya había sido blanco de otros atentados –en 2009 y durante el golpe de Estado que lo derrocó en 2019.

Después del nuevo atentado contra su vida, el ex presidente Evo Morales declaró: «El carro en que llegué tiene 14 disparos. A mí me ha sorprendido. Felizmente, hoy día salvamos la vida (…) Eran encapuchados los que dispararon (…) Esto estaba planificado, era para matar a Evo (…) [El presidente] Luis Arce ha destruido Bolivia y ahora quiere eliminar nuestro movimiento acabando con la vida de Evo.»

El ex presidente Evo Morales agregó que el actual presidente, Luis Arce, está preparando «un estado de sitio».

• Según testigos, los autores de los disparos contra el ex presidente Evo Morales buscaron refugio en el cuartel de la 9ª división del ejército, donde los esperaban 2 helicópteros.

• El ministro del Interior, Eduardo del Castillo, refutó esta versión de los hechos y afirmó que todo fue un «montaje» del ex presidente Evo Morales. Según el ministro del Interior, el incidente se produjo porque el ex presidente y sus acompañantes trataron de saltarse un control policial instaurado en las carreteras de Chapare para luchar contra el tráfico de droga. El viceministro de Seguridad, Roberto Ríos, afirmó que el ex presidente trató de montar un «autoatentado».

• Después de haber reconocido que su vehículo y el vehículo donde viajaba su escolta pertenecen a Venezuela, el ex presidente Evo Morales resaltó: «No me iré de Bolivia, estoy con mi pueblo y con la gente vamos a resistir y nos vamos a enfrentar y a vencer un gobierno corrupto, un gobierno de narcos.»

• Los abogados del ex presidente Evo Morales pusieron inmediatamente el asunto en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

• El actual presidente de Bolivia, Luis Arce, se plantea, efectivamente instaurar el estado de emergencia.

☞ Desde hace 4 años, la izquierda latinoamericana se ve afectada por un grave proceso de división en la que una parte viene alineándose junto a las posiciones del izquierdismo estadounidense y europeo. Ese sector ha renunciado a defender la causa del proletariado para limitarse a la defensa de ciertas minorías. En Ecuador, por ejemplo, el presidente Lenin Moreno dio la espalda al legado de su predecesor, Rafael Correa, en la defensa de las causas sociales y se alineó decididamente tras las posiciones de Estados Unidos y la adopción de políticas neoliberales. En Perú, el presidente democráticamente electo, Pedro Castillo, fue rápidamente derrocado, encarcelado y reemplazado en el poder por Dina Boluarte, quien había sido su ministro de Desarrollo y ahora es aliada de la derecha.