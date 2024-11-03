Kazan’daki BRICS zirvesi G7’nin dünya üzerindeki hakimiyetinin sonunu işaret etti. Uluslararası ilişkileri düzenleyen Anglosakson kuralları, artık herkesin saygı duyması gereken taahhütlerle kademeli olarak değiştirilecek. Bu devrim bizi, 1899’da Atlantik konferansı ve düopol ABD/Birleşik Krallık tarafından baltalanan Rusya ve Fransa’nın uluslararası hukuku kurma girişimlerine geri götürüyor.

XVI. genişletilmiş BRICS zirvesi, 22-24 Ekim 2024 tarihleri ​​arasında Kazan’da (Rusya) düzenlendi.

Bu örgütün halihazırda üyesi olan dokuz devlet ve hükümet başkanına ek olarak, on bir ülke daha zirveye katıldı ve yaklaşık yirmi ek devlet üyelik başvurusunda bulundu.

Bu olay, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Manmohan Singh ve Çin Devlet Başkanı Hu Jintao tarafından 2009’da başlatılan stratejinin doruk noktasıdır. Bu dört adam, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne dayalı, her ülkenin gelişmesine izin veren uluslararası ilişkiler hayal etmişti. Onlar için G8’in Batı Emperyalizmine (Rusya, Batı’nın Maidan darbesine kadar üyesiydi) karşı koymak değil, Anglosaksonlar olmadan başka bir yol keşfetmek söz konusuydu.

Vladimir Putin, Çar II. Nicolas’ın 1899’da uluslararası hukukun icadında oynadığı rol gibi, bu ekonomik işbirliği organının yaratılmasında merkezi bir rol oynadı. Rusya’yı orada temsil eden Başkan Dmitri Medvedev olsa bile, Yekaterinburg’daki ilk zirveyi organize eden oydu.

Kazan Zirvesi vesilesiyle verdiği bir röportajda Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narandra Modi’nin sözlerine atıfta bulunarak, “BRICS Batı karşıtı değil, Batı dışı bir örgüttür” ifadesini yineledi.

Devlet ve hükümet başkanları nihai bildirgelerinde dört ayrı konuyu ele aldılar:

• Çok taraflılık;

• İstikrar ve güvenlik için işbirliği;

• Ekonomik ve mali işbirliği;

• Kişilerarası iletişim ve alışverişler.

Çok taraflılık

Batılı güç merkezlerine bakılmaksızın yeni merkezlerin ortaya çıktığını gözlemledikten sonra, henüz bağımsız olmayan Birleşik Arap Emirlikleri hariç, herkesin katıldığı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne bağlılıklarını yeniden teyit ediyorlar. Daha sonra, kurumlarının günümüz dünyasına uyum sağlaması ve yeni güçleri entegre etmesi için BM ve kuruluşlarının reformunu talep ediyorlar. Güvenlik Konseyi ve IMF’nin reformu için herhangi bir tarih vermiyorlarsa da, Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) ve Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’nun (BIRD) vizyonu için 2025 ufkunu belirliyorlar.

Tek taraflı zorlayıcı tedbirleri”, yani Güvenlik Konseyi dışında alınan “yaptırımları”, ister siyasi ister ekonomik olsun, “yasadışı” olarak tanımlıyorlar. İklim evrimi konusunda hükümetler arası uzmanlar grubunun (IPCC) çalışmalarını destekliyorlar, ancak Batılıların bundan çıkardıkları sonuçlar hakkında bir açıklama yapmıyorlar. Güvenliği iklim değişikliğiyle ilgili programa bağlamayı amaçlayan girişimlerden derin endişe duyduklarını söylüyorlar. Metnin devamında (§ 83), tek taraflı, cezalandırıcı ve ayrımcı koruma önlemleri dayatmak için iklim bahanesinin kullanılmasını kınıyorlar. Ayrıca, Paris Anlaşmaları’nın 6. maddesine (§ 85) uygun olarak sera gazlarıyla mücadelede iş birliğini destekliyorlar.

Rusya Bilimler Akademisi’nin iklim değişikliğinin Batı’nın insan merkezli yorumunu reddettiğini hatırlatalım.

Eşitlik ve karşılıklı saygı ilkeleri çerçevesinde gelişme hakkı ve temel özgürlükler de dahil olmak üzere insan haklarını desteklemeyi ve korumayı taahhüt ederler. Aynı şekilde, ırkçılığa, ırk ayrımcılığına, yabancı düşmanlığına ve bunlarla ilişkili hoşgörüsüzlüğe, ayrıca din, inanç veya kanaate dayalı ayrımcılığa ve nefret söyleminin artışındaki endişe verici eğilimler de dahil olmak üzere bunların dünyadaki tüm çağdaş biçimlerine karşı mücadeleyi yoğunlaştırmayı taahhüt ederler.

İstikrar ve güvenlik için işbirliği

Mevcut çatışmalar karşısında ortak bir tutum üzerinde anlaşırlar; ancak, Güvenlik Konseyi’nin 2686 (2023) sayılı Kararı’na (hoşgörüsüzlük ve nefret ifadelerini kınayan) ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 46/182 (1991) sayılı Kararı’na (acil insani yardım hakkında) atıfta bulunarak. Aynı şekilde, tüm ülkelerin güvenliği açısından meşru ve makul endişelere saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatırlar.

Kararların uzun bir listesi aşağıdadır.

• Gazze (§ 30) Gazze Şeridi’nde derhal, küresel ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasının, her iki tarafın yasadışı olarak esaret altında tutulan tüm rehine ve tutuklularının derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasının ve Sürdürülebilir ve geniş çaplı insani yardım sağlanmasının ve tüm saldırganlık eylemlerinin sona erdirilmesinin acil olduğunu vurgularlar. Ancak, kendilerine tek olası barışçıl çözüm gibi görünen iki devletli çözümü (başlangıçta Lord Peel’in sömürge planı) desteklerler.

• Lübnan (§ 31-32) 17 Eylül 2024’te patlayan çağrı cihazları ve telsizlerden oluşan “önceden tasarlanmış terörist eylemi” kınıyorlar. BM personeline yönelik saldırıları, güvenliklerine yönelik tehditleri aynı şekilde kınıyorlar ve İbrani Devleti’nden Lübnan’daki bu faaliyetleri derhal durdurmasını istiyorlar. 1701 (2006) sayılı karara sıkı sıkıya uyulmasını beyan ediyorlar, bu kararın İsrail için de aynı şekilde geçerli olduğu ve bu nedenle İsrail’in “mavi çizgi”nin (sınır çizgisi) gerisine çekilmesi gerektiği anlaşılıyor.

• Yemen (§ 33) Seyrüsefer serbestisinden yana tavır alıyorlar, ancak Batılıların yaptığı gibi Ensarullah’ı kınamak yerine, çatışmanın nedenlerini ele almayı, BM himayesinde diyaloğu ve barış sürecini desteklemeyi amaçlıyorlar.

• Suriye (§ 34) Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kesinlikle saygı gösterilmesi gerektiğinde ısrar ediyorlar. Bölgede büyük ölçekli bir çatışma riskinin artmasına yol açan yasadışı yabancı askeri varlığını kınıyorlar. Yasadışı “tek taraflı yaptırımların” Suriye halkının acılarını ciddi şekilde artırdığını vurguluyorlar. Ayrıca İsrail’in Suriye Golan’ını işgaline karşı karar veriyorlar (§ 43).

• İran (§ 35 ve 37) Şam’daki İran İslam Cumhuriyeti’nin diplomatik tesislerine yapılan saldırıyı kınıyorlar. JCPOA anlaşmasının Güvenlik Konseyi tarafından onaylandığını ve ABD’nin geri çekilemeyeceğini hatırlatıyorlar.

• Ukrayna (§ 36) Tüm devletlerin Birleşmiş Milletler Şartı’nın bütünüyle hedef ve ilkelerine uygun hareket etmesi gerektiğini vurgularlar (bu, Rusya’nın çatışmaya ilişkin yorumuna gerekçe oluşturur). Çatışmayı diyalog ve diplomasi yoluyla barışçıl bir şekilde çözmeyi amaçlayan ilgili arabuluculuk ve iyi niyet önerilerini (Çin, Güney Afrika ve Hindistan’dan) memnuniyetle not ederler.

• Sudan (§ 40) Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Burhan’ın birlikleri tarafından 29 Eylül 2024’te Birleşik Arap Emirlikleri misyon şefinin ikametgahına düzenlenen saldırıyı kınıyorlar; İsrail’in Suriye’deki İran diplomatik tesislerine yaptığı saldırıya benzer bir saldırı. Derhal, kalıcı ve koşulsuz bir ateşkes çağrısında bulunuyorlar.

• Afganistan (§ 42) Terörizmden, savaştan ve uyuşturucudan uzak, bağımsız, birleşik ve barışçıl bir devlet ilkesini savunurlar. Afgan halkına acil ve kesintisiz insani yardım sağlanması ve kadınlar, kızlar ve farklı etnik gruplar da dahil olmak üzere tüm Afganların temel haklarının korunması gereğinin altını çizerler; bu da orta ve yüksek öğrenim için etkili yasakların iptalini gerektirir.

• Silahsızlanma (§ 43-46) İran’ın önerisine uygun olarak, Orta Doğu’da nükleer silahlardan ve diğer kitle imha silahlarından muaf bir alan yaratılmasına ilişkin kararların uygulanmasının hızlandırılmasını (yani İsrail’in nükleer silahlardan arındırılmasını) beyan ediyorlar. Ayrıca, ABD’nin muhalefetine rağmen uzayda bir silahlanma yarışının önlenmesi lehinde karar alıyorlar.

• Terörizm (§ 47-49) Terörizme karşı konuları siyasallaştırma girişimini ve siyasi amaçlara ulaşmak için terörist grupların kullanılmasını reddediyorlar ve bu konuda yalnızca BRICS’in etkili bir örgüt olduğunu vurguluyorlar; bu, Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık’ın gizli operasyonlarına doğrudan bir göndermedir. Birleşmiş Milletler çerçevesinde Uluslararası Terörizm Genel Sözleşmesi’nin hızla kabul edilmesini talep ediyorlar.

• Ulusötesi suç (§ 50-53) Rusya liderliğindeki BRICS, baskıcı ve koordineli bir tepkiyi güçlendirerek uyuşturucu, ulusötesi suç ve yolsuzluk sorunlarıyla mücadele ediyor.

Ekonomik ve mali işbirliği

BRICS ülkeleri öncelikle aralarında likidite değişimini sağlayacak bir tazminat odası (NATO’nun Stay-Behind ağı tarafından oluşturulan Swift sistemini kullanmadan) ve güvenli mal taşımacılığı için bir reasürans sisteminin (Anglosakson şirketleri veya dolaylı olarak onlar tarafından kontrol edilen şirketleri kullanmadan) gerekliliğini araştırıyor.

Ticarete serbest ticaret veya gümrük vergileri açısından değil, güvenlik, dayanıklılık, istikrar ve tedarik zincirlerinin verimliliği açısından yaklaşıyorlar. Ekonomi ve ticarette bilgisayar biliminin (Partnir) kullanımını uyumlu hale getirmek ve koordine etmek için bir yıldır bir program oluşturuyorlar. Hastalıklarla mücadele konusunda BRICS, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) çalışmalarını memnuniyetle karşılarken kendi uyarı ve yardım sistemini geliştiriyor. Fikri mülkiyet konusunda BRICS, yazarların haklarının ve diğer patentlerin bugün Anglosaksonların ana gelir kaynağı olduğunun (ve gerçek veya finansal üretimlerinin değil) farkında olarak, artık gelirlerini değerlendirerek değil, sahtecilikle mücadeleyi hedefleyerek bu sistemi düzeltmeyi amaçlıyor. Biyomedikal sektörlerde, yenilenebilir enerjilerde, uzay ve astronomik bilimlerde, okyanus ve kutup bilimlerinde araştırma, geliştirme ve inovasyon programlarında iş birliğini çoğaltmayı amaçlıyorlar.

Kişilerarası değişimler

BRICS, esas olarak, iki BM kuruluşu olan UNICEF ve Medeniyetler İttifakı’na güvenerek, Anglosakson medeniyetler savaşı ideolojisine karşı mücadele etmeyi amaçlamaktadır. BRICS ülkeleri, medya, kültür, eğitim, spor, sanat, gençlik, sivil toplum, kamu diplomasisi ve üniversite değişimleri alanlarında aralarındaki kişilerarası alışverişleri çoğaltmak istemektedir.

BRICS geçmişe dönüşe karşı duruyor: Başkan George Bush Jr.’ın konuşmasının önemli bir parçası olan medeniyetler savaşı kavramı kesinlikle unutulmuş gibi görünüyor. Neo-muhafazakarlar tarafından desteklenen Kamala Harris’in adaylığıyla bu tekrar moda oluyor. 1930’lar-1945’lerin eski şiddet söyleminin öğrenilmiş bir biçiminden başka bir şey değil: Batılıların hayatta kalmak için başkalarını ortadan kaldırmaktan başka seçeneği yok.

Bu zirveye dair notlar

Bu zirve, dünyanın önce Gazze’de, sonra da Lübnan’ın güneyinde doğrudan bir İsrail etnik temizliğine tanık olduğu bir sırada düzenlendi. Aynı zamanda, Ukrayna’da Güvenlik Konseyi’nin 2202 sayılı kararını (Minsk anlaşmaları) uygulamaya yönelik Rus özel askeri operasyonu Moskova’nın çıkarına işliyor. Ukrayna ordusu kışı atlatamayacak ve Batı’nın “tek taraflı zorlayıcı önlemleri”nin hepsi başarısız oldu. Üzgünüm, “medeniyetler savaşı” perspektifinden, Gazze’deki Araplar ve Ukrayna’daki Ruslar Batı’yı tehdit ediyor ve ortadan kaldırılmalılar.

BRICS’e katılım bu nedenle Anglosakson Dünya Düzeni’ne karşı bir isyan olarak görünüyor. Kazan’a gelmeye cesaret edemeyen ve Dışişleri Bakanı Mauro Vieira tarafından temsil edilen Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’nın geri çekilmesinden dolayı hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Brezilya yine de BRICS’in kurucu üyesidir. Ancak, Brezilya’nın Yeni Kalkınma Bankası’nın başkanlığını yürüttüğü için dahil olduğu doğrudur. Bu bankaya, ABD ve İsrail tarafından uzaktan kontrol edilen bir operasyonla devrilen eski Devlet Başkanı Dilma Youssef başkanlık etmektedir.

Aynı nokta, Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman’ın, tercih ettiği müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri’nin artık BRICS üyesi olması ve devlet başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid El Nahyan’ın da toplantıda hazır bulunmasına rağmen, son dakikada herhangi bir kampta yer almayı ve Kazan’a seyahat etmeyi reddetmesi konusunda da vurgulanmalıdır.

Rusya, Kazan zirvesini Tataristan’ın başkentinde düzenlemeyi tercih etti. Çünkü bu dinamik şehir, hem Müslümanların Rusya Federasyonu’na entegrasyonunu hem de Moskova’nın yetkilerini devretme yeteneğini gösteriyor.

Ekonomik olarak zirve, uluslararası ticaretin dedolarizasyonunda ilerleme kaydetti. BRICS dijital para birimi belirteci, ortak bir vergi otoritesine giden yollar, üye ülkeler arasındaki ekonomik anlaşmazlıkların tahkim mahkemesi veya tahıl borsası fikri inceleniyor. Ayrıca, bağımsız bir düzenleme ve sınır ötesi mevduat altyapısı olan “BRICS Clear” kurma olasılığı tartışılıyor. Son olarak, BRICS, Kazan zirvesinde sunulan “BRICS PAY” adlı bir ödeme kartı sisteminin geliştirilmesinde ilerliyor. İşleyişi nispeten klasik görünüyor: “BRICS PAY” kartı, Visa, Mastercard veya MIR banka kartı takarak, aynı adı taşıyan bir uygulama aracılığıyla çalışan bir Elektronik cüzdandan borçlandırma yoluyla bir QR-KODU kullanarak ulusal para biriminde ödemeler ayarlamayı mümkün kılmalı. Sorun, kolektif bir para birimine katılırken tam egemenliği sürdürmektir.

Zirve, her şeyden önce, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in huzurunda, siyasi düzeyde, BRICS’in G7’nin müşteri başında dayattığı değişen Batı kurallarını reddettiğini ve verilen söze, yani uluslararası hukuka saygıyı tercih ettiğini göstermiştir. “Küresel güney” ülkeleri (kolektif Batı’nın aksine), Anglosaksonlar tarafından imzalanan ve utanmadan ihlal edilen taahhütler ve antlaşmalar konusunda keskin bir vicdana sahiptir. Batılılar, demokrasi adına, seçilmiş bir devlet veya hükümet başkanının kendisinden önce gelenlerin imzasıyla yükümlü hissetmeyebileceğini, diğer devletlerin ise, ister hoşgörüsüz ister diktatör olsunlar, bunu yapma yükümlülüğü olduğunu düşünürler. Örneğin, Donald Trump, selefi Barack Obama’nın uzun uzadıya müzakere ettiği JCPOA’yı (İran nükleer anlaşması) terk etti. Ya da Joe Biden, dostu Barack Obama tarafından imzalanan iki belgeye, İstanbul anlaşmasına (1999) ya da Minsk anlaşmaları hakkındaki 2202 (2015) sayılı karara bağlı olduğunu düşünmedi. Bu nedenle Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiğini ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini iddia ediyor, ancak daha sonraki birçok metin, Rusya’nın tüm ilkelerine harfiyen uyan tek ülke olduğunu gösteriyor.

IMF hesaplama yöntemlerini yeni gözden geçirdi ve Rusya’nın GSYİH’sini satın alma gücü paritesinde Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan’ın ardından dördüncü sıraya yerleştirdi. Ancak ekonomik gerçeklerin ötesinde (BRICS dünya GSYİH’sinin %37’sini ve insanlığın %45’ini temsil ederken, G7 GSYİH’nin yalnızca %29’unu ve dünya nüfusunun %10’unu temsil ediyor), bu zirve birçok kör kişinin gözlerini açtı.

Dünya değişti. Artık Washington ve Londra tarafından yönetilmiyor.